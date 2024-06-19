По Уфе - на двухэтажном автобусе

Дорогие жители и гости Уфы! Насладитесь видами города с высоты второго этажа двухэтажного автобуса и узнайте много нового о его истории
Дорогие жители и гости Уфы! Присоединяйтесь к нашей экскурсии на двухэтажном автобусе и откройте для себя основные достопримечательности города. Путешествие начнется и закончится у Гостиного двора. Маршрут включает посещение таких
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мест, как Гостиный двор, Кафедральный собор Рождества Богородицы, памятник М. Кариму, Арт Квадрат, Башдрамтеатр и многие другие. Во время поездки гид расскажет увлекательные истории о людях и местах, связанных с Уфой. Прогулки и остановки на площади Салавата Юлаева и у памятника М. Шаймуратову позволят вам насладиться атмосферой города

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Двухэтажный автобус
  2. 🏙️ Основные достопримечательности
  3. 📚 Опытный гид
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  5. 🕒 Удобное время начала и окончания
По Уфе - на двухэтажном автобусе
По Уфе - на двухэтажном автобусе
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Гостиный двор
  • Кафедральный собор Рождества Богородицы
  • Памятник М. Кариму
  • Арт Квадрат
  • Башдрамтеатр
  • Первая Уфимская Соборная мечеть
  • Дом-музей Аксакова
  • Парк Салавата Юлаева
  • Монумент Дружбы
  • Памятник М. Шаймуратову

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В центре башкирской столицы есть немало объектов старины, и на экскурсии мы с вами их изучим. Те, кто уже успел прокатиться по историческим улицам, знают: автобус пустым не бывает!

Достопримечательности по маршруту

Гостиный двор — ул. Ленина — ул. Кирова — Кафедральный собор Рождества Богородицы — памятник М. Кариму — ул. М. Карима — Арт Квадрат — ул. Коммунистическая — ул. Карла Маркса — ул. Валиди — стадион «Динамо» — БГУ — Конгресс-холл — Телецентр — Площадь Салавата Юлаева (выход и прогулка) — ул. Валиди — Башдрамтеатр — Первая Уфимская Соборная мечеть — Софьюшкина аллея — дом-музей Аксакова — парк Салавата Юлаева — монумент Дружбы — памятник М. Шаймуратову (выход и прогулка).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у Гостиного двора
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00

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Её забронировали уже 51 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые650 ₽
Дети от 6 до 14 лет, пенсионеры550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Н
19 июня 2024
Удобный автобус, второй этаж с открытой крышей, что позволяет более полно наслаждаться панорамой Уфы, гид очень профессионально, в доступной форме рассказала о достопримечательностях и истории Уфы.
Виктория
18 июня 2024
Очень понравилась.
Экскурсовод великолепна.
Не смотря на дождь очень познавательно
Спасибо
Очень понравилась.Очень понравилась.Очень понравилась.Очень понравилась.Очень понравилась.Очень понравилась.
Светлана
14 июня 2024
Чудесная экскурсия,доброжелательный водитель и экскурсовод. Красивый город, аккуратное вождение,красивая история города.
Забота в виде зонта или плаща для тех, кто не подготовился к дождливому дню.
Благодарю за экскурсию, заботу и теплоту.
Г
14 июня 2024
Вечерняя экскурсия по городу на автобусе была великолепна!)👍❤️ Автобус оказался довольно комфортабельным, оснащен вентилятором, водой в кулере и открытой площадкой. Доброжелательный водитель вёл автобус неспешно, соответствуя рассказу гида.
Наш экскурсовод, Екатерина
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Волкова, интересно и увлекательно вела рассказ об Уфе, сопровождая его личными историями. Мы многое узнали о прошлом столицы республики, как используются архитектурные здания старины сегодня, и, конечно же, о легендарных подвигах защитников Родины, в честь которых названы улицы и площади города.
Выражаем огромную благодарность Екатерине и водителю за экскурсию, а также турагенству!

Т
12 июня 2024
Спасибо за проведённую экскурсию, всё очень понравилось.
Спасибо за проведённую экскурсию, всё очень понравилось.Спасибо за проведённую экскурсию, всё очень понравилось.Спасибо за проведённую экскурсию, всё очень понравилось.Спасибо за проведённую экскурсию, всё очень понравилось.
Е
12 июня 2024
Водитель просто виртуоз,водит отлично. Гид приятная женщина. Столько информации нам рассказала. Нам очень понравилось 💜. Гости из Челябинска 😗.
Водитель просто виртуоз,водит отлично. Гид приятная женщина. Столько информации нам рассказала. Нам очень понравилось 💜. Гости из Челябинска 😗.Водитель просто виртуоз,водит отлично. Гид приятная женщина. Столько информации нам рассказала. Нам очень понравилось 💜. Гости из Челябинска 😗.Водитель просто виртуоз,водит отлично. Гид приятная женщина. Столько информации нам рассказала. Нам очень понравилось 💜. Гости из Челябинска 😗.Водитель просто виртуоз,водит отлично. Гид приятная женщина. Столько информации нам рассказала. Нам очень понравилось 💜. Гости из Челябинска 😗.
И
6 июня 2024
Экскурсовод Ирина позитивная, интересно рассказывала историю Башкирии и Уфы, очень понравилось!!!
Л
31 мая 2024
Очень понравилось, хороший, опытный водитель. Отличный экскурсовод Ирина)
Л
30 мая 2024
Сегодня были на экскурсии. Гид Ирина очень интересно и грамотно рассказывала про город Уфу, основные достопримечательности. Нам очень понравилось. Обязательно рекомендую друзьям.
М
30 мая 2024
Спасибо огромное за познавательную экскурсию💜 Получили массу позитива, отличного настроения, много увидели и узнали интересного о прекрасном городе Уфа🤗 Гости из Омска✌
Спасибо огромное за познавательную экскурсию💜 Получили массу позитива, отличного настроения, много увидели и узнали интересного о
Ольга
28 мая 2024
Очень хорошая экскурсия, нам понравилось 🥰 особенно музыкальные дополнения к рассказу гида. Атмосфера была дружеская, приятная, всё хорошо👍 рекомендую хорошо, что в автобусе есть вода
Э
26 мая 2024
Гид Светлана очень интересно рассказывает!! Спасибо за позноватальную экскурсию))
Ольга
20 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия на 2х этажном автобусе!!! Побывали в разных интересных местах, пофотографировались у памятников и фонтанах, услышали много загадочных историй про этот город!!!
Спасибо большое за прекрасное путешествие!!! ❤️❤️❤️
Нам очень понравилась экскурсия на 2х этажном автобусе!!! Побывали в разных интересных местах, пофотографировались у памятниковНам очень понравилась экскурсия на 2х этажном автобусе!!! Побывали в разных интересных местах, пофотографировались у памятниковНам очень понравилась экскурсия на 2х этажном автобусе!!! Побывали в разных интересных местах, пофотографировались у памятниковНам очень понравилась экскурсия на 2х этажном автобусе!!! Побывали в разных интересных местах, пофотографировались у памятников
К
19 мая 2024
Добрый день, экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать!
Х
18 мая 2024
Была сегодня на экскурсии по Уфе в 13 часов. Очень понравилась поездка с Экскурсоводом Светланой. Замечательный гид и организатор. Доброжелательная, внимательная, огромный исторический материал изложила компактно и интересно. С удовольствием рекомендую эту экскурсию своим детям, внукам, подругам.
Большое спасибо Светлане и водителю!

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