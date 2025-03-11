Почувствовать себя местным – экскурсии в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Катманду на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Катманду - земная обитель богов
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
Завтра в 10:00
31 мар в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
Нетуристический Катманду
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Катманду
Исследовать Старый город, выпить молочный чай с настоящим садху и посетить дворцовые палаты
Начало: В лобби вашего отеля
31 мар в 15:00
11 апр в 10:00
$250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 марта 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория
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    - прекрасный рассказчик, она знает очень многое о Непале и с удовольствием делится своими знаниями. Вместе с ней мы поразились священной Ступе с глазами, увидели девочку-богиню, любовались неварской архитектурой и многое другое. А больше всего нас впечатлил храмовый комплекс Пашупатинатх и проходящие в нем церемонии кремации. Очень отрезвляет - начинаешь задумываться о вечном. Вообще день прошел на одном дыхании - это еще раз доказывает, что с нами был правильный человек. Спасибо еще раз Виктории за ее профессионализм, доброту и душевность.

  • М
    Марина
    27 февраля 2025
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
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    фантастическими видами, цветением деревьев, обедом, приготовленным местными жителями и многим другим. Мы просто отлично провели время в течение всех 10 часов. Все эмоции от увиденного не уместить в один отзыв. Виктория сразу же располагает к себе, чувствуется, что она искренне хочет, чтобы ты понял и полюбил страну так, как любит ее она. Такие люди очень сильно вдохновляют.

  • А
    Александр
    10 февраля 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории
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    раскрылся с разных граней, что хочется еще побывать в других местах. Благодарим Викторию за классную экскурсию и с радостью рекомендуем именно с этого маршрута начать свое знакомство со столицей Непала.

    Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а
  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Катманду - земная обитель богов
    На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий
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    язык с ребятами по очень близким темам, имея понимание сформированное до приезда в Непал. Сам Катманду,как и окрестности-это отдельный разговор, поэтому необходимо понимать,что колорит страны предполагает уже необычную экскурсию,а когда это дополнено ещё и необычными людьми,то бинго и двойная удача. Я вообще рекомендую экскурсии,особенно если вы мало проинформированы о тех или иных местах, ну а со знающими,эрудированными,влюблёнными в своё дело гидами-так не обсуждается! Рекомендую однозначно!

  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
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    интересно было посмотреть как живёт народ не в столице. Виктория рассказала очень много интересной информации именно про жизнь народа, традиции, обычаи. Писать про виды гор, которые открывались перед глазами в пути не буду, так как красота не описуемая. Просто дух захватывало. Также хочу отметить, что маршрут действительно физически не сложный, хотя при заказе экскурсии у меня были сомнения т. к. я никогда ранее не гуляла по горам.

  • В
    Владимир
    2 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
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    а также подробно ответила на все наши вопросы по истории и культуре Непала и особенностям индуизма и буддизма. Я был очень приятно удивлен тому, как глубоко Виктория понимает тонкости религиоведения и как ясно их излагает. Рекомендуем!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Почувствовать себя местным»

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  1. Катманду - земная обитель богов
  2. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  3. Нетуристический Катманду
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Сейчас в Катманду в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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