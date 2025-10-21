Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$270 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$425 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$550 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия21 октября 2025Замечательный день по следам Гуру Ринпоче!! Побывали в пещерах, где он медитировал, времени достаточно, чтобы самим попрактиковать, повесили флажки, зашли во все храмы, программа очень насыщенная, гид супер!
- ЭЭлина7 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
- ДДмитрий27 декабря 2024Супер интересно! Рекомендуем!
- ЕЕлена21 декабря 2024Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы бы подобное не смогли
- ААлексей5 сентября 2024Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
