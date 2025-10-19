Участники экскурсии посетят исторические места Лазурного побережья, включая Княжеский дворец в Монако и старинные улочки Эз. В Ницце откроются захватывающие виды на бухту Орлова и Кап-Ферра.Путешествие на автомобиле обеспечит комфорт

и удобство, а профессиональные гиды поделятся интересными фактами о каждом из мест. В Эз можно будет узнать секреты создания ароматов в знаменитом парфюмерном доме. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и историей региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Княжество Монако

На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Вдохновляющий Эз

В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.

Открытка из Ниццы

Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.

Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии

Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь