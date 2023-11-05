Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках
Я расскажу о традициях и практиках и поделюсь историями, трансформирующими привычный взгляд на реальность. По желанию вы пообщаетесь с ламами и примите участие в обрядах.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место является таким же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.
Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.
Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.
Примерная программа с таймингом
08:00 — отправление в Парпинг
09:15 — пуджа (обряд почитания) в храме по запросу или посещение мандалы 100 божеств
10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию
12:00 — переезд в Доллу
12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти
13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию
14:00 — посещение монастырей в Доллу
16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей
17:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Дополнительные расходы: транспорт — для групп до 7 человек — $80 (Mahindra Scorpio), для групп больше 7 человек — $100 (Toyota Hiace); обед — по желанию
- В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.
- По запросу можно провести тибетское гадание Мо. Детали уточняйте в переписке.
- Детали по поводу посещения тибетского доктора и возможных противопоказаний уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.