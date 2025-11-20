Мои заказы

Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора

Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
Один насыщенный день в Улан-Баторе позволит погрузиться в атмосферу буддийской культуры, узнать о великом Чингисхане и его империи.

Прогулка по центру города, посещение покоев последнего хана и панорама города с высоты
читать дальше

монумента Зайсан оставят неизгладимые впечатления. Вечер на уютном фудкорте с уличной едой и живой музыкой завершит день. Экскурсия проходит на автомобиле, что делает её комфортной и доступной для всех категорий туристов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в буддийскую культуру
  • 🏛 История Чингисхана и Монголии
  • 🌆 Панорамный вид на Улан-Батор
  • 🎶 Вечер с живой музыкой на фудкорте
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора© Елена
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора© Елена
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора© Елена

Что можно увидеть

  • Буддийский монастырь Гандантэгченлин
  • Национальный музей Монголии
  • Центральная площадь Сухэ-Батора
  • Дворец последнего Хана Богдо-Гэгэна
  • Монумент Зайсан

Описание экскурсии

9:00–10:20 — буддийский монастырь Гандантэгченлин

Это главный действующий монастырь центр буддизма в Монголии. Здесь вы узнаете о роли религии в истории и культуре страны, увидите гигантскую статую Будды и понаблюдаете за утренними молитвами лам.

10:40–12:00 — национальный музей Монголии

Познакомитесь с жизнью и завоеваниями Чингисхана, историей монгольских племён и их бытом. Рассмотрите артефакты, карты, изображения древних юрт и предметы кочевой жизни.

12:10–12:30 — центральная площадь Сухэ-Батора

Вы услышите о становлении современной Монголии, увидите здание парламента и памятник национальному герою Сухэ-Батору.

12:45–14:00 — обед в ресторане монгольской кухни

14:10–15:30 — парк культуры и отдыха

При желании вы прокатитесь на аттракционах или просто погуляете по аллеям и понаблюдаете за жизнью местных жителей.

16:00–17:00 — дворец последнего Хана Богдо-Гэгэна

Мы заглянем в покои последнего духовного и светского правителя Монголии. Здесь сохранились его личные вещи, трон, кимоно, а также уникальные образцы монгольского прикладного искусства.

17:10–17:40 — монумент Зайсан

Поднимемся к смотровой площадке с захватывающим видом на весь Улан-Батор. Поговорим о советско-монгольской дружбе и сделаем фото на фоне города.

18:30–19:30 — ужин на фуд-корте с живой музыкой

Вечером посетим атмосферное место, где десятки киосков с уличной едой предлагают блюда монгольской, корейской и японской кухни. Здесь играет живая музыка, выступают местные группы и собираются молодые улан-баторцы.

19:30 — завершение основной программы

22:00 — вечерняя программа: ночной клуб или бар (по желанию группы)

Желающие смогут продолжить исследование города в одном из популярных заведений и увидеть ночную сторону жизни Улан-Батора — гид проводит вас в клуб, но не будет долго оставаться с вами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Alphard или Toyota Prius
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — примерно $22 за чел., обед — около $6 за чел. По желанию — вход в ночной клуб — $8 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (без вечерней программы)$90
Билет с вечерней программой (ночной клуб)$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

Входит в следующие категории Улан-Батора

Похожие экскурсии из Улан-Батора

Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
19 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$110 за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Баторе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Баторе