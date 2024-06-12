Групповая
3 часа
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
«Снорклинг с морскими черепахами»
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$100 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
«По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут)»
$139 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Подводное плавание»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тулуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тулуму в июне 2024
Сейчас в Тулуме в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 249.
Экскурсии на русском языке в Тулуме (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Подводное плавание», цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август