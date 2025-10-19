Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья из Монако
Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий
Участники экскурсии посетят исторические места Лазурного побережья, включая Княжеский дворец в Монако и старинные улочки Эз. В Ницце откроются захватывающие виды на бухту Орлова и Кап-Ферра.
Путешествие на автомобиле обеспечит комфорт читать дальше
и удобство, а профессиональные гиды поделятся интересными фактами о каждом из мест. В Эз можно будет узнать секреты создания ароматов в знаменитом парфюмерном доме. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и историей региона
На скале Ле-Роше раскинулся наиболее древний район Монако. Прогуливаясь здесь, вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров, и рассмотрите шедевр монументальной архитектуры — Океанографический музей. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Вдохновляющий Эз
В средневековом городке Эз находится один из лучших музеев парфюмерии. Вас ждет погружение в мир запахов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по аутентичному городку.
Открытка из Ниццы
Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком. Полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и понаблюдаете за движением самых дорогих яхт Лазурного побережья.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.
Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе Франции и Монако
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Монако
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Гульназ
20 окт 2025
Владимир очень хороший гид, Эз - это просто сказка! Если кто-то не был, рекомендую посетить обязательно! Так интересно, так всё красиво, так захватывающе, ещё поеду с удовольствием куда-нибудь с Владимиром! Замечательная поездка! Спасибо!
Т
Татьяна
3 авг 2025
Вот, я съездила в Монако, в по дороге мы заехали в Эз, о чём я хотела бы рассказать. Монако, конечно, очень красивый - это главная изюминка региона, а Эз - читать дальше
это удивительный средневековый городок, расположенный на горе. Если кто-то не видел, я очень рекомендую посетить! Его надо увидеть, хотя бы один раз. Гид Владимир водил нас по городку, показывал интересные места, произвело сильное впечатление.
А
Андрей
3 апр 2025
Впечатления от поездки восторженные. Монако - город, которым можно наслаждаться бесконечно! Поездка безумно понравилась!
А
Александр
14 мар 2025
Экскурсией я остался очень довольны, всё замечательно: Впечатления самые лучшие! Полдня пролетели незаметно, мы получили много интересной информации о Монако и о юге Франции.
Ж
Женя
26 фев 2025
Увидели множество интереснейших мест. Экскурсовод Владимир очень интересно рассказывал, экскурсия очень познавательная, Владимир очень эрудирован, рассказал много интересного! Рекомендую!
С
Саша
24 янв 2025
Экскурсия безумно понравилась. Гид Владимир рассказывает очень увлекательно, легко с юмором, интересно слушать. Посетили столько замечательных мест, Монако - удивительный, осталось море впечатлений, уже даже на середине экскурсии забываешь, что читать дальше
ещё столько всего тебя ждёт, потому что уже все переполнены эмоциями. Безумно вкусным обедом накормили в ресторане, естественно, за это ставлю отдельный «плюсик». Меня всё безумно понравилось, обязательно приеду сюда ещё раз, уже летом.