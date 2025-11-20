Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
Один насыщенный день в Улан-Баторе позволит погрузиться в атмосферу буддийской культуры, узнать о великом Чингисхане и его империи.
Прогулка по центру города, посещение покоев последнего хана и панорама города с высоты читать дальше
монумента Зайсан оставят неизгладимые впечатления. Вечер на уютном фудкорте с уличной едой и живой музыкой завершит день. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её комфортной и доступной для всех категорий туристов
5 причин купить эту экскурсию
🕌 Погружение в буддийскую культуру
🏛 История Чингисхана и Монголии
🌆 Панорамный вид на Улан-Батор
🎶 Вечер с живой музыкой на фудкорте
🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Что можно увидеть
Буддийский монастырь Гандантэгченлин
Национальный музей Монголии
Центральная площадь Сухэ-Батора
Дворец последнего Хана Богдо-Гэгэна
Монумент Зайсан
Описание экскурсии
9:00–10:20 — буддийский монастырь Гандантэгченлин
Это главный действующий монастырь центр буддизма в Монголии. Здесь вы узнаете о роли религии в истории и культуре страны, увидите гигантскую статую Будды и понаблюдаете за утренними молитвами лам.
10:40–12:00 — национальный музей Монголии
Познакомитесь с жизнью и завоеваниями Чингисхана, историей монгольских племён и их бытом. Рассмотрите артефакты, карты, изображения древних юрт и предметы кочевой жизни.
12:10–12:30 — центральная площадь Сухэ-Батора
Вы услышите о становлении современной Монголии, увидите здание парламента и памятник национальному герою Сухэ-Батору.
12:45–14:00 — обед в ресторане монгольской кухни
14:10–15:30 — парк культуры и отдыха
При желании вы прокатитесь на аттракционах или просто погуляете по аллеям и понаблюдаете за жизнью местных жителей.
16:00–17:00 — дворец последнего Хана Богдо-Гэгэна
Мы заглянем в покои последнего духовного и светского правителя Монголии. Здесь сохранились его личные вещи, трон, кимоно, а также уникальные образцы монгольского прикладного искусства.
17:10–17:40 — монумент Зайсан
Поднимемся к смотровой площадке с захватывающим видом на весь Улан-Батор. Поговорим о советско-монгольской дружбе и сделаем фото на фоне города.
18:30–19:30 — ужин на фуд-корте с живой музыкой
Вечером посетим атмосферное место, где десятки киосков с уличной едой предлагают блюда монгольской, корейской и японской кухни. Здесь играет живая музыка, выступают местные группы и собираются молодые улан-баторцы.
19:30 — завершение основной программы
22:00 — вечерняя программа: ночной клуб или бар (по желанию группы)
Желающие смогут продолжить исследование города в одном из популярных заведений и увидеть ночную сторону жизни Улан-Батора — гид проводит вас в клуб, но не будет долго оставаться с вами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Alphard или Toyota Prius
Дополнительно оплачиваются входные билеты — примерно $22 за чел., обед — около $6 за чел. По желанию — вход в ночной клуб — $8 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный (без вечерней программы)
$90
Билет с вечерней программой (ночной клуб)
$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!