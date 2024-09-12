Классическая обзорная экскурсия на автобусе позволяет охватить большое количество достопримечательностей за относительно короткий отрезок времени.
Маршрут проходит через основные улицы и площади города, позволяя увидеть такие знаменитые места, как Красная площадь,
Маршрут проходит через основные улицы и площади города, позволяя увидеть такие знаменитые места, как Красная площадь,
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Москве
Классическая обзорная экскурсия на автобусе — это отличный способ увидеть множество достопримечательностей за короткий промежуток времени. Маршрут проходит через ключевые улицы и площади столицы, позволяя вам насладиться такими знаменитыми местами, как:
- Красная площадь
- Большой театр
- Храм Христа Спасителя
- Мосфильмовская улица
- Новый Арбат
Остановки на маршруте
Во время экскурсии мы сделаем две остановки:
- Смотровая площадка "Воробьевы Горы" — здесь вы сможете увидеть город с высоты птичьего полета.
- Деловой центр "Москва-Сити" — отличное место для красивых фотографий.
Почему стоит выбрать экскурсию на автобусе?
Москва — это один из самых красивых и исторически значимых городов мира. Центральные районы столицы полны истории, архитектуры и культуры, что делает их идеальными для экскурсионных программ. Экскурсия на автобусе — это удобный способ познакомиться с центром Москвы, который позволит вам увидеть, как древняя столица гармонично сосуществует с современным мегаполисом.
Важно знать
Обратите внимание на следующие моменты:
- Маршрут и время отправления могут изменяться в зависимости от дорожной ситуации и наличия перекрытий.
- Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за сутки.
- Вход в автобус с едой и напитками запрещен (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты).
Летом 2024 отправление ежедневно, ежечасно с 12:00 до 19:00 При опоздании на свой рейс можно отправиться на следующем при наличии свободных мест.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 200 ₽
|Школьный билет
|1 000 ₽
|Дошкольный билет
|800 ₽
|Пенсионный билет
|1 000 ₽
|Студенческий билет
|1 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Парк Горького
- Министерство обороны
- Лужники
- Смотровая площадка
- Воробьевы горы
- Остановка с выходом
- Мосфильмовская ул
- Парк Победы на
- Поклонной горе
- Кутузовский Проспект
- Музей панорама
- Бородинская битва
- Деловой центр
- Москва Сити
- Дом Правительства
- Новый Арбат
- Арбатская площадь
- Моховая улица
- Охотный Ряд
- Лубянская площадь
- Китайгородский проезд
- Парк Зарядье
Место начала и завершения?
Улица Варварка, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Летом 2024 отправление ежедневно, ежечасно с 12:00 до 19:00 При опоздании на свой рейс можно отправиться на следующем при наличии свободных мест.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Место сбора групп на обзорную экскурсию: парковка для туристических автобусов на Москворецкой улице между парком "Зарядье" и Большим Москворецким Мостом. (Через дорогу от ул. Варварка 6). Белые автобусы с логотипом "City Tour 24" - На месте работает промогруппа в красных накидках с желтыми капюшонами, которая Вас встретит и отведёт в автобус
- Добро пожаловать в автобус, который отправит Вас в увлекательное путешествие по Городу-Герою Москве
- Билеты распечатывать необязательно - можно показать с мобильного устройства
- Маршрут и время отправления могут быть изменены в зависимости от дорожной ситуации и наличия перекрытий
- Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за сутки
- Вход в автобус с едой и напитками запрещён (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 сен 2024
Экскурсия отличная, гид Татьяна замечательно все рассказала! Но, выехали на 45 минут позже заявленного времени (
В
Вера
5 сен 2024
Очень увлекательная экскурсия по всем знаковым местам Москвы и даже немного больше. Автобус удобный современный с кондиционером. Была возможность пофотографироваться на смотровых площадках Воробъевых гор и Москва-Сити!
Д
Дмитрий
4 сен 2024
Ж
Жанна
27 авг 2024
Хороший маршрут, супер экскурсовод, было интересно! Хороший автобус и водитель. Спасибо.
С
Сырвачева
26 авг 2024
Экскурсия началась на 40 минут позже заявленного времени. Экскурсовод может и рассказывал что-то интересное, но голосом, который больше усыплял, чем заинтересовывал. Уж очень не бодро. В общем ничего не поняли и больше половины проспали.
Н
Наталия
22 авг 2024
Сама экскурсия интересная, гид отличный, но организация отвратительная. Найти место отправки автобусов по присланному описанию невозможно. Когда наконец нашла, автобусов там не оказалось. Опять поиски автобуса, который стоял вообще с
Ю
Юлия
22 авг 2024
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод Наталья Олеговна заразила нас своей любовью к Москве.
Автобус комфортный, водитель Леонид - настоящий профессионал. Мы благодарны вам за волшебный вечер.
Автобус комфортный, водитель Леонид - настоящий профессионал. Мы благодарны вам за волшебный вечер.
М
Марусев
21 авг 2024
Все отлично, рекомендую
А
Амелия
18 авг 2024
рейс был на 18:00, мы приехали в 17:50, сказали автобус отправили в 17:30
нам при этом никто не сообщал, что автобус отправят раньше
потратили зря время и деньги, не рекомендую
нам при этом никто не сообщал, что автобус отправят раньше
потратили зря время и деньги, не рекомендую
П
Павел
15 авг 2024
Увидел Москву
И
Иветта
15 авг 2024
Спасибо экскурсоводу Юлии! Замечательная экскурсиЯ! Спасибо!
Е
Елена
12 авг 2024
Очень интересная обзорная экскурсия по Москве. Хороший комфортабельный автобус. Очень грамотный экскурсовод, очень интересно рассказывала о Москве. Посетили очень красивые места в Москве. Рекомендую данную экскурсию
А
Алексей
12 авг 2024
Р
Раиля
8 авг 2024
Е
Елена
2 авг 2024
Были со знакомым на обзорной экскурсии по Москве, продолжительность 2 часа. Понравилось все, автобус был комфортабельный, показали ключевые места Москвы, гид интересно рассказала историю, все в доброжелательный форме. Хорошая организация. Благодарю за экскурсию. Было бы хорошо, если бы предупредили, что отправление может задержаться на полчаса. Но для нас это было несмертельно. Все понравилось, и вождение водителя, работа гида и организация.
Входит в следующие категории Москвы
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