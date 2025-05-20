читать дальше

ни один вопрос он не оставлял без подробного ответа.

Мы посещали храмы, загадывали желания, наслаждались традиционными монгольскими блюдами, посетили очень зрелищный традиционный монгольский концерт, удивлялись огромному количеству потрясающих экспонатов в знаменитом музее Чингисхана, о каждом из которых Ганболд может рассказать отдельную историю!

У Ганболда прекрасный литературный русский язык, он очень доброжелательный, улыбчивый и скромный молодой человек, который на 100% находится на своем месте. Сколько мы узнали о традициях, праздниках о менталитете монголов! Ганболд будто и есть сама Монголия – сказочная и таинственная, готовая открыться, почувствовав искренний к себе интерес. Спасибо еще раз за великолепную экскурсию. Мы будем с удовольствием ее вспоминать и надеяться на новые встречи!