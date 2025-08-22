Мои заказы

Музеи и искусство Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Катманду на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
«Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Пешая
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
«Зайдёте в буддистский музей, а также осмотрите коллекцию тханок и мандал»
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$425 за всё до 5 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
«Посетим музей, где на фоне королевских покоев размещены самые ценные, с культурной точки зрения, исторические артефакты»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$550 за всё до 13 чел.
Два древних города долины Катманду
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Два древних города долины Катманду: Патан и Бхактапур
Патан и Бхактапур - два древних города долины Катманду, где вы увидите королевские площади, живых богинь Кумари и уникальную резьбу по дереву и камню
Начало: У вашего отеля
«Исследуем, пожалуй, лучший музей страны, где познакомимся с местным искусством и представим, как жили в Гималаях королевские особы — музей расположен в бывшем королевском дворце»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$550 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 августа 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Потрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовность.
    Рай для фотографа))
    Потрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовностьПотрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовность
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Отличная экскурсия, ее проводила гид Виктория! Очень познавательно и интересно.
  • М
    Мария
    12 июля 2025
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут был активный и очень интересный. Рекомендую)
    Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
  • Н
    Наталья
    29 мая 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Виктория отличный экскурсовод и замечательный человек. Я была на экскурсии одна. Чувствует когда устала, когда по-меньше информации, что поменять. Отвечает
    читать дальше

    на все вопросы. Экскурсия закончилась посещением аювердического массажа с поющими чашами. Все получилось очень гармонично. Спасибо большое! Буду вас обязательно рекомендовать.

  • М
    Маргарита
    12 мая 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Отличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была в «самый лучший день в
    читать дальше

    году» акшая тритья, во всех храмах проводились службы, свадьбы, местные обряды. Получилось очень интересно, гид рассказывала про тот или иной обряд, и тут, заходя в храм, мы видели его воочию. Сами тоже поучаствовали, благодаря объяснениям гида. Экскурсию рекомендую. Города очень красивые, и можно насладиться ими чисто снаружи, но с погружением в культуру и историю впечатления гораздо полнее

    Отличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была вОтличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была вОтличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была вОтличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была вОтличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была в
  • М
    Марина
    27 февраля 2025
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
    читать дальше

    фантастическими видами, цветением деревьев, обедом, приготовленным местными жителями и многим другим. Мы просто отлично провели время в течение всех 10 часов. Все эмоции от увиденного не уместить в один отзыв. Виктория сразу же располагает к себе, чувствуется, что она искренне хочет, чтобы ты понял и полюбил страну так, как любит ее она. Такие люди очень сильно вдохновляют.

  • А
    Алина
    13 февраля 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Недавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставила у меня массу положительных
    читать дальше

    впечатлений. Экскурсия была отлично организована: все этапы тщательно продуманы, время распределено удобно, а программа оказалась насыщенной и познавательной.

    Гид Виктория Якута — настоящий профессионал. Она рассказывала увлекательно, с энтузиазмом и глубокой экспертизой. В её рассказах было множество интересных фактов, которые сложно найти в обычных путеводителях. Виктория не только знакомила нас с историческими событиями, но и помогала понять культуру и атмосферу древних городов.

    Особенно меня впечатлил Киртипур — его узкие улочки, величественные храмы и неповторимая атмосфера перенесли нас в далекое прошлое Непала. Лалитпур (Патан) поразил своим богатым архитектурным наследием: изысканными храмами, резными деревянными окнами и аутентичным обликом старого города.

    Организация экскурсии была на высшем уровне: комфортный транспорт, удобный маршрут, продуманное распределение времени. Благодаря этому мы могли наслаждаться каждым моментом без спешки.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Непала. Огромное спасибо Виктории и организаторам за незабываемый опыт!

    Недавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставилаНедавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставилаНедавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставилаНедавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставилаНедавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставилаНедавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставила
  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
    читать дальше

    интересно было посмотреть как живёт народ не в столице. Виктория рассказала очень много интересной информации именно про жизнь народа, традиции, обычаи. Писать про виды гор, которые открывались перед глазами в пути не буду, так как красота не описуемая. Просто дух захватывало. Также хочу отметить, что маршрут действительно физически не сложный, хотя при заказе экскурсии у меня были сомнения т. к. я никогда ранее не гуляла по горам.

  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2024
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Эта экскурсия просто "взрыв мозгов"! То что я читала про буддизм и казалось сложным для понимания Виктория изложила в виде
    читать дальше

    стройной и логичной системы, ипользуя "наглядные пособия" - храмы, ступы, алтари и т. д. Во время этой экскурсии я получила ответы на многие вопросы и вообще вечером вернувшись с экскурсии бвло ощущение, что я слегка "просветлилась". Хочу отметить манеру подачи информации. Виктория благожелательная, улыбчивая, при разговоре были такие плавные движения рук как - будто повествуя она совершала какой- то древний индуистский ритуал. Вообщем заворожила она нас основательно:) Можно долго писать про свои ощущения, но невозможно в этом мире всё описать словами. Это просто надо попробовать каждому самому.

  • В
    Владимир
    2 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
    читать дальше

    а также подробно ответила на все наши вопросы по истории и культуре Непала и особенностям индуизма и буддизма.
    Я был очень приятно удивлен тому, как глубоко Виктория понимает тонкости религиоведения и как ясно их излагает. Рекомендуем!!!

    Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
    читать дальше

    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
  • И
    Инга
    2 мая 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
    читать дальше

    этот день не может и произошла замена)
    Так вот это был мой счастливый случай, так как Ирина просто великолепный гид, умнейшая женщина, настолько искренне и интересно рассказывает о катманду(истории города, верованиях, современной жизни) что не оторваться. День прошел на одном дыхании - мы очень много увидели разного, интересного и без Ирины моя поездка в Непал была бы совсем не такой яркой и красочной. Очень рекомендую ее как вашего проводника в мир Непала

  • Р
    Ростислав
    31 марта 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
    Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую
  • А
    Анастасия
    10 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но хочет насладиться тишиной и
    читать дальше

    прекрасными видами Гималайев. Всё прошло очень приятно, информация подавалась порционнно, что было время осмыслить, фокус внимания был именно на этнографии, особенностях жизни местных жителей, их быте, миропонимании, привычках. Виктория поделилась подробностями, которые не узнаешь в обычном путеводителе, что очень ценно. Так же мне понравился размеренный темп нашего тура, не надо было никуда спешить, было время насладиться моментом, сделать все желаемые фотографии. Большое спасибо!

    Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, ноБыло чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но
  • В
    Василий
    5 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    С первых часов нашего пребывания в Непале стало понятно, что без профессионального гида здесь не обойтись. Непал - это страна,
    читать дальше

    которая не будет раскрываться перед вами сама собой, она живет по своим законам. Тут нужен проводник. Вот таким проводником и стала для нас Виктория. Вместе с ней мы оправились в путешествие в совершенно незнакомый нам мир, и это было невероятно интересно! Уникальная информация, история во всем ее многообразии, наблюдения из своего опыта - все это сложилось в удивительную картину жизни народов Непала. А что уж тут говорить про сверкающую бесконечную гряду Гималаев - эта картина уж точно не оставит никого равнодушным.
    После этой экскурсии можно уверенно сказать, что ваше отношение к жизни изменится навсегда. Спасибо, Виктория, за Вашу открытость, заботу и искреннее желание сделать для нас этот день незабываемым.

  • Е
    Евгения
    5 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Очень понравилась прогулка с Викторией.
    Узнали много нового про культуру, быт, жизнь народово Непала. Полюбовались прекрасной природой. Рекомендую эту экскурсию, главное, берите удобную обувь.

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  2. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
  3. Погружение в Непал: древний город Патан
  4. Два древних города долины Катманду
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 425 до 650. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 20 ⭐ отзывов, цены от $425. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль