Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Главное о Кишиневе!

В программе все «визитные карточки» Кишинева: парк Штефана Великого, Триумфальную арку, здания Парламента и Правительства, Президентский Дворец и Академию наук. Узнаете, когда город впервые был упомянут в летописях, какие народности его населяли, какую роль сыграла Российская империя в местном градостроительстве и почему здесь по сей день почти все говорят на русском.

Кишинев и выдающиеся личности

Я расскажу о связанных с Кишиневом знаменитых людях: пианисте Рубинштейне, профессоре Склифосовском и «банановом магнате» Сэмюэле Зэмюррее. А еще развею некоторые витающие над городом мифы. Так, вы узнаете, правда ли здесь родился король Артур и дважды бывал в ссылке Пушкин. Завершится знакомство с солнечной Молдовой дегустацией в одном из винных заведений города.