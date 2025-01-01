Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Кишинёве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Мой белый город, ты - цветок из камня Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии €90 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 26 отзывов Индивидуальная Беговая экскурсия по Кишинёву Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы €120 за всё до 50 чел. Пешая 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Bar-hopping в Кишинёве Пройти по топовым питейным заведениям с разной концепцией и ощутить ритм ночного города Начало: На площади Народного Собрания €80 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кишинёва

