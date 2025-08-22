Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
«Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией»
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
«Зайдёте в буддистский музей, а также осмотрите коллекцию тханок и мандал»
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
«Посетим музей, где на фоне королевских покоев размещены самые ценные, с культурной точки зрения, исторические артефакты»
Два древних города долины Катманду: Патан и Бхактапур
Патан и Бхактапур - два древних города долины Катманду, где вы увидите королевские площади, живых богинь Кумари и уникальную резьбу по дереву и камню
«Исследуем, пожалуй, лучший музей страны, где познакомимся с местным искусством и представим, как жили в Гималаях королевские особы — музей расположен в бывшем королевском дворце»
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 августа 2025Потрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовность.
Рай для фотографа))
- ЕЕкатерина17 августа 2025Отличная экскурсия, ее проводила гид Виктория! Очень познавательно и интересно.
- ММария12 июля 2025Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут был активный и очень интересный. Рекомендую)
- ННаталья29 мая 2025Виктория отличный экскурсовод и замечательный человек. Я была на экскурсии одна. Чувствует когда устала, когда по-меньше информации, что поменять. Отвечает
- ММаргарита12 мая 2025Отличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была в «самый лучший день в
- ММарина27 февраля 2025Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
- ААлина13 февраля 2025Недавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставила у меня массу положительных
- ЕЕкатерина20 декабря 2024Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
- ЕЕкатерина20 декабря 2024Эта экскурсия просто "взрыв мозгов"! То что я читала про буддизм и казалось сложным для понимания Виктория изложила в виде
- ВВладимир2 декабря 2024Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
- ААнастасия17 июня 2024Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
- ИИнга2 мая 2023Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
- РРостислав31 марта 2023Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
- ААнастасия10 декабря 2022Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но хочет насладиться тишиной и
- ВВасилий5 декабря 2022С первых часов нашего пребывания в Непале стало понятно, что без профессионального гида здесь не обойтись. Непал - это страна,
- ЕЕвгения5 декабря 2022Очень понравилась прогулка с Викторией.
Узнали много нового про культуру, быт, жизнь народово Непала. Полюбовались прекрасной природой. Рекомендую эту экскурсию, главное, берите удобную обувь.
