Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Катманду на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах $320 за всё до 5 чел. На машине 9 часов 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Храмы Катманду: всё самое важное Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар Начало: У вашего отеля $320 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов 6 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала $320 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Катманду

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду Катманду - земная обитель богов Храмы Катманду: всё самое важное Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Катманду в сентябре 2025 Сейчас в Катманду в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 320. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 19 ⭐ отзывов, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь