1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€159 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Монако: экскурсия по главным достопримечательностям
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Монако, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а прогулка на кораблике оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Из Ниццы в бесподобный Монако: культурное путешествие и знакомство с историей
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
11 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€118 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННататия4 июня 2024Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
- ЕЕкатерина23 мая 2024Я провела прекрасный день в Монако вместе с гидом Элиной. Мне очень повезло, т. к. на экскурсии я была в этот день одна и она все же состоялась. Спасибо организаторам! Элина - замечательный гид. Мне было очень легко и интересно.
- ЛЛена29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия👍😍
- DDilek8 апреля 2024Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- ИИнга1 марта 2024Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
- AAndrey31 января 2024Прекрасная экскурсия! Наш гид Элина была отлично осведомлена об истории, традициях и светской жизни Монако. Маршрут был замечательным - со множеством красивых обзорных площадок и знаковых мест. Огромное спасибо!
- EEvgenia15 декабря 2023Прекрасная, познавательная экскурсия. Лариса - душевный человек, профессионал своего дела! Было очень приятно получить это опыт. Мы всем настоятельно рекомендуем!
- KKaterina10 августа 2023Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
- ИИрина17 июля 2023Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Можно с детьми»
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