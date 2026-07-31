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Столетия летят, сменяются поколения, а храмы стоят, службы идут, обряды проводятся. И можно к этому дыханию истории прикоснуться, попросить у грозного Кала Бхайравы отваги и мудрости справится со своим невежеством, а потом с благодарностью получить от старенького буддийского монаха в подарок белый шарф как знак благословения и защиты. И тибетский доктор, и сурьма, и отличный чайный магазин, и традиционный непальский обед… Чего только не было во время этой экскурсии. Спасибо Дине за такой интересный, насыщенный впечатлениями день.