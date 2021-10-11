в среду и субботу в 15:30

Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия

Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей

4.8
29 отзывов
Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени.

На автобусной экскурсии в группе до 35 человек вы увидите «семь сестер», которые расположились в самых знаковых местах Москвы, и откроете интересные детали их строительства.
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия

Что вас ожидает

Всё о сталинских высотках. На экскурсии вы рассмотрите все 7 грандиозных построек снаружи, а две из них — и внутри. Услышите истории и любопытные факты о высотках, например:

  • где должна была находиться восьмая высотка, которую так и не построили
  • как с высотками связан Храм Христа Спасителя
  • почему так сложно найти фотографии строительства высоток
  • какое военно-стратегическое предназначение они имели
  • как поплатились за строительство гостиницы «Ленинградская» ее архитекторы
  • и многое другое

Маршрут экскурсии

  • Главное здание МГУ на Воробьёвых горах
  • Гостиница «Украина» (посещение по возможности)
  • Жилой дом на Котельнической набережной
  • Здание Министерства иностранных дел
  • Жилой дом на Кудринской площади
  • Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»
  • Гостиница «Ленинградская» (посещение по возможности)

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортабельном транспорте: микроавтобусе для группы до 16 человек или большом туристическом автобусе — для группы от 16 до 40 человек
  • Окончание экскурсии у метро Смоленская
  • Изнутри вы увидите две высотки — гостиницы «Ленинградская» и «Украина». Однако иногда в гостиницах размещаются делегации или проводятся закрытые мероприятия: в этом случае посещение невозможно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и субботу в 15:30

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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29 реальных отзывов от туристов

Т
11 окт 2021
Я в восторге! Спасибо большое за ваш профессионализм, за содержательную и очень интересную экскурсию! Буду рекомендовать вас своим друзьям, знакомым и родственникам
Дмитрий
5 окт 2021
Очень понравилась экскурсия.
Хочу подчеркнуть удивительное сочетание исторических интересных фактов, увлеченного экскурсовода Ольгу и приятно проведенное время. Время пролетело незаметно.
Автобус комфортный, чистый и теплый.
Спасибо большое за хорошее настроение и хорошую организацию экскурсии.
Л
30 сен 2021
Я с удовольствием съездила и много что узнала интересного. Огромное спасибо.
Ю
27 сен 2021
Экскурсия интересная, но стоит иметь в виду, что она не полностью автобусная. Первый час-полтора проводят на улице, так что стоит одеваться теплее.
Е
19 сен 2021
Нужно договариваться о посещении высоток, в целом все супер
Ф
14 сен 2021
Хороший автобус. Внутрь нигде не попали. Часть зданий "видели" только в окно.
Ольга
Ответ гида:
Уважаемая Марина,

Благодарим вас за обратную связь. По программе мы, по возможности, заходим в гостиницу Ленинградская. Но гостиница - частная территория и в дни проведения мероприятий может ограничить вход из соображений безопасности и соблюдения коронавирусных ограничений. Сожалеем, что в тот день вы не смогли попасть внутрь гостиницы, но гид подробно рассказала про все высотки и даже про те, которые не были построены. Рассказ гида был дополнен фото и архивными материалами, мы сделали три остановки и за три часа рассказали не только про историю и архитектуру, но и про тайны и легенды, связанные со строительством, раскрыли военно-стратегическое предназначение высоток, а также обсудили непростую судьбу архитекторов.

Будем ждать вас вновь на наших экскурсиях!
А
12 сен 2021
Отличная экскурсия, спасибо Ольге!
Е
12 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Жаль только, что не удалось попасть внутрь высоток, как было обещено
Марина
11 сен 2021
Спасибо огромное за экскурсию! Ольга прекрасный экскурсовод, который отвечает на любые вопросы в процесс экскурсии) большой комфортабельный автобус! Организация на высшем уровне) отправлю своих родичей на эту экскурсию. 👍
С
6 сен 2021
Попробовал воспользоваться услугами организации на экскурсионном туре "Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия". Экскурсию вела Екатерина Соколовская. Экскурсии состояла из нескольких этапов. 1) Высотку возле "Красных ворот" смотрели только с одной стороны из сквера Лермонтова и всю высотку не увидели. 2) Длинный пешеходный пробег более 1 км за экскурсоводом до гостиницы «Ленинградская». 3) Короткий рассказ о гостинице «Ленинградская» у входа. Увидеть гостиницу изнутри, как было заявлено в описании маршрута, отказали. по непонятной причине (в городе проходит конкурс Спасская башня). 4) Посадка в комфортабельный автобус и проезда мимо высотки Жилой дом на Котельнической набережной. Высотку не видели, а только слышали о её истории. 5) Остановились и вышли из автобуса около Храма Христа Спасителя. Короткий рассказ о строительстве Храма. 6) Остановка на смотровой площадке на Воробьевых горах. Рассказ о Главном здании МГУ 7) Продолжение автобусной поездки. Проехали мимо гостиницы «Украина». Никого посещения даже не предлагалось. Здание видели издалека (более километра). 8) Проехали мимо высотки на Кудринской площади. Здание даже не видели издалека. 9) Выход из автобуса возле здание Министерства иностранных дел и рассказ об истории здания. Экскурсия окончена. Надежды не оправдались. Даже половину из заявленного в описании маршрута не выполнено
Ольга
Ответ гида:
Уважаемый Сергей,

Благодарим вас за обратную связь. Экскурсия была проведена по программе, гид Екатерина показала все высотки, рассказала об истории их строительства, а также о судьбе архитекторов. В это время, действительно, в городе проходил международный фестиваль Спасская башня и в гостинице Ленинградская, как и в гостинице Украина, размещались участники фестиваля. В связи с ограничениями по коронавирусу никто, кроме участников, в гостиницу не допускался. Сожалеем, что попасть внутрь гостиницы в тот день не удалось, однако рассказ гида был дополнен фото материалами и был очень наглядным. Экскурсия занимает 3 часа и все это время, и на остановках, и в автобусе гид ведет свою программу и подробно рассказывает о каждой высотке.

Будем ждать вас вновь на наших экскурсиях!
Л
26 авг 2021
Восхищена экскурсоводомОльгой Фароновой Такая память! Экскурсия три часа но все прошло на одном дыхании
К
22 авг 2021
Очень понравилась экскурсия, а экскурсовод Ольга просто великолепно преподносит факты и историю высоток. Прекрасное чувство юмора. Огромное спасибо за ваш труд и неравнодушие!
Даже подросток, который пошёл на экскурсию без энтузиазма, остался доволен! К рассказу у фантома на месте Храма Христа Спасителя можно было бы добавить фото бассейна к остальным)
А
22 авг 2021
Экскурсия не была бы такой увлекательной без своего экскурсовода Ольги! Рассказ про высотки был очень интересным и познавательным, даже не огорчило что мы не попали вовнутрь гостиниц. Спасибо!
С
22 авг 2021
Очень понравилась экскурсовод, рассказывала очень эмоционально, интересно.
А
19 авг 2021
Всё очень классно понравилось! Гид очень интересно всё рассказала, Спасибо больше!
Ещё 14 отзывов

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