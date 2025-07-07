Во время экскурсии вы посетите священные места, такие как храмы и пещеры, где учитель медитировал
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение священных мест буддизма
- 🧘♂️ Медитация в местах силы
- 📜 Узнать о традициях и практиках
- 👨🏫 Общение с ламами
- 🕉 Участие в обрядах
Что можно увидеть
- Пещера Асура
- Храм Ваджрайогини
- Храмы Адзом и Рипа
- Пещера Шакти
- Храм Ста мирных и гневных божеств
Описание экскурсии
Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место — такое же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.
Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.
Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.
Примерная программа с таймингом
09:30 — отправление в Парпинг
10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию
12:00 — переезд в Доллу
12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти
13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию
14:00 — посещение монастырей в Доллу
16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей
17:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Дополнительные расходы: транспорт — для групп до 7 человек — $80 (Mahindra Scorpio), для групп больше 7 человек — $100 (Toyota Hiace); обед — по желанию
- В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.
- По запросу можно провести тибетское гадание Мо. Детали уточняйте в переписке.
- Детали по поводу посещения тибетского доктора и возможных противопоказаний уточняйте в переписке