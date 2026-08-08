в среду и субботу в 15:30

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Е Елена Экскурсия супер, интересные факты о строительстве и назначении высоток. Удачное чередование пешеходной и автобусной частей. Комфортабельный автобус с кондиционером. Отдельно хочу поблагодарить экскурсовода Елену за интересную подачу информации. Однозначно рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Экскурсия очень понравилась 👍 интересный рассказ про каждую высотку, узнали много интересных деталей. 🔥 Однозначно рекомендую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Маргарита Экскурсия 7 сталинских высоток превзошла все мои ожидания! Организация прекрасная, экскурсовод Ольга просто сокровище🤩 потрясающий последовательный рассказ, старые архивные фото. Автобус чистый, большой, водитель очень аккуратно ехал. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Побывали на экскурсии "Секреты сталинских высоток". Очень интересно и информативно. Спасибо экскурсоводу Ольге! Интересная подача материала. Олга очень приятный человек. Три часа пролетели незаметно. Очень приятно, и заметно, что Ольга знает материал, и смогла бы рассказать намного больше, если бы позволяло время. Обязательно проведём время с этим знатоком Москвы!

Ольге успехов и процветания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Все отлично было, но из-за того, что не у каждой высотки есть где припарковать автобус, не у каждой высотки происходит выход из автобуса Вам был полезен этот отзыв? Да Нет