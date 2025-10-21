Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Катманду

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Катманду на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по священным местам Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма, посетив Парпинг - место просветления Гуру Ринпоче. Узнайте о традициях и практиках, пообщайтесь с ламами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$270 за всё до 12 чел.
Катманду - земная обитель богов
Пешая
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Пешая
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$425 за всё до 5 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$550 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    21 октября 2025
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Замечательный день по следам Гуру Ринпоче!! Побывали в пещерах, где он медитировал, времени достаточно, чтобы самим попрактиковать, повесили флажки, зашли во все храмы, программа очень насыщенная, гид супер!
  • Э
    Элина
    7 июля 2025
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком.
    Очень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человекомОчень понравилась экскурсия. Все максимально интересно. Хорошо ходить по таким местам с действительно знающим человеком
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2024
    Погружение в Непал: древний город Патан
    Супер интересно! Рекомендуем!
    Супер интересно! Рекомендуем!Супер интересно! Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы бы подобное не смогли
    читать дальше

    провернуть. Рекомендую идти со знающим гидом и человеком, который расскажет,покажет,откроет все двери и секреты,о которых обычный турист мало что знает,если вообще впервые в этих местах,так что очень остались довольны, впечатлений море, однозначно рекомендую.

    Была замена,но однозначно всё к лучшему. Сложилось наилучшим образом,попали во все места,быстро и легко, сами мы
  • А
    Алексей
    5 сентября 2024
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    Редкая возможность посетить места силы и пообщаться на философские темы, гид очень образован и владеет большим количеством деталей про буддизм, что существенно расширяет поднимание этого учения!
  • Д
    Динара
    15 декабря 2023
    Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
    В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
    читать дальше

    Диной. Мы провели очень интересный день, посетив места, где очень сильная чистая энергия, в храмах увидели жизнь монахов, их обучение, даже малыши там живут, почувствовали атмосферу покоя и чистоты, попали на вечернюю пуджу молитву монахов - это было что то необыкновенное, большой зал, наполненный живыми голосами молодых ребят с чистыми сердцами;посетили пещеру, где постоянно читают молитвенные мантры и если отключить ум, можно увидеть портал, который идет с Гималаев, это потрясающе, увидели жизнь сельчан, зашли в гости к местному доктору тибетцу, даже перекусили у него, очень гостеприимные люди. Это все благодаря нашему экскурсоводу Дине, которая со всеми местами и людьми, которых мы посетили, имеет очень дружеские отношения. Ее везде встречали, как близкого родственника и мы соотвественно получили теплым прием от всего окружающего мира, благодарим компанию трипстер за то что вы есть и Дину, которая живет в Непале и любит все, окружает ее 🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
  2. Катманду - земная обитель богов
  3. Храмы Катманду: всё самое важное
  4. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
  5. Погружение в Непал: древний город Патан
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 270 до 550. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 25 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль