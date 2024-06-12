Найдено 3 экскурсии в категории « Сноркелинг » в Тулуме на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚌 На автобусе Групповая 3 часа Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте Начало: У супермаркета SuperAki «Снорклинг с морскими черепахами» Расписание: в среду в 09:00 $ 100 за человека Групповая 6 часов Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова Начало: В вашем отеле «По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут)» $ 139 за человека Групповая 6 часов Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день Начало: В вашем отеле «В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед» Расписание: в среду и воскресенье в 09:00 $ 249 за человека Другие экскурсии Тулума

Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Сноркелинг»

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