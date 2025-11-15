Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Экскурсия «Знакомство с Улан-Батором» предлагает погружение в историю и культуру Монголии.
Посетители увидят главный буддийский монастырь Гандантэгченлин с величественной статуей бодхисаттвы, современный музей Чингисхана с артефактами и реконструкциями, а также главную читать дальше
площадь Сухэ-Батора с её политическими и культурными объектами.
Путешествие продолжится во дворце Богдо-гэгэна, резиденции последнего хана, и завершится на мемориале на горе Зайсан с панорамным видом на город. Комфортабельный транспорт и профессиональный гид сделают это путешествие незабываемым
Что можно увидеть
Дацан Гандантэгченлин
Музей Чингисхана
Площадь Сухэ-Батора
Дворец Богдо-гэгэна
Мемориал на горе Зайсан
Описание экскурсии
Дацан Гандантэгченлин
Посетим главный буддийский монастырь Монголии — действующий центр духовной жизни. Вы увидите внушительную 26-метровую статую бодхисаттвы Авалокитешвары (в Монголии — Мэгжид Жанрайсиг).
Музей Чингисхана
Современный музей, посвящённый истории страны — от империи Хунну до Золотой Орды. Здесь вас ждут доспехи, артефакты, реконструкции сражений и другие экспонаты, связанные с эпохой Чингисхана и его наследников.
Площадь Сухэ-Батора
Главная площадь Улан-Батора, политическое и культурное сердце страны. Вы увидите памятник герою Монголии — Сухэ-Батору, а также здание парламента, театр и другие значимые объекты.
Дворец Богдо-гэгэна
Резиденция последнего хана Монголии и духовного лидера страны. Сейчас это музей с подлинными интерьерами, коллекцией личных вещей Богдо-гэгэна и буддийскими храмами на территории.
Мемориал на горе Зайсан
Монумент, посвящённый советско-монгольскому боевому братству. Отсюда открывается панорамный вид на Улан-Батор.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Aqua, Toyota Prius или Mitsubishi Delica D:5, детских кресел нет
К мемориалу на горе Зайсан проходит лестница длинной 300 метров, состоящая из 612 ступеней. Подъём может быть затруднителен для пожилых людей, маленьких детей и тех, у кого есть сложности с физической нагрузкой
Дополнительные расходы:
Вход в храм Мэгжид Жанрайсэг при центральном дацане — 20 000 тугриков
Билет в музей Чингисхана — 30 000 тугриков
Вход во дворец Богдо-гэгэна — 15 000 тугриков
Обед (средний чек) — 30 000 тугриков
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.