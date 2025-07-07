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Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче

Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Гуру Ринпоче, великий индийский учитель, благодаря которому буддизм утвердился в Тибете, достиг просветления в посёлке Парпинг.

Во время экскурсии вы посетите священные места, такие как храмы и пещеры, где учитель медитировал
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и практиковал.

Вы узнаете о буддийских традициях и практиках, а также сможете пообщаться с ламами и принять участие в обрядах.

Визит в Парпинг позволит вам погрузиться в духовную атмосферу и получить уникальный опыт, который трансформирует ваш взгляд на реальность

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение священных мест буддизма
  • 🧘‍♂️ Медитация в местах силы
  • 📜 Узнать о традициях и практиках
  • 👨‍🏫 Общение с ламами
  • 🕉 Участие в обрядах
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче

Что можно увидеть

  • Пещера Асура
  • Храм Ваджрайогини
  • Храмы Адзом и Рипа
  • Пещера Шакти
  • Храм Ста мирных и гневных божеств

Описание экскурсии

Я называю Парпинг тантрической Бодхгаей, потому что это место — такое же по значению для тибетских буддистов, как и Бодхгая для всех буддистов мира. Здесь достиг просветления величайший тантрик Падмасамбхава — по-тибетски Гуру Ринпоче. Считается, что практики, которые открыл Гуру Ринпоче, особенно эффективны в наши непростые времена.

Вы посетите место пробуждения величайшего буддийского мастера. Помедитировать тут даже 5 минут — великая удача. Затем мы отправимся в пещеру Асура, где вы узнаете основные моменты из жизни мастера и научитесь практикам трансформации своего тела и ума.

Также вы посетите другие места силы — храм Ваджрайогини, храмы Адзом и Рипа, пещеру женской силы Шакти, храм Ста мирных и гневных божеств. Я расскажу, кто такие гневные и мирные божества и почему тибетцы уделяют столько внимания их изображению.

Примерная программа с таймингом

09:30 — отправление в Парпинг
10:00 — посещение пещеры Гуру Ринпоче и храма Тары, подъём на смотровую площадку и медитация на горе по желанию
12:00 — переезд в Доллу
12:15 — посещение ретритного центра с большой статуей Гуру Ринпоче и пещеры Шакти
13:00–14:00 — обед при монастыре или в кафе с видом на долину Доллу по желанию
14:00 — посещение монастырей в Доллу
16:00 — визит к тибетскому доктору, консультации и массаж по желанию, посещение оставшихся достопримечательностей
17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт — для групп до 7 человек — $80 (Mahindra Scorpio), для групп больше 7 человек — $100 (Toyota Hiace); обед — по желанию
  • В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.
  • По запросу можно провести тибетское гадание Мо. Детали уточняйте в переписке.
  • Детали по поводу посещения тибетского доктора и возможных противопоказаний уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Дина. Родом я из Восточного Казахстана. Детство провела в горах Алтая. Возможно, поэтому я так и не смогла жить без гор и постоянно живу в Гималаях с 2015
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года. В Непале я окончила местный вуз по специальности «Буддийская философия и гималайские языки». Перевожу устно и письменно между тибетским, английским и русским языками. Жизнь моя неразрывно связана с тибетской культурой и буддизмом. Самым прекрасным времяпрепровождением считаю паломничество по святым местам, коих в Непале множество. В основном я провожу экскурсии по Катманду с особым погружением в буддизм неварцев и тибетцев. Со мной можно глубже погрузиться в тему духовной реализации и пообщаться напрямую с тибетскими ламами и докторами. Провести по правильным маршрутам и привести к нужным ламам и целителям — в этом обычно заключается моя миссия как гида. Многие маршруты в Непале можно посетить самостоятельно, поэтому моя задача — поделиться опытом и квинтэссенцией жизни в Непале и сохранить драгоценные время и силы гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Элина
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.+2
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
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Елена
Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы бы подобное не смогли провернуть. Рекомендую идти со знающим гидом и человеком, который расскажет,покажет,откроет все двери и секреты,о которых обычный турист мало что знает,если вообще впервые в этих местах,так что очень остались довольны, впечатлений море, однозначно рекомендую.
Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы
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Наталия
Замечательный день по следам Гуру Ринпоче!! Побывали в пещерах, где он медитировал, времени достаточно, чтобы самим попрактиковать, повесили флажки, зашли во все храмы, программа очень насыщенная, гид супер!
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Д
В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень
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сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

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А
Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
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