Дорогие жители и гости Уфы! Присоединяйтесь к нашей экскурсии на двухэтажном автобусе и откройте для себя основные достопримечательности города. Путешествие начнется и закончится у Гостиного двора. Маршрут включает посещение таких

мест, как Гостиный двор, Кафедральный собор Рождества Богородицы, памятник М. Кариму, Арт Квадрат, Башдрамтеатр и многие другие. Во время поездки гид расскажет увлекательные истории о людях и местах, связанных с Уфой. Прогулки и остановки на площади Салавата Юлаева и у памятника М. Шаймуратову позволят вам насладиться атмосферой города

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В центре башкирской столицы есть немало объектов старины, и на экскурсии мы с вами их изучим. Те, кто уже успел прокатиться по историческим улицам, знают: автобус пустым не бывает!

Достопримечательности по маршруту

Гостиный двор — ул. Ленина — ул. Кирова — Кафедральный собор Рождества Богородицы — памятник М. Кариму — ул. М. Карима — Арт Квадрат — ул. Коммунистическая — ул. Карла Маркса — ул. Валиди — стадион «Динамо» — БГУ — Конгресс-холл — Телецентр — Площадь Салавата Юлаева (выход и прогулка) — ул. Валиди — Башдрамтеатр — Первая Уфимская Соборная мечеть — Софьюшкина аллея — дом-музей Аксакова — парк Салавата Юлаева — монумент Дружбы — памятник М. Шаймуратову (выход и прогулка).

Организационные детали