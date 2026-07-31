Индивидуальная
до 6 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 08:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
Посетить непальские места силы, поговорить о буддизме и оценить десерт йомари
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные святыни Катманду
Увидеть самые почитаемые ступы Непала и крематорий Пашупатинатх, погулять по Тамелю и площади Дурбар
Начало: От вашего отеля
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от $405 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
29 сен в 09:30
30 сен в 09:30
от $350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Два древних города долины Катманду
Патан и Бхактапур - два древних города долины Катманду, где вы увидите королевские площади, живых богинь Кумари и уникальную резьбу по дереву и камню
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма и индуизма на индивидуальной экскурсии по Катманду. Узнайте о жизни монахов и посетите древние храмы
Начало: Монастырь Копан, Катманду
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Катманду - первое знакомство
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Погрузитесь в атмосферу древнего Бхактапура: храмы, дворцы и уникальные ремесла. Вкусите высокогорный кофе и узнайте историю некогда процветающей столицы Непала
Начало: В Катманду по договорённости
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от $405 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Индивидуальная экскурсия по Катманду: храмы, дворцы и мастерские. Уникальные объекты и культурное наследие ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $550 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Катманду
Уникальная возможность увидеть Катманду с другой стороны: отведать местные блюда, посетить скрытые уголки и погрузиться в атмосферу города
Начало: Район Thamel
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Отличный и очень подготовленый гид к таким не простым маршрутам
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А
Благодарю Надежду за организацию и проведения тура по Непалу и Бутану. Безмерно благодарен, все операвтино и достаточно быстро. Интересные и насыщенные экскурсии. Еще раз спасибо!
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Н
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать Катманду. Экскурсия с Викторией
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K
Хотел бы выразить огромную благодарность гиду Виктории она очень внимательный и ответственный человек много знает о культуре, обычаях, еде. Очень
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Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду за этот короткий период
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Н
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала.
Так же спасибо за организацию экскурсии в Бутане. Теперь в нашей копилке путешествий, две новые страны
Так же спасибо за организацию экскурсии в Бутане. Теперь в нашей копилке путешествий, две новые страны
+1
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Д
Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для меня это было первое
+2
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Мы посетили эту экскурсию с гидом Алисой в сопровождении с буддийским ламой Нимой. Эта пара прекрасно разбирается в материале и помогла нам совершить полное погружение в культуру Непала. Мы получили ответы на все вопросы и прикоснулись к буддизму.
Рекомендуем эту экскурсию.
Рекомендуем эту экскурсию.
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И
Экскурсия по храмам Катманду оставила незабываемое впечатление. Такое органичное сосуществование буддизма и индуизма, такие яркие проявления веры, такое буйство красок.
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И
Экскурсия понравилась. Узнала и увидела много нового. Рекомендую для начала знакомства с историей и культурой Непала.
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Всего 114 отзывов в Катманду
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Ответы на вопросы от путешественников по Катманду
Самые популярные экскурсии в Катманду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
Сколько стоит экскурсия по Катманду в августе 2026
Сейчас в Катманду можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 300 до 650. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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