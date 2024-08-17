Уфа в огнях и музыке фонтанов

Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Фонтаны - источник свежести и красоты, а вечерние фонтаны с музыкой и светом - особенное зрелище. На экскурсии по Уфе вы увидите главные фонтаны города, которые украшают парки и площади.

Узнаете
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историю их появления, познакомитесь с местными легендами и поймёте, почему вода может быть и началом всего живого, и бедой.

В программу входят: фонтан на Советской площади, фонтан "Семь девушек", фонтан желаний, фонтан "Часы" на площади Ленина, фонтан "Журавли", мультимедийный фонтан в парке Кашкадан и фонтан "Курай" на площади Салавата Юлаева. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и проводится одним из гидов нашей команды

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Вечерние фонтаны с музыкой и светом
  • 🚌 Комфортабельный микроавтобус
  • 📜 История и легенды Уфы
  • 🎶 Музыка из уральского эпоса
  • 💖 Романтическая атмосфера
    • Уфа в огнях и музыке фонтанов
    Уфа в огнях и музыке фонтанов
    Уфа в огнях и музыке фонтанов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 19:00, 19:30

    Что можно увидеть

  • Фонтан на Советской площади
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Фонтан желаний
  • Фонтан «Часы»
  • Фонтан «Журавли»
  • Мультимедийный фонтан в парке Кашкадан
  • Фонтан «Курай»

    • Описание экскурсии

    Фонтан на Советской площади — памятник, посвящённый всем павшим в боях со времён наполеоновских сражений.

    Фонтан «Семь девушек», у которого мы расскажем башкирскую легенду о звёздах и Большой Медведице.

    Фонтан желаний, стоящий на возвышенности одного из холмов.

    Фонтан «Часы» на площади Ленина — географическая середина Уфы и место встреч влюблённых.

    Фонтан «Журавли». Вы узнаете, какая местная свадебная традиция связана с журавлями.

    Мультимедийный фонтан в парке Кашкадан — красочный и яркий. Вы услышите музыку из уральского эпоса.

    Фонтан «Курай» на площади Салавата Юлаева. Мы расскажем, почему музыкальный инструмент курай — символ души башкирской.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Верхнеторговой площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    О
    17 авг 2024
    Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия! Спасибо Ирине за интересные факты истории! Очень рекомендую обязательно посетить данную экскурсию!
    И
    4 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия, познавательная, интересная, проведена на высоком профессиональном уровне. Очень рекомендую эту экскурсию "Уфа в огнях и музыке фонтанов". Освещены и показаны все достопримечательности изумительного города. Впечатления останутся на долго. И спасибо за это прекрасной Ирине, она просто умница, очень интересно преподнесла экскурсию. Мы остались довольны!
    И
    1 авг 2024
    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются сказочно (иначе, чем днем); рассказ экскурсовода о истории создания этих
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    фонтанов, каждая история так или иначе вплетается в историю города; во время перемещения от одного фонтана к другому мы слушали многие интересные факты о зданиях, исторических событиях, выдающихся жителях и мировых знаменитостях.
    Нам крайне повезло с Ириной, которая является аккредитованным экскурсоводом, которая, как мне кажется. знает все об Уфе, и является не только кладезем знаний истории Уфы, но и транслирует свою бесконечную любовь к этому городу; слушая ее невозможно не влюбиться в этот прекрасный город.

    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают

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