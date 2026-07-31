Виктория проводит ещё 2 экскурсии

5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Гималаи с вершины Пулчоки
- 🌸 Прогулка по рододендроновому лесу
- 🏡 Визит к семье тамангов
- 🏛 Посещение древнего городка Панаути
- 📚 Экскурсия в этнографический музей
Что можно увидеть
- Пулчоки
- Гималаи
- Рододендроновый лес
- Панаути
- Этнографический музей
Описание экскурсии
Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес
Примерно в 8:00 я заеду за вами в отель, и мы на джипе отправимся прямо на Пулчоки. Через 1,5-2 часа доберемся до вершины горы (2700 м), что переводится как «место цветов». Вы увидите небольшое древнее святилище и взглянете на Гималаи с прекрасного ракурса. Оттуда уже пешком начнём спуск по древнему красивому лиственному лесу. Следуя по старинной каменной тропе, вы снова полюбуетесь снежными вершинами, а весной застанете цветение рододендронов.
В гостях у семьи тамангов
Примерно через 1,5-2 часа мы придём к домику представителей народа тамангов, что расположился на вершине хребта. Здесь вы отдохнете, пообщаетесь и пообедаете в душевной компании. Вас угостят главным блюдом местной кухни — далбхатом. Это рис, чечевичный суп, тушёные и свежие овощи и немного острой закваски (всё отдельно). Блюдо приготовит хозяйка семейства на очаге традиционным методом. Не потому, что для туристов, а потому, что иначе никак — они сами так живут, так и гостей угощают.
Деревушки тамангов и террасные поля
После еды и отдыха продолжим спуск грунтовой дорогой в самый низ долины. Через поля риса, пшеницы, горчицы — в зависимости от сезона года. Дойдём вниз за 1-1,5 часа и ещё немного отдохнём. Вы увидите, как вокруг кипит обычная сельская жизнь: дети идут со школы, пасутся куры и козы, хозяйки развешивают бельё, мужчины пьют полуденный чай и что-то обсуждают. С этой точки до городка Панаути можно будет дойти пешком или прокатиться на местном транспорте.
Древний городок неваров
В 3-4 часа дня мы будем в Панаути и пойдём гулять старинными улочками в неварском стиле. Вы осмотрите дома, построенные из красного кирпича и богато украшенные резьбой. Откроете атмосферное место, где скрывается комплекс храмов Шивы и Вишну. Посетите древний храм, посвященный богу Индре, а в месте соединения двух рек увидите площадки для кремации умерших. Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией. После этого сядем в джип и вернёмся в Катманду. Вы будете в отеле примерно к 6 часам вечера.
Взгляд изнутри
Всё это время у вас будет возможность узнать максимально много о жизни Непала и непальцев. Их быте, истории, культуре, верованиях и традициях, привычках, политике и особенностях современного бытия от человека, который много лет живёт здесь и самозабвенно любит эту страну.
За день мы преодолеем 1200 метров по спуску и примерно 18 километров по предгорью. Специальная подготовка не требуется, но нагрузка всё равно будет больше, чем в обычной жизни, нужно быть к этому готовым.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
— входные билеты в национальный парк и музей в Панаути (5$/человека)
— обед в семье тамангов (5$/человека)
— напитки в дороге
- В стоимость включены чаевые водителю — так принято
- Возьмите треккинговые палки — или я предоставлю свои
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я был очень приятно удивлен тому, как глубоко Виктория понимает тонкости религиоведения и как ясно их излагает. Рекомендуем!!!