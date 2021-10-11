в среду и субботу в 15:30

Ответ гида:
Уважаемый Сергей,
Благодарим вас за обратную связь. Экскурсия была проведена по программе, гид Екатерина показала все высотки, рассказала об истории их строительства, а также о судьбе архитекторов. В это время, действительно, в городе проходил международный фестиваль Спасская башня и в гостинице Ленинградская, как и в гостинице Украина, размещались участники фестиваля. В связи с ограничениями по коронавирусу никто, кроме участников, в гостиницу не допускался. Сожалеем, что попасть внутрь гостиницы в тот день не удалось, однако рассказ гида был дополнен фото материалами и был очень наглядным. Экскурсия занимает 3 часа и все это время, и на остановках, и в автобусе гид ведет свою программу и подробно рассказывает о каждой высотке.
Будем ждать вас вновь на наших экскурсиях!