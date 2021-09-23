Путешествие автостопом – отдых для молодых, непритязательных туристов: преимущественно мужчин, студентов или влюбленных пар. Это интересный опыт и экономия денег, ведь автостоп предполагает бесплатное передвижение на попутном транспорте. Подготовка к автостопу требует серьезного плана маршрута, правильно собранного дорожного рюкзака, который должен быть компактным и легким. Поговорим об обязательном минимуме вещей, который нужно взять для путешествия автостопом.
Дорожный рюкзак и нательная сумка
Чем заполнить рюкзак в дорогу автостопом? Это зависит от многих факторов:
- сезона и климатических условий в дороге;
- дальности расстояния путешествия;
- от условий похода (например, где предполагается обедать или ночевать);
- от собственных предпочтений (например, какие брать продукты и лекарства).
В зависимости от ваших планов размер рюкзака может быть небольшим, не больше школьного. Или увесистым – на 25-30 кг, если предполагается дальнее путешествие, самостоятельное приготовление пищи, ночевки на природе.
Документы, деньги, банковские карточки, мобильный телефон желательно хранить не в рюкзаке, а носить отдельно в маленькой нательной сумке, с которой желательно никогда не расставаться.
Одежда
Особое внимание нужно уделить одежде, к которой автостоп предъявляет особые требования:
- основная одежда, как правило, одета на туриста;
- наличие на ней, а также на рюкзаке, светоотражающих элементов, чтобы быть заметным на дороге;
- обязателен головной убор;
- вещи для смены: футболка, джинсы, белье, носки, запасная обувь;
- теплые вещи и дождевик на случай непогоды.
В зимний сезон понадобятся более теплые вещи, толстые носки, шапка, непромокаемая обувь, рукавички или перчатки. Еще захватите нитки и иголку: они много места не займут, но выручат, если что-то из одежды порвется в пути.
В летнем путешествии пригодятся солнцезащитные очки. Важно знать что можно найти оригинальные свежие модели рей бен на рб очки ру и выбрать по размеру легендарные очки: aviator, wayfarer, clubmaster и другие. Например, очки из прорезиненного пластика Ray Ban New Wayfarer RB 2132 622/58 с антибликовыми линзами. Или Ray Ban Highstreet RB 4147 710/51: его градиентные коричневые линзы позволят не снимать очки в помещении. Девушки будут неотразимы в красной оправе Ray Ban Wayfarer II Classic RB 2185 1296/3M с голубыми линзами.
Походные принадлежности
В путешествии автостопом какая-то часть жизни будет проходить вне отелей и хостелов, возможны ночевки на свежем воздухе. Если так, то пригодятся походные принадлежности:
- походный коврик;
- спальный мешок;
- компактный складной нож;
- спички или зажигалка;
- газовая горелка и запасной баллончик;
- фонарик и запасные батарейки к нему;
- плащ-палатка;
- средство от комаров;
- средства личной гигиены (мыло, зубная паста со щеткой, шампунь, салфетки или бумажные полотенца, туалетная бумага).
Походные вещи для минимализации объема лучше выбирать в складном компактном варианте, средства гигиены – из категории дорожных наборов или одноразовые.
Аптечка
В путешествие автостопом обычно отправляются здоровые молодые люди, но и им пригодятся аптечные средства. Небольшая дорожная аптечка не займет много места в косметичке. В ее составе должны находиться:
- средства для дезинфекции ранок – йод, хлоргекседин, перекись водорода, одноразовые спиртовые салфетки;
- перевязочные материалы – стерильные бинты, бактерицидные лейкопластыри;
- препараты от диареи и отравления – лоперамид, смекта, активированный уголь, полисорб;
- противоаллергические препараты – эриус, кларитин;
- жаропонижающие и обезболивающие лекарства – анальгин, нурофен, аспирин, парацетамол.
Еда и вода
Бутылочка с водой – обязательный атрибут для любого автостопа. Пить сырую воду из родников или речек небезопасно.
Объем продуктов, которые автостопщики носят с собой, зависит от того, планируют ли они самостоятельно готовить. Если готовка будет происходить, например, на костре, то достаточно взять с собой банку тушенки, пакетики с крупой быстрого приготовления, пакетированный чай, сахар, соль. В таком случае без котелка, ложек и кружек не обойтись. Далее запасы продуктов можно пополнять по ходу движения.
Если же самостоятельное приготовление пищи не запланировано, то в рюкзачок можно положить злаковые хлебцы или батончики, орешки, бублики – любые продукты с длительным сроком хранения, которые не портятся в дороге и удобны для перекуса. Не стоит набирать всего помногу, рассчитывайте только на один прием, а запасы можно пополнять по мере их завершения.
Электронные гаджеты
Вряд ли сегодня молодое поколение отправляется куда-либо без современных гаджетов. По крайней мере, смартфон всегда у всех с собой. Он может заменить фотоаппарат, навигатор, ноутбук.
Главное – взять к нему устройство для подзарядки во время движения на транспорте. И неплохо бы запастись пауэрбанком: выручит в случае разрядки телефона и отсутствия возможности подзарядиться от сети.
Смартфон – это не только средство связи, но и своего рода помощник для походного дневника. Ведь многие люди выкладывают в соцсети сюжеты своего путешествия, отвечают на вопросы подписчиков.
А если на смартфон закачать различные приложения, то он поможет в поиске мест ночлега, питания, предупредит о погодных изменениях, покажет карту местности, проложит путь движения.
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