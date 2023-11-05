Гуру Ринпоче — великий индийский учитель, благодаря которому буддизм утвердился в Тибете. Вы побываете в посёлке Парпинг, где он достиг просветления, и посетите священные места — храмы. Я расскажу о традициях и практиках и поделюсь историями, трансформирующими привычный взгляд на реальность. По желанию вы пообщаетесь с ламами и примите участие в обрядах.

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Описание

Что вас ожидает

Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место является таким же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.

Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.

Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.

Примерная программа с таймингом

08:00 — отправление в Парпинг

09:15 — пуджа (обряд почитания) в храме по запросу или посещение мандалы 100 божеств

10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию

12:00 — переезд в Доллу

12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти

13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию

14:00 — посещение монастырей в Доллу

16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей

17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали