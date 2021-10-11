в среду и субботу в 15:30

Попробовал воспользоваться услугами организации на экскурсионном туре "Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия". Экскурсию вела Екатерина Соколовская. Экскурсии состояла из нескольких этапов. 1) Высотку возле "Красных ворот" смотрели только с одной стороны из сквера Лермонтова и всю высотку не увидели. 2) Длинный пешеходный пробег более 1 км за экскурсоводом до гостиницы «Ленинградская». 3) Короткий рассказ о гостинице «Ленинградская» у входа. Увидеть гостиницу изнутри, как было заявлено в описании маршрута, отказали. по непонятной причине (в городе проходит конкурс Спасская башня). 4) Посадка в комфортабельный автобус и проезда мимо высотки Жилой дом на Котельнической набережной. Высотку не видели, а только слышали о её истории. 5) Остановились и вышли из автобуса около Храма Христа Спасителя. Короткий рассказ о строительстве Храма. 6) Остановка на смотровой площадке на Воробьевых горах. Рассказ о Главном здании МГУ 7) Продолжение автобусной поездки. Проехали мимо гостиницы «Украина». Никого посещения даже не предлагалось. Здание видели издалека (более километра). 8) Проехали мимо высотки на Кудринской площади. Здание даже не видели издалека. 9) Выход из автобуса возле здание Министерства иностранных дел и рассказ об истории здания. Экскурсия окончена. Надежды не оправдались. Даже половину из заявленного в описании маршрута не выполнено