Большая прогулка по столице: автопешеходная экскурсия по Минску

Приглашаем вас на насыщенную обзорную экскурсию по Минску! Часть маршрута мы проедем на машине, часть — пешком, с фотопаузами и остановками для отдыха.
Такой формат позволит охватить больше достопримечательностей, увидеть разные районы и погулять по историческим улицам. Вы познакомитесь с архитектурным наследием, современными кварталами и колоритными уголками города.
Описание экскурсии
- Площадь Независимости с Красным костёлом и памятником Ленину.
- Проспект Независимости — главная артерия Минска с послевоенной архитектурой.
- Площадь Победы с одним из самых известных военных памятников Беларуси.
- Проспект Победителей — второй по значимости в городе.
- Ворота Минска — две башни в стиле сталинского ампира.
- Национальная библиотека, на крыше которой оборудована самая посещаемая смотровая площадка города.
- Троицкое предместье — старинный квартал с видами на Свислочь и уютными улочками.
- Остров слёз — мемориал погибшим воинам.
- А ещё: тихие дворики центра, новые жилые районы, деловые кварталы и Комсомольское озеро, созданное вручную накануне войны.
Мы поговорим:
- об истории Минска от средневекового поселения до современной столицы.
- архитектуре города: классицизме, модерне, сталинском ампире и деловых ансамблях.
- памятниках 20 века. Вы услышите об архитекторе Георгии Заборском. Раненый на фронтах ВОВ, он набросал эскиз будущего мемориала прямо на бинтах.
- людях, чьи судьбы определяли облик Минска.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Mercedes Vito, Renault Trafic или аналогичном.
- Длительность программы — 2,5–3 часа. Начало и окончание — в центре города.
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды.
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1411 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56985 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Б
Бембя
13 ноя 2025
Прогулка прошла замечательно, большое спасибо нашему гиду, всем советую обязательно данную экскурсию 👍
А
Антон
10 ноя 2025
Очень интересно. Идеальное сочетание пеших прогулок и переезда на автобусе.
Е
Евгения
2 ноя 2025
Нашу автопешеходную экскурсию проводила экскурсовод Марина. Спасибо огромное за интересный рассказ. Все структурировано, с интересными подробностями. 2.5 часа пролетели незаметно. Автобус для минигруппы туристов очень комфортный. Спасибо, однозначно рекомендую к посещению.
Н
Надежда
30 окт 2025
Отличная экскурсия!
Ирина
7 окт 2025
Круто!!!!
Входит в следующие категории Минска
