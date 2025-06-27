Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Разобраться в древней истории Монголии и прикоснуться к её искусству и культуре
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
1 июл в 18:00
2 июл в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Увидеть все ключевые достопримечательности и сказать столице Монголии первое «привет»
12 июл в 08:30
21 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июня 2025Цэнгум отлично провел экскурсию, учел все пожелания, поснимал на дрон. Так что теперь у нас потрясающие видео на память!
- ГГалина21 июня 2025Потрясающие два дня на экскурсиях с Цэнгумом и за которые мы просто влюбились в эту замечательную страну. Очень глубокие знания
- ММарина20 мая 2025После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту. Ганболд
- ППолина12 мая 2025Великолепная экскурсия! Узнаете об истории Монголии, местном быте, посмотрите самые главные достопримечательности, как в городе, так и за городом. Цэнгум отличный экскурсовод и очень душевный ♥️👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Популярные места»
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