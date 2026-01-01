Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
«При желании вы прокатитесь на аттракционах или просто погуляете по аллеям и понаблюдаете за жизнью местных жителей»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от $145 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к кочевникам: настоящая Монголия за 1 день
Откройте для себя монгольскую культуру: юрты, кумыс и хорхог в гостях у кочевников. Присоединяйтесь к уникальному путешествию в сердце степи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
