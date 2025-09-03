Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica D:5, продолжительность переезда в одну сторону — около 4–5 часов. Связь доступна на большей части маршрута. Подходит для всех возрастов и уровня физической подготовки. Детские кресла не предоставляются.

Проживание. Не входит в стоимость. Будет организовано в юрточном лагере у кочевников — это часть концепции тура, позволяющая прочувствовать традиционный быт Монголии. При необходимости возможен подбор другого варианта размещения по индивидуальному запросу.

Питание. Не включено в стоимость. Обедаем, как правило, в придорожных кафе. Можно заказать традиционный ужин и завтрак у кочевников (например, молочная каша и свежие лепёшки).

Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Delica D:5.

Возраст участников. Допускаются участники любого возраста.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 20 апреля по 15 октября 2025 года.