Анна проводит ещё 1 экскурсию

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С Кишиневом на «ты»

Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у кафе Tucano Coffe
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Анна – Гид в Кишинёве
Вы увидите самые интересные места Кишинева и узнаете, почему его называют «городом из белого камня» и как ему удалось стать одной из самых зеленых европейских столиц.

Кроме того, я расскажу о людях, повлиявших на историю 📖 города, и поделюсь любопытными фактами о современной жизни Молдавии.
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»

Что вас ожидает

Главное о Кишиневе!
В программе все «визитные карточки» Кишинева: парк Штефана Великого, Триумфальную арку, здания Парламента и Правительства, Президентский Дворец и Академию наук. Узнаете, когда город впервые был упомянут в летописях, какие народности его населяли, какую роль сыграла Российская империя в местном градостроительстве и почему здесь по сей день почти все говорят на русском.

Кишинев и выдающиеся личности
Я расскажу о связанных с Кишиневом знаменитых людях: пианисте Рубинштейне, профессоре Склифосовском и «банановом магнате» Сэмюэле Зэмюррее. А еще развею некоторые витающие над городом мифы. Так, вы узнаете, правда ли здесь родился король Артур и дважды бывал в ссылке Пушкин. Завершится знакомство с солнечной Молдовой дегустацией в одном из винных заведений города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в свободной атмосфере — мы можем менять маршрут по вашему желанию и настроению
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Средняя стоимость дегустации вин — 10 евро на человека
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»
С Кишиневом на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у кафе Tucano Coffe.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я много путешествовала, жила в Санкт-Петербурге и в Болгарии. Сравнивая Кишинев с разными городами, могу искренне заявить, что ему есть, чем вас заинтересовать! С радостью покажу вам самые интересные места молдавской столицы и помогу полюбить это замечательное место.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Пройти по топовым питейным заведениям с разной концепцией и ощутить ритм ночного города
В дружеской и непринужденной атмосфере мы проведем этот день вместе — в отличном настроении и веселой компании! Я покажу самые интересные бары Кишинёва, посоветую лучшее из ассортимента каждого заведения и помогу почувствовать себя своими среди заядлых кишинёвских тусовщиков.

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Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного. Вас ждут главные достопримечательности и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты. Я поделюсь с вами историей города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами. А в конце экскурсии можно зайти в ресторан национальной кухни с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
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