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– коренной житель Улан-Батора, который знает буквально все о нем, ни один вопрос он не оставлял без подробного ответа. Мы посещали храмы, загадывали желания, наслаждались традиционными монгольскими блюдами, посетили очень зрелищный традиционный монгольский концерт, удивлялись огромному количеству потрясающих экспонатов в знаменитом музее Чингисхана, о каждом из которых Ганболд может рассказать отдельную историю! У Ганболда прекрасный литературный русский язык, он очень доброжелательный, улыбчивый и скромный молодой человек, который на 100% находится на своем месте. Сколько мы узнали о традициях, праздниках о менталитете монголов! Ганболд будто и есть сама Монголия – сказочная и таинственная, готовая открыться, почувствовав искренний к себе интерес. Спасибо еще раз за великолепную экскурсию. Мы будем с удовольствием ее вспоминать и надеяться на новые встречи!