Столица современных кочевников: Улан-Батор

Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Экскурсия по Улан-Батору - это уникальная возможность за один день познакомиться с культурой и историей Монголии.

Вы посетите крупнейший буддийский монастырь Гандантэгченлин, увидите уникальные экспонаты в музее Чингисхана и насладитесь архитектурой
летнего дворца Богдо-гэгэна VIII.

Завершите день на кашемировой фабрике и на концерте ансамбля «Цагаан лавай», чтобы полностью прочувствовать национальный колорит. Эта поездка - идеальный способ узнать больше о Монголии и её традициях

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение крупнейшего буддийского монастыря
  • 🏛 Уникальные экспонаты в музее Чингисхана
  • 🎭 Концерт народного ансамбля
  • 🧶 Визит на кашемировую фабрику
  • 🏯 Архитектура летнего дворца Богдо-гэгэна VIII
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Гандантэгченлин
  • Музей Чингисхана
  • Летний дворец Богдо-гэгэна VIII
  • Кашемировая фабрика
  • Концерт ансамбля «Цагаан лавай»

Описание экскурсии

  • Гандантэгченлин (Гандан). Крупнейший в городе буддийский монастырь основан в 1835 году. Центр буддизма в регионе
  • Музей Чингисхана. В комплексе хранится более 10 000 уникальных экспонатов (от 2 века до н. э. до 20 века н. э.)
  • Летний дворец Богдо-гэгэна VIII. Храмовый комплекс с зимним дворцом духовного и политического лидера Монголии. Сейчас дворец работает как музей
  • Кашемировая фабрика. Мы посетим магазин при одной из крупных фабрик, вы сможете понаблюдать за работой мастеров и приобрести себе изделия из кашемира
  • Концерт ансамбля «Цагаан лавай» (1,5 часа). Программа включает номера народного творчества

По желанию мы можем завершить поездку в национальном ресторане, где вы попробуете блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Crown (до 4 человек) или Toyota Hiace
  • Дополнительные расходы: ужин в ресторане традиционной монгольской кухни (средний чек 100 тыс. тугриков)
  • Возможно провести экскурсию для большего количество участников со скидкой — подробности в переписке с гидом

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$235
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ганболд
Ганболд — ваш гид в Улан-Баторе
Я получил образование в России и больше 10 лет работаю в туризме. Обладаю глубокими знаниями об истории Монголии и с удовольствием делюсь особенностями нашей культуры и менталитета. Могу провести экскурсии по самым интересным местам Улан-Батора и Монголии в целом. Работа гидом — это не просто профессия для меня, а настоящая страсть, к которой я подхожу с полной отдачей и энтузиазмом.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
М
Марина
20 мая 2025
После экскурсии мы единогласно рашили, что Ганболд – один из самых лучших гидов, с которыми мы знакомились благодаря этому сайту.
Ганболд – коренной житель Улан-Батора, который знает буквально все о нем,
ни один вопрос он не оставлял без подробного ответа.
Мы посещали храмы, загадывали желания, наслаждались традиционными монгольскими блюдами, посетили очень зрелищный традиционный монгольский концерт, удивлялись огромному количеству потрясающих экспонатов в знаменитом музее Чингисхана, о каждом из которых Ганболд может рассказать отдельную историю!
У Ганболда прекрасный литературный русский язык, он очень доброжелательный, улыбчивый и скромный молодой человек, который на 100% находится на своем месте. Сколько мы узнали о традициях, праздниках о менталитете монголов! Ганболд будто и есть сама Монголия – сказочная и таинственная, готовая открыться, почувствовав искренний к себе интерес. Спасибо еще раз за великолепную экскурсию. Мы будем с удовольствием ее вспоминать и надеяться на новые встречи!

