Один насыщенный день в Улан-Баторе позволит погрузиться в атмосферу буддийской культуры, узнать о великом Чингисхане и его империи.Прогулка по центру города, посещение покоев последнего хана и панорама города с высоты

монумента Зайсан оставят неизгладимые впечатления. Вечер на уютном фудкорте с уличной едой и живой музыкой завершит день. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её комфортной и доступной для всех категорий туристов

Описание экскурсии

9:00–10:20 — буддийский монастырь Гандантэгченлин

Это главный действующий монастырь центр буддизма в Монголии. Здесь вы узнаете о роли религии в истории и культуре страны, увидите гигантскую статую Будды и понаблюдаете за утренними молитвами лам.

10:40–12:00 — национальный музей Монголии

Познакомитесь с жизнью и завоеваниями Чингисхана, историей монгольских племён и их бытом. Рассмотрите артефакты, карты, изображения древних юрт и предметы кочевой жизни.

12:10–12:30 — центральная площадь Сухэ-Батора

Вы услышите о становлении современной Монголии, увидите здание парламента и памятник национальному герою Сухэ-Батору.

12:45–14:00 — обед в ресторане монгольской кухни

14:10–15:30 — парк культуры и отдыха

При желании вы прокатитесь на аттракционах или просто погуляете по аллеям и понаблюдаете за жизнью местных жителей.

16:00–17:00 — дворец последнего Хана Богдо-Гэгэна

Мы заглянем в покои последнего духовного и светского правителя Монголии. Здесь сохранились его личные вещи, трон, кимоно, а также уникальные образцы монгольского прикладного искусства.

17:10–17:40 — монумент Зайсан

Поднимемся к смотровой площадке с захватывающим видом на весь Улан-Батор. Поговорим о советско-монгольской дружбе и сделаем фото на фоне города.

18:30–19:30 — ужин на фуд-корте с живой музыкой

Вечером посетим атмосферное место, где десятки киосков с уличной едой предлагают блюда монгольской, корейской и японской кухни. Здесь играет живая музыка, выступают местные группы и собираются молодые улан-баторцы.

19:30 — завершение основной программы

22:00 — вечерняя программа: ночной клуб или бар (по желанию группы)

Желающие смогут продолжить исследование города в одном из популярных заведений и увидеть ночную сторону жизни Улан-Батора — гид проводит вас в клуб, но не будет долго оставаться с вами.

Организационные детали