Мистический Катманду

Прогулка по городу с буддологом

Непал — одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Обычно экскурсии в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, мы же посвятим день разговору о тибетском буддизме и влиянии его на современное общество и личность. Мы пройдёмся по всем самым любимым местам этого древнейшего города, местам «силы», начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием — Пашупатинатх. А вечером вы посетите вечернюю пуджу (службу) на берегах священной реки, которая, несомненно, станет достойным завершением насыщенного дня.