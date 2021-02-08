Страны Европы считаются дорогими и принято считать, что поездка всегда будет обходиться очень дорого, но это не так. ХорошоТАМ подготовили для вас несколько совет экономичного путешествия

Каждый человек хоть раз задумывался о поездке в Европу, а тот, кто однажды побывал там, остается очарованным ей навсегда и мечтает вернуться. Но у многих сложился стойкий стереотип, что путешествовать по Европе дорого и очень затратно. На самом деле существует много различных способов, которые позволяют осуществить давнюю мечту, не тратя при этом баснословные суммы.

Конечно, не стоит вдаваться в крайности — передвигаться автостопом, жить в палатке и питаться одной лапшой быстрого приготовления, хотя у данного, экстремального на первый взгляд варианта, есть свои ценители, которые предпочитают столь романтичный вид путешествия. Существует еще один путь, который устраивает многих сравнительно невысоким уровнем затрат и высокой степенью удовольствия от поездки.

Самостоятельное путешествие по Европе

Более хлопотный способ, который однако дает свободу действий — это самостоятельное путешествие. Такой вид путешествия требует грамотного подхода и разумного планирования. Следует заранее продумать маршрут, позаботиться о покупке билетов, самостоятельно подать на визу и решить вопрос проживания. Безусловно, львиная доля расходов приходится на перелет, но и на авиа-билетах можно неплохо сэкономить, главное знать какие инструменты могут помочь в этом.

Экономим на поездках в Европу

Лучше всего воспользоваться услугами авиакомпаний лоукостеров (от англ. лоу кост - низкая стоимость), а также подобрать наиболее непопулярные даты вылета, стоимость на которые значительно снижается. В Европе имеется большое количество бюджетных авиаперевозчиков, стоит отслеживать цены и расписание таких компаний.

Недорогие отели и хостелы являются наиболее популярными вариантами размещения во время бюджетных путешествий в страны Европы. Конечно, большинство услуг, как "завтрак в постель" B&B, как в дорогих гостиницах скорее всего не будет, но другие удобства первой необходимости можно получить, за сравнительно невысокую плату. Чтобы сэкономить еще больше, следует выбирать варианты размещения в некотором отдалении от центра города и основных достопримечательностей.

Другим вариантом, который позволит поближе познакомиться с местной культурой и завести друзей за границей, является аренда квартиры или комнаты. Проживание в реальных квартирах, реальных людей дает шанс узнать намного больше о городе и стране в целом.

Можно рассмотреть варианты передвижения по городу на:

общественном транспорте, в большинстве своем наиболее популярным и менее затратным в Европе является проезд в метро;

трамваях;

автобусах.

Большинство путешественников предпочитает пешие прогулки или аренду велосипеда, оба варианта позволяют насладиться красотами и видами города. Таким образом можно увидеть намного больше и получить более яркие впечатления от поездки. Первым помощником при организации пеших маршрутов станет карта, которую можно загрузить заранее на телефон или обзавестись бумажным вариантом по прибытии в аэропорту.

Экскурсии и осмотр достопримечательностей

Гиды и экскурсоводы становятся все менее популярными, многие путешественники не хотят толпиться в суете и суматохе, пытаясь расслышать то, о чем они говорят, а персональные экскурсии точно не подходят бюджетным туристам. Но ведь экскурсии являются основным поводом для поездки в Европу, все эти дворцы, старинные крепости, церкви и часовни, так интересно не только полюбоваться на них, но и узнать об их истории и местных легендах. Благо время не стоит на месте и уже сейчас на любом гаджете можно найти огромное количество приложений, путеводителей и аудиогидов, которые помогут организовать собственные увлекательные экскурсии. Дополнительно в статью расходов следует добавить пункт оплаты за вход в музеи и другие подобные места.

Необходимо осознавать, что каждый вечер питаться в дорогих ресторанах у бюджетного туриста не получится, это можно скорее сделать в качестве красивого завершения поездки или в целях вкусить необычные блюда национальной кухни. Вкусные и намного более дешевые блюда подаются в небольших столовых и бистро, а также в сетях ресторанов быстрого питания, которые имеются по всему миру. Также, можно покупать продукты в магазинах и на рынках и готовить их самостоятельно.

Путешествие небольшой компанией

Наиболее удобным и приятным способом путешествия по Европе является поездка в небольшой компании близких знакомых или друзей. Помимо приятной компании, все расходы в такой поездке делят, удобнее бронировать двух- и трехместные номера в гостиницах, арендовать автомобиль, закупать продукты и многое другое. Конечно, все это будет уместно, только в том случае, если у попутчиков будут схожие интересы и планы.

Если же единомышленников найти не удалось, не стоит отчаиваться, существует большое количество специальных площадок, на которых можно найти попутчиков из разных стран мира. Но в таком случае стоить помнить про осторожность.