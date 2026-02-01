От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или место вашего проживания, 9:...
18 апр в 09:00
16 мая в 08:00
189 000 ₽ за человека
Гоби и другие природные чудеса Монголии. Тур в мини-группе
Послушать, как поют барханы, пройтись по следам динозавров и погулять по Улан-Батору
Начало: Улан-Батор, аэропорт Чингисхан, 9:00
1 июн в 08:00
1 июл в 08:00
320 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальный автотур по пустыне Гоби: барханы, каньоны и Пылающие скалы
Прогуляться по ущелью Ёлын-Ам, полюбоваться переливами Белой ступы и увидеть каменные башни
Начало: Улан-Батор, точное место - по договорённости, 6:00
23 фев в 06:00
2 мар в 06:00
$3560 за всё до 4 чел.
