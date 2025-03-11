Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
Завтра в 10:00
31 мар в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Катманду
Исследовать Старый город, выпить молочный чай с настоящим садху и посетить дворцовые палаты
Начало: В лобби вашего отеля
31 мар в 15:00
11 апр в 10:00
$250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина11 марта 2025Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория
- ММарина27 февраля 2025Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
- ААлександр10 февраля 2025Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории
- ЕЕлена21 декабря 2024На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий
- ЕЕкатерина20 декабря 2024Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
- ВВладимир2 декабря 2024Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Почувствовать себя местным»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в марте 2025
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