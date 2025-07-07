Гуру Ринпоче, великий индийский учитель, благодаря которому буддизм утвердился в Тибете, достиг просветления в посёлке Парпинг.Во время экскурсии вы посетите священные места, такие как храмы и пещеры, где учитель медитировал

и практиковал. Вы узнаете о буддийских традициях и практиках, а также сможете пообщаться с ламами и принять участие в обрядах. Визит в Парпинг позволит вам погрузиться в духовную атмосферу и получить уникальный опыт, который трансформирует ваш взгляд на реальность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место — такое же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.

Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.

Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.

Примерная программа с таймингом

09:30 — отправление в Парпинг

10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию

12:00 — переезд в Доллу

12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти

13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию

14:00 — посещение монастырей в Доллу

16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей

17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали