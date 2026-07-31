Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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Этнографическое путешествие по холмам Катманду

Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
В этой индивидуальной экскурсии по окрестностям Катманду вы подниметесь на вершину Пулчоки, откуда откроется захватывающий вид на Гималаи. Прогуляетесь по живописному рододендроновому лесу и террасным полям. Посетите семью тамангов, где
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познакомитесь с их бытом и попробуете традиционное блюдо далбхат. Прогуляетесь по древнему городку Панаути, увидите храмовые комплексы и этнографический музей.

Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Непала, увидеть его природные красоты и почувствовать гостеприимство местных жителей

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Гималаи с вершины Пулчоки
  • 🌸 Прогулка по рододендроновому лесу
  • 🏡 Визит к семье тамангов
  • 🏛 Посещение древнего городка Панаути
  • 📚 Экскурсия в этнографический музей
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду

Что можно увидеть

  • Пулчоки
  • Гималаи
  • Рододендроновый лес
  • Панаути
  • Этнографический музей

Описание экскурсии

Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес

Примерно в 8:00 я заеду за вами в отель, и мы на джипе отправимся прямо на Пулчоки. Через 1,5-2 часа доберемся до вершины горы (2700 м), что переводится как «место цветов». Вы увидите небольшое древнее святилище и взглянете на Гималаи с прекрасного ракурса. Оттуда уже пешком начнём спуск по древнему красивому лиственному лесу. Следуя по старинной каменной тропе, вы снова полюбуетесь снежными вершинами, а весной застанете цветение рододендронов.

В гостях у семьи тамангов

Примерно через 1,5-2 часа мы придём к домику представителей народа тамангов, что расположился на вершине хребта. Здесь вы отдохнете, пообщаетесь и пообедаете в душевной компании. Вас угостят главным блюдом местной кухни — далбхатом. Это рис, чечевичный суп, тушёные и свежие овощи и немного острой закваски (всё отдельно). Блюдо приготовит хозяйка семейства на очаге традиционным методом. Не потому, что для туристов, а потому, что иначе никак — они сами так живут, так и гостей угощают.

Деревушки тамангов и террасные поля

После еды и отдыха продолжим спуск грунтовой дорогой в самый низ долины. Через поля риса, пшеницы, горчицы — в зависимости от сезона года. Дойдём вниз за 1-1,5 часа и ещё немного отдохнём. Вы увидите, как вокруг кипит обычная сельская жизнь: дети идут со школы, пасутся куры и козы, хозяйки развешивают бельё, мужчины пьют полуденный чай и что-то обсуждают. С этой точки до городка Панаути можно будет дойти пешком или прокатиться на местном транспорте.

Древний городок неваров

В 3-4 часа дня мы будем в Панаути и пойдём гулять старинными улочками в неварском стиле. Вы осмотрите дома, построенные из красного кирпича и богато украшенные резьбой. Откроете атмосферное место, где скрывается комплекс храмов Шивы и Вишну. Посетите древний храм, посвященный богу Индре, а в месте соединения двух рек увидите площадки для кремации умерших. Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией. После этого сядем в джип и вернёмся в Катманду. Вы будете в отеле примерно к 6 часам вечера.

Взгляд изнутри

Всё это время у вас будет возможность узнать максимально много о жизни Непала и непальцев. Их быте, истории, культуре, верованиях и традициях, привычках, политике и особенностях современного бытия от человека, который много лет живёт здесь и самозабвенно любит эту страну.

За день мы преодолеем 1200 метров по спуску и примерно 18 километров по предгорью. Специальная подготовка не требуется, но нагрузка всё равно будет больше, чем в обычной жизни, нужно быть к этому готовым.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

— входные билеты в национальный парк и музей в Панаути (5$/человека)
— обед в семье тамангов (5$/человека)
— напитки в дороге

  • В стоимость включены чаевые водителю — так принято
  • Возьмите треккинговые палки — или я предоставлю свои

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале более 10-ти лет. Организация туров — моя основная работа. А экскурсии — это хобби, которое вдохновляет. Самый любимый момент в каждом
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туре — когда хаотичный, бестолковый, пёстрый Непал вдруг становится понятным, удивительным и начинает вызывать восхищение у гостей страны. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличный и очень подготовленый гид к таким не простым маршрутам
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Владимир
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии, а также подробно ответила на все наши вопросы по истории и культуре Непала и особенностям индуизма и буддизма.
Я был очень приятно удивлен тому, как глубоко Виктория понимает тонкости религиоведения и как ясно их излагает. Рекомендуем!!!
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
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Екатерина
Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при
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содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
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А
Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но хочет насладиться тишиной и прекрасными видами Гималайев. Всё прошло очень приятно, информация подавалась порционнно,
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что было время осмыслить, фокус внимания был именно на этнографии, особенностях жизни местных жителей, их быте, миропонимании, привычках. Виктория поделилась подробностями, которые не узнаешь в обычном путеводителе, что очень ценно. Так же мне понравился размеренный темп нашего тура, не надо было никуда спешить, было время насладиться моментом, сделать все желаемые фотографии. Большое спасибо!

Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но
Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но
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Мария
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут был активный и очень интересный. Рекомендую)
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
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Р
Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
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