Персональный тур по Монголии: пески Элсэн Тасархай, древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Погрузитесь в настоящую монгольскую сказку! Мы прогуляемся по территории древнего Каракорума — столицы великой империи, где когда-то вершилась история. Исследуем монастырь Эрдэнэ-Зуу и осмотрим священные фрески и молитвенные барабаны.
с кочевой семьёй, которая познакомит вас с бытом и укладом жизни монгольских скотоводов.
А на следующий день отправимся к пескам Элсэн Тасархай, где желающие смогут прокатиться на верблюдах.
Прогулка среди дюн и неспешный ритм кочевой Монголии станут незабываемой частью этого короткого, но запоминающегося путешествия.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica D:5, продолжительность переезда в одну сторону — около 4–5 часов. Связь доступна на большей части маршрута. Подходит для всех возрастов и уровня физической подготовки. Детские кресла не предоставляются.
Проживание. Не входит в стоимость. Будет организовано в юрточном лагере у кочевников — это часть концепции тура, позволяющая прочувствовать традиционный быт Монголии. При необходимости возможен подбор другого варианта размещения по индивидуальному запросу.
Питание. Не включено в стоимость. Обедаем, как правило, в придорожных кафе. Можно заказать традиционный ужин и завтрак у кочевников (например, молочная каша и свежие лепёшки).
Транспорт. Внедорожник Mitsubishi Delica D:5.
Возраст участников. Допускаются участники любого возраста.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с 20 апреля по 15 октября 2025 года.
Программа тура по дням
1 день
Великая история Каракорума и знакомство с жизнью монгольских скотоводов
Наше путешествие начнётся с посещения древнего Каракорума — когда-то величественной столицы Монгольской империи. По велению сына Чингисхана именно здесь был возведён город, сыгравший ключевую роль в становлении монгольского государства и ставший важным узлом на карте Великого шёлкового пути — центром торговли, дипломатии и культуры.
На месте разрушенного города сегодня возвышается один из важнейших духовных символов страны — буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу. Этот комплекс, основанный в 16-м столетии, стал первой значимой обителью буддизма в Монголии. Мы прогуляемся по его территории, увидим старинные фрески, священные ступы и молитвенные барабаны, поговорим о глубоком влиянии буддийской философии на местные традиции.
Вечером нас радушно примет кочевая семья: вас ждёт ужин по домашним рецептам, тёплая юрта и знакомство с бытом и укладом жизни монгольских скотоводов.
2 день
Песчаные дюны в сердце степей
Начнём день с первыми солнечными лучами: на завтрак нас угостят ароматным айрагом — кисломолочным напитком из кобыльего молока — и свежими боорцогами — жареными воздушными лепёшками.
Далее отправимся к песчаным просторам Элсэн Тасархай — это поистине уникальное место, получившее прозвище «маленькая Гоби». Среди широких степей здесь неожиданно возникают золотистые барханы, создающие впечатляющий контраст между пустыней и зелёными просторами. У вас будет возможность отправиться на прогулку по дюнам верхом на верблюде и просто насладиться тишиной монгольской природы.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Провёл экскурсии для 72 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.
О
Ольга
3 сен 2025
Поездка превзошла мои ожидания. Организаторы- команда надежных, заботливых и ответственных людей. Сами места и знания Дмитрия древней и современной Монголии и буддизма - потрясают. Он рассказывает так, как будто общается с друзьями и при этом знает много интересных подробностей. Меня он просто "заразил" Монголией. Хотела бы в следующий раз поехать с этой командой в Гоби.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Комфортно организованная логистика и отличная программа: понравились и сами достопримечательности (очень красивые виды, уникальный монастырь, интересный музей), и тщательно подобранные места для обеда, и ночевка в юрте. Отдельное спасибо за читать дальше
комфортное и безопасное вождение водителю Зае (нам было важно с детьми). Дмитрий учитывал пожелания и дополнял программу по ходу - на обратном пути заезжали в семью кочевников, угощались свежим кумысом. Только положительные ощущения (если убрать пробки в Улан -Баторе:)