Все экскурсии в Катманду
6 экскурсий в Катманду, 21 отзыв, скидки до 25%, цены от $104 до $1500. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Катманду много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Непале как можно лучше
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
Непал — одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Обычно экскурсии в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, мы же посвятим день разговору о тибетском буддизме и влиянии его на современное общество и личность. Мы пройдёмся по всем самым любимым местам этого древнейшего города, местам «силы», начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием — Пашупатинатх. А вечером вы посетите вечернюю пуджу (службу) на берегах священной реки, которая, несомненно, станет достойным завершением насыщенного дня.
скидка20%
$130$104 за экскурсию
9 часов
Влюбиться в Катманду за один день!
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Катманду похож на слоеный пирог, в котором разные культуры, не перемешиваясь, органично сочетаются друг с другом. Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини. А еще узнаете о жизни современных непальцев и поймете, чем Катманду отличается от других городов мира.
Катманду — первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Вы увидите Катманду таким, какой он есть: азиатским, шумным, духовным, историческим и контрастным. Посетите все основные достопримечательности непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы. Я расскажу об истории города и страны, верованиях, традициях и религиях Непала.
скидка25%
$250$188 за экскурсию
12 часов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
В поездке по окрестностям Катманду вы подниметесь на самую высокую точку долины — Пулчоки и взглянете на снежные Гималаи с прекрасных ракурсов. Прогуляетесь по сказочному рододендроновому лесу и террасным полям. Побываете в гостях у семьи тамангов и познакомитесь с их бытом. А также посетите городок неваров, древний храм и этнографический музей Панаути.
«Перезагрузка» в Непале: познать горную страну, себя и Ваджра йогу
Насыщенное путешествие в Гималаи в ритме медитаций с пользой для тела и души
На вертолете к Эвересту!
Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции
Обычные треккеры добираются до базового лагеря Эвереста за 10 дней. Вертолет же домчит вас к легенде всего за несколько часов. Без риска горной болезни, мучительных подъемов и аскетизма местных хижин вы посмотрите на Гималаи с высоты птичьего полета, откроете фантастические пейзажи непальских ландшафтов и совершите приключение, которое останется с вами на всю жизнь.