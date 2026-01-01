Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $96. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 часов Индивидуальная Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой «При желании вы прокатитесь на аттракционах или просто погуляете по аллеям и понаблюдаете за жизнью местных жителей» от $145 за человека На машине Конные прогулки На верблюдах 8 часов Мини-группа до 6 чел. В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $96 за человека На машине Конные прогулки На верблюдах 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня от $250 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

