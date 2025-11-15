Экскурсия «Знакомство с Улан-Батором» предлагает погружение в историю и культуру Монголии.Посетители увидят главный буддийский монастырь Гандантэгченлин с величественной статуей бодхисаттвы, современный музей Чингисхана с артефактами и реконструкциями, а также главную

площадь Сухэ-Батора с её политическими и культурными объектами. Путешествие продолжится во дворце Богдо-гэгэна, резиденции последнего хана, и завершится на мемориале на горе Зайсан с панорамным видом на город. Комфортабельный транспорт и профессиональный гид сделают это путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Дацан Гандантэгченлин

Посетим главный буддийский монастырь Монголии — действующий центр духовной жизни. Вы увидите внушительную 26-метровую статую бодхисаттвы Авалокитешвары (в Монголии — Мэгжид Жанрайсиг).

Музей Чингисхана

Современный музей, посвящённый истории страны — от империи Хунну до Золотой Орды. Здесь вас ждут доспехи, артефакты, реконструкции сражений и другие экспонаты, связанные с эпохой Чингисхана и его наследников.

Площадь Сухэ-Батора

Главная площадь Улан-Батора, политическое и культурное сердце страны. Вы увидите памятник герою Монголии — Сухэ-Батору, а также здание парламента, театр и другие значимые объекты.

Дворец Богдо-гэгэна

Резиденция последнего хана Монголии и духовного лидера страны. Сейчас это музей с подлинными интерьерами, коллекцией личных вещей Богдо-гэгэна и буддийскими храмами на территории.

Мемориал на горе Зайсан

Монумент, посвящённый советско-монгольскому боевому братству. Отсюда открывается панорамный вид на Улан-Батор.

