Найдено 5 экскурсий в категории « Обзорные » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 19 отзывов Мини-группа до 10 чел. По следам Чингисхана - из Улан-Батора Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте Начало: По вашему адресу «В пути вас ждут живописные пейзажи, знакомство с кочевым бытом и обед, который уже включён в стоимость» Расписание: ежедневно в 09:00 $110 за человека На машине Конные прогулки 13 часов 19 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Настоящая Монголия: традиционная и современная Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе «За два дня вы познакомитесь с главными символами страны, насладитесь её культурой, природой и архитектурой» $300 за всё до 4 чел. На машине Конные прогулки 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Монументы Монголии из Улан-Батора Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре Начало: По договорённости с организатором «Это идеальный маршрут для первого знакомства с Монголией за пределами её столицы» $173 за всё до 5 чел. На машине 11 часов Индивидуальная Монголия от рассвета до заката Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой «Познакомитесь с жизнью и завоеваниями Чингисхана, историей монгольских племён и их бытом» от $145 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Знакомство с Улан-Батором Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев Начало: У вашего места проживания «Это лёгкое и увлекательное знакомство с Улан-Батором» $220 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Улан-Батора нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Улан-Баторе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии на русском языке