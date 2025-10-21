Мои заказы

Медитации – экскурсии в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Медитации» в Катманду на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$270 за всё до 12 чел.
Катманду - земная обитель богов
Пешая
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    21 октября 2025
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Замечательный день по следам Гуру Ринпоче!! Побывали в пещерах, где он медитировал, времени достаточно, чтобы самим попрактиковать, повесили флажки, зашли во все храмы, программа очень насыщенная, гид супер!
  • Н
    Наталия
    2 августа 2025
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Это было исключительно увлекательное, восхитительное путешествие! Прекраснейший гид Дина настолько мудро, настольно глубоко раскрыла все темы, заложенные в экскурсию, что я насладилась ее присутствием в полном масштабе! Совершенно индивидуальный подход к клиенту!
  • Э
    Элина
    7 июля 2025
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
    Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком
  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия с Викторией! Интересные описания,лёгкость подачи информации,множество интересных фактов!! Очень много узнал нового и познавательного для себя. Рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    11 марта 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория
    читать дальше

    - прекрасный рассказчик, она знает очень многое о Непале и с удовольствием делится своими знаниями. Вместе с ней мы поразились священной Ступе с глазами, увидели девочку-богиню, любовались неварской архитектурой и многое другое. А больше всего нас впечатлил храмовый комплекс Пашупатинатх и проходящие в нем церемонии кремации. Очень отрезвляет - начинаешь задумываться о вечном. Вообще день прошел на одном дыхании - это еще раз доказывает, что с нами был правильный человек. Спасибо еще раз Виктории за ее профессионализм, доброту и душевность.

  • А
    Александр
    10 февраля 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории
    читать дальше

    раскрылся с разных граней, что хочется еще побывать в других местах. Благодарим Викторию за классную экскурсию и с радостью рекомендуем именно с этого маршрута начать свое знакомство со столицей Непала.

    Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а
  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы бы подобное не смогли
    читать дальше

    провернуть. Рекомендую идти со знающим гидом и человеком, который расскажет,покажет,откроет все двери и секреты,о которых обычный турист мало что знает,если вообще впервые в этих местах,так что очень остались довольны, впечатлений море, однозначно рекомендую.

    Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы
  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Катманду - земная обитель богов
    На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий
    читать дальше

    язык с ребятами по очень близким темам, имея понимание сформированное до приезда в Непал. Сам Катманду,как и окрестности-это отдельный разговор, поэтому необходимо понимать,что колорит страны предполагает уже необычную экскурсию,а когда это дополнено ещё и необычными людьми,то бинго и двойная удача. Я вообще рекомендую экскурсии,особенно если вы мало проинформированы о тех или иных местах, ну а со знающими,эрудированными,влюблёнными в своё дело гидами-так не обсуждается!
    Рекомендую однозначно!

  • Е
    Екатерина
    16 декабря 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Однозначно рекомендую экскурсию с Викторией. Маршрут экскурсии четко продуман и организован. Виктория прекрассный рассказчик и глубоко погружена в тему религий
    читать дальше

    Непала (их две: буддизм и индуизм). Благодаря этому мы узнали много интересной информации про духовную сторону непальцев. Конечно же и историю самого города Виктория не обошла стороной и сумела его показать так увлекательно, что день просто пролетел незаметно.

  • А
    Алексей
    7 ноября 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Прекрасный гид. Отличное образование, эксперт в своей области. При этом интересный рассказчик. Хорошо знакома с традициями и обычаями страны. Рекомендую, особенно в начале поездки, для погружения в культуру и традиции Непала.
  • Н
    Наталья
    2 октября 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Рассказ был очень интересным и познавательным, узнали много нового. Дина отвечала на все вопросы
    читать дальше

    понятно и развёрнуто, демонстрируя глубокие знания в истории буддизма, храмовой архитектуре, в прошлом и настоящем Непала. Прекрасно знает Катманду и его окрестности.
    Огромное спасибо за проведённое время и море впечатлений!
    С удовольствием буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым.

  • А
    Алексей
    5 сентября 2024
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом.

    Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели.

    Провел нам прекрасную
    читать дальше

    экскурсию по Дели.

    В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами.

    Однозначно рекомендую!

    Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы!

    С уважением,

    Иван

  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
    читать дальше

    быть полезной. Она очень милая, спокойная девушка. С ней будет интересно и хорошо особенно тем, кто также сильно погружен в индуизм и местную религию. Очень рекомендуем ее как гида

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
    читать дальше

    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  2. Катманду - земная обитель богов
  3. Храмы Катманду: всё самое важное
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Медитации" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 385. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Медитации», 18 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль