Фонтаны - источник свежести и красоты, а вечерние фонтаны с музыкой и светом - особенное зрелище. На экскурсии по Уфе вы увидите главные фонтаны города, которые украшают парки и площади.
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Узнаете
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Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Фонтан на Советской площади — памятник, посвящённый всем павшим в боях со времён наполеоновских сражений.
Фонтан «Семь девушек», у которого мы расскажем башкирскую легенду о звёздах и Большой Медведице.
Фонтан желаний, стоящий на возвышенности одного из холмов.
Фонтан «Часы» на площади Ленина — географическая середина Уфы и место встреч влюблённых.
Фонтан «Журавли». Вы узнаете, какая местная свадебная традиция связана с журавлями.
Мультимедийный фонтан в парке Кашкадан — красочный и яркий. Вы услышите музыку из уральского эпоса.
Фонтан «Курай» на площади Салавата Юлаева. Мы расскажем, почему музыкальный инструмент курай — символ души башкирской.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Уфе
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 авг 2024
Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия! Спасибо Ирине за интересные факты истории! Очень рекомендую обязательно посетить данную экскурсию!
И
Ирина
4 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, познавательная, интересная, проведена на высоком профессиональном уровне. Очень рекомендую эту экскурсию "Уфа в огнях и музыке фонтанов". Освещены и показаны все достопримечательности изумительного города. Впечатления останутся на долго. И спасибо за это прекрасной Ирине, она просто умница, очень интересно преподнесла экскурсию. Мы остались довольны!
И
Ирина
1 авг 2024
Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются сказочно (иначе, чем днем); рассказ экскурсовода о истории создания этих
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