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Экскурсии в Катманду

Найдено 15 экскурсий в Катманду на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от $650 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
На машине
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 13 чел.
Катманду - земная обитель богов
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 5 чел.
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
Посетить непальские места силы, поговорить о буддизме и оценить десерт йомари
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Главные святыни Катманду
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные святыни Катманду
Увидеть самые почитаемые ступы Непала и крематорий Пашупатинатх, погулять по Тамелю и площади Дурбар
Начало: От вашего отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от $405 за всё до 5 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
29 сен в 09:30
30 сен в 09:30
от $350 за всё до 12 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Два древних города долины Катманду
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Два древних города долины Катманду
Патан и Бхактапур - два древних города долины Катманду, где вы увидите королевские площади, живых богинь Кумари и уникальную резьбу по дереву и камню
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Мистический Катманду
Пешая
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма и индуизма на индивидуальной экскурсии по Катманду. Узнайте о жизни монахов и посетите древние храмы
Начало: Монастырь Копан, Катманду
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
от $350 за всё до 4 чел.
Катманду - первое знакомство
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Катманду - первое знакомство
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от $390 за всё до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Погрузитесь в атмосферу древнего Бхактапура: храмы, дворцы и уникальные ремесла. Вкусите высокогорный кофе и узнайте историю некогда процветающей столицы Непала
Начало: В Катманду по договорённости
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от $405 за всё до 4 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Нетуристический Катманду
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Катманду
Уникальная возможность увидеть Катманду с другой стороны: отведать местные блюда, посетить скрытые уголки и погрузиться в атмосферу города
Начало: Район Thamel
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Отличный и очень подготовленый гид к таким не простым маршрутам
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А
Главные святыни Катманду
Благодарю Надежду за организацию и проведения тура по Непалу и Бутану. Безмерно благодарен, все операвтино и достаточно быстро. Интересные и насыщенные экскурсии. Еще раз спасибо!
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Н
Катманду - земная обитель богов
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать Катманду. Экскурсия с Викторией
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- это разговор с человеком, влюбленным в Непал, который вобрал в себя его культур и умеющим почувствовать что отзовется именно вам. Виктория, я очень благодарна!

Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать
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K
Влюбиться в Катманду за один день
Хотел бы выразить огромную благодарность гиду Виктории она очень внимательный и ответственный человек много знает о культуре, обычаях, еде. Очень
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интересно рассказывала о династиях королей, внимательно относилась к детям, дала несколько рекомендаций на случай следующих путешествий. Однозначно рекомендовал бы Викторию всем путешественникам

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Альмира
Влюбиться в Катманду за один день
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду за этот короткий период
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пребывания в городе, поэтому решили воспользоваться помощью гида. Виктория встретила нас в аэропорту, сразу же вручила приятные подарки (коробочки с напоминанием о Непале), и мы отправились в путь. Обособленный мир с невероятной культурой и традициями. Виктория знает о нём всё. Ни один вопрос не остался без развёрнутого ответа. Она не просто знает, она любит это место, и с открытым сердцем поделилась интереснейшей исторической информацией и личным опытом жизни в этой чудесной стране. Благодарю Викторию, благодарю Катманду, вернусь обязательно 🙏🏻.

Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
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Н
Катманду - земная обитель богов
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
Так же спасибо за организацию экскурсии в Бутане. Теперь в нашей копилке путешествий, две новые страны
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.+1
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
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Д
Главные святыни Катманду
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для меня это было первое
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знакомство с Катманду и с Непалом в целом, и на этой обзорной экскурсии я влюбилась в культуру страны, появился интерес исследовать все-все достопримечательности. Расписание достаточно гибкое, можно прерваться на обед и в целом, никто никуда не подгоняет. Однозначно рекомендую эту экскурсию в качестве первого ознакомления с городом и культурой!

Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для+2
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для
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Николай
Влюбиться в Катманду за один день
Мы посетили эту экскурсию с гидом Алисой в сопровождении с буддийским ламой Нимой. Эта пара прекрасно разбирается в материале и помогла нам совершить полное погружение в культуру Непала. Мы получили ответы на все вопросы и прикоснулись к буддизму.
Рекомендуем эту экскурсию.
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И
Храмы Катманду: всё самое важное
Экскурсия по храмам Катманду оставила незабываемое впечатление. Такое органичное сосуществование буддизма и индуизма, такие яркие проявления веры, такое буйство красок.
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Столетия летят, сменяются поколения, а храмы стоят, службы идут, обряды проводятся. И можно к этому дыханию истории прикоснуться, попросить у грозного Кала Бхайравы отваги и мудрости справится со своим невежеством, а потом с благодарностью получить от старенького буддийского монаха в подарок белый шарф как знак благословения и защиты. И тибетский доктор, и сурьма, и отличный чайный магазин, и традиционный непальский обед… Чего только не было во время этой экскурсии. Спасибо Дине за такой интересный, насыщенный впечатлениями день.

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И
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
Экскурсия понравилась. Узнала и увидела много нового. Рекомендую для начала знакомства с историей и культурой Непала.
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Всего 114 отзывов в Катманду

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Ответы на вопросы от путешественников по Катманду

Самые популярные экскурсии в Катманду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. Этнографическое путешествие по холмам Катманду;
  2. Влюбиться в Катманду за один день;
  3. Катманду - земная обитель богов;
  4. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур;
  5. Из Катманду - в Киртипур и Парпинг.
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2026
Сейчас в Катманду можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 300 до 650. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Мы предлагаем вам пройти экскурсии в Катманду на русском языке, с ценами начинающимися от $300. Наши экскурсии позволят вам познакомиться с историей и культурой Непала и получить незабываемые впечатления. Отправляйтесь в путешествие по Непалу с нами