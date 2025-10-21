читать дальше

- прекрасный рассказчик, она знает очень многое о Непале и с удовольствием делится своими знаниями. Вместе с ней мы поразились священной Ступе с глазами, увидели девочку-богиню, любовались неварской архитектурой и многое другое. А больше всего нас впечатлил храмовый комплекс Пашупатинатх и проходящие в нем церемонии кремации. Очень отрезвляет - начинаешь задумываться о вечном. Вообще день прошел на одном дыхании - это еще раз доказывает, что с нами был правильный человек. Спасибо еще раз Виктории за ее профессионализм, доброту и душевность.