Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания читать дальше
истории, потрясающие локации, которые мы посетили, хорошо построенные и продуманные маршруты, от которых не устаешь, ответы на любые вопросы, советы и даже сопровождение после экскурсии! Когда гид любит то, что он делает, конечно, невольно это отношение и передается и гостям страны! Это была настоящая экскурсия - погружение в культуру, быт, историю и даже когда уже уехали, мыслями еще там и хочется вернуться!
Огромное спасибо, Цэнгум! Огромных успехов и благодарных путешественников!
Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию.
Дмитрий великолепный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями, который любит Монголию и очень читать дальше
многое знает о ней.
Помимо того, что мы увидели знаменитую статую Чингисхана и поднялись на смотровую площадку, мы также посетили и музей, где Дмитрий в мельчайших подробностях рассказал о каждом экспонате, о жизни Чингисхана и том, почему именно он стал культовой фигурой для своего народа.
Подкрепившись обедом из национальных блюд в настоящей юрте, мы отправились в национальный парк, по пути любуясь пейзажами, великолепными лошадьми и делая остановки для фото.
В национальном парке мы прогулялись по его просторам и увидели ту самую известную скалу-черепаху, на которую при желании можно забраться.
Дмитрий сделал нам множество отличных фото, за что ему отдельное спасибо.
Завершили наше путешествие мы в центре медитации Арьяабал, где узнали множество фактов о буддизме и совершили очень приятную прогулку, наслаждаясь красивыми видами.
Экскурсия длилась 8 часов, но пролетела совсем незаметно, оставив после себя только очень легкую и приятную усталость.
Спасибо еще раз Дмитрию, что мы смогли взглянуть на красоты Монголии именно его глазами. От всей души желаем ему процветания и таких же довольных гостей.
А нам уже очень хочется вернуться и посмотреть еще больше.
Невероятное приключение в Монголии!
Наша семья (двое взрослых и двое детей 7 и 10 лет) только что вернулась из двухдневной экскурсии читать дальше
по Улан-Батору с гидом Цэнгуном, и мы просто в восторге! Это было незабываемое приключение, которое превзошло все наши ожидания.
Цэнгун - просто замечательный гид! Он не только отлично знает историю и культуру Монголии, но и умеет увлекательно рассказывать об этом, делая экскурсию интересной и познавательной даже для детей. Он был внимателен к нашим потребностям, всегда готов ответить на вопросы и подстраивал программу под нас.
Мы посетили множество потрясающих мест:
Гора Черепаха - захватывающий вид и невероятная атмосфера!
Национальный парк - возможность почувствовать себя наедине с природой.
Статуя Чингисхана - это просто монументально и впечатляюще!
Отдельное спасибо за возможность попробовать национальную монгольскую кухню. Это был настоящий гастрономический опыт! А катание на верблюдах и лошадях вызвало восторг у всей семьи, особенно у детей!
Цэнгун сделал все возможное, чтобы наша поездка была комфортной и запоминающейся. Он организовал отличный транспорт, заботился о нашем питании и всегда был готов помочь.
Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Монголией. А если вам повезет и вашим гидом будет Цэнгун, то можете быть уверены, что вас ждет незабываемое путешествие!
Спасибо, Цэнгун, за прекрасные воспоминания! Мы обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «История и архитектура»
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