Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче

Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках

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Гуру Ринпоче — великий индийский учитель, благодаря которому буддизм утвердился в Тибете. Вы побываете в посёлке Парпинг, где он достиг просветления, и посетите священные места — храмы.

Я расскажу о традициях и практиках и поделюсь историями, трансформирующими привычный взгляд на реальность. По желанию вы пообщаетесь с ламами и примите участие в обрядах.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Ближайшие даты:
5
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Описание

Что вас ожидает

Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место является таким же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.

Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.

Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.

Примерная программа с таймингом

08:00 — отправление в Парпинг
09:15 — пуджа (обряд почитания) в храме по запросу или посещение мандалы 100 божеств
10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию
12:00 — переезд в Доллу
12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти
13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию
14:00 — посещение монастырей в Доллу
16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей
17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт — для групп до 7 человек — $80 (Mahindra Scorpio), для групп больше 7 человек — $100 (Toyota Hiace); обед — по желанию
  • В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.
  • По запросу можно провести тибетское гадание Мо. Детали уточняйте в переписке.
  • Детали по поводу посещения тибетского доктора и возможных противопоказаний уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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