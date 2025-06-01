Персональный тур по Монголии: «маленькая Гоби», древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
1 июн в 08:00
3 июн в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Аутентичная Монголия: путешествие по must-see-локациям в компании историка и религиоведа
Посетить фестиваль Надом, побывать в столице Монгольской империи и пожить в пустыне Гоби
Начало: Аэропорт Улан-Батора, 11:00
30 июн в 11:00
$7870 за человека
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк Горхи-Тэрэлж
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
28 мая в 10:00
4 июн в 10:00
40 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Можно с детьми»
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