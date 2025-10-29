Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
29 окт в 10:00
30 окт в 10:00
$360 за всё до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
$360 за всё до 5 чел.
Нетуристический Катманду
Уникальная возможность увидеть Катманду с другой стороны: отведать местные блюда, посетить скрытые уголки и погрузиться в атмосферу города
Начало: Район Thamel
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
$300 за всё до 10 чел.
