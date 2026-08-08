в среду и субботу в 15:30

Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени.
На автобусной экскурсии в группе до 35 человек вы увидите «семь сестер», которые расположились в самых знаковых местах Москвы, и откроете интересные детали их строительства.
На автобусной экскурсии в группе до 35 человек вы увидите «семь сестер», которые расположились в самых знаковых местах Москвы, и откроете интересные детали их строительства.
Описание экскурсии
Всё о сталинских высотках.
На экскурсии вы рассмотрите все 7 грандиозных построек снаружи. Сделаете до 4 остановок по 10-30 минут с выходом и осмотром достопримечательностей. Услышите истории и любопытные факты о высотках, например:
- где должна была находиться восьмая высотка, которую так и не построили
- как с высотками связан Храм Христа Спасителя
- почему так сложно найти фотографии строительства высоток
- какое военно-стратегическое предназначение они имели
- как поплатились за строительство гостиницы «Ленинградская» ее архитекторы
- и многое другое
Маршрут экскурсии
- Главное здание МГУ на Воробьёвых горах
- Гостиница «Украина»
- Жилой дом на Котельнической набережной
- Здание Министерства иностранных дел
- Жилой дом на Кудринской площади
- Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»
- Гостиница «Ленинградская»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (рассадка свободная), с выходами на 15-35 минут
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
- Посадка детей до 5 лет возможна только при наличии у вас детского кресла
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
- Крайне редко, в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту
в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты)
|1600 ₽
|Взрослый
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44990 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 581 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия супер, интересные факты о строительстве и назначении высоток. Удачное чередование пешеходной и автобусной частей. Комфортабельный автобус с кондиционером. Отдельно хочу поблагодарить экскурсовода Елену за интересную подачу информации. Однозначно рекомендую!!!
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Экскурсия очень понравилась 👍 интересный рассказ про каждую высотку, узнали много интересных деталей. 🔥 Однозначно рекомендую экскурсию.
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Экскурсия 7 сталинских высоток превзошла все мои ожидания! Организация прекрасная, экскурсовод Ольга просто сокровище🤩 потрясающий последовательный рассказ, старые архивные фото. Автобус чистый, большой, водитель очень аккуратно ехал. Спасибо!
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Побывали на экскурсии "Секреты сталинских высоток". Очень интересно и информативно. Спасибо экскурсоводу Ольге! Интересная подача материала. Олга очень приятный человек. Три часа пролетели незаметно. Очень приятно, и заметно, что Ольга знает материал, и смогла бы рассказать намного больше, если бы позволяло время. Обязательно проведём время с этим знатоком Москвы!
Ольге успехов и процветания!
Ольге успехов и процветания!
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А
Все отлично было, но из-за того, что не у каждой высотки есть где припарковать автобус, не у каждой высотки происходит выход из автобуса
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Экскурсия на автобусе, спасибо, посмотрели всех красавиц «семь сестер»! Информацию гид рассказывала очень подробно, о многом мы не знали и не слышали никогда раньше.
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