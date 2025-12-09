Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
«В пути вас ждут живописные пейзажи, знакомство с кочевым бытом и обед, который уже включён в стоимость»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
«За два дня вы познакомитесь с главными символами страны, насладитесь её культурой, природой и архитектурой»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
«Это идеальный маршрут для первого знакомства с Монголией за пределами её столицы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката
Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
«Познакомитесь с жизнью и завоеваниями Чингисхана, историей монгольских племён и их бытом»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Начало: У вашего места проживания
«Это лёгкое и увлекательное знакомство с Улан-Батором»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
