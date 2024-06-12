Купание с маской в Тулуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Сноркелинг» в Тулуме на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
«Снорклинг с морскими черепахами»
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$100 за человека
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
«По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут)»
$139 за человека
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Сноркелинг»

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  1. Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
  2. Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
  3. Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Сколько стоит экскурсия по Тулуму в июне 2024
Сейчас в Тулуме в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 249.
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