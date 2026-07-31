Виктория проводит ещё 2 экскурсии

В этой индивидуальной экскурсии по окрестностям Катманду вы подниметесь на вершину Пулчоки, откуда откроется захватывающий вид на Гималаи. Прогуляетесь по живописному рододендроновому лесу и террасным полям. Посетите семью тамангов, где

познакомитесь с их бытом и попробуете традиционное блюдо далбхат. Прогуляетесь по древнему городку Панаути, увидите храмовые комплексы и этнографический музей. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Непала, увидеть его природные красоты и почувствовать гостеприимство местных жителей

Описание экскурсии

Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес

Примерно в 8:00 я заеду за вами в отель, и мы на джипе отправимся прямо на Пулчоки. Через 1,5-2 часа доберемся до вершины горы (2700 м), что переводится как «место цветов». Вы увидите небольшое древнее святилище и взглянете на Гималаи с прекрасного ракурса. Оттуда уже пешком начнём спуск по древнему красивому лиственному лесу. Следуя по старинной каменной тропе, вы снова полюбуетесь снежными вершинами, а весной застанете цветение рододендронов.

В гостях у семьи тамангов

Примерно через 1,5-2 часа мы придём к домику представителей народа тамангов, что расположился на вершине хребта. Здесь вы отдохнете, пообщаетесь и пообедаете в душевной компании. Вас угостят главным блюдом местной кухни — далбхатом. Это рис, чечевичный суп, тушёные и свежие овощи и немного острой закваски (всё отдельно). Блюдо приготовит хозяйка семейства на очаге традиционным методом. Не потому, что для туристов, а потому, что иначе никак — они сами так живут, так и гостей угощают.

Деревушки тамангов и террасные поля

После еды и отдыха продолжим спуск грунтовой дорогой в самый низ долины. Через поля риса, пшеницы, горчицы — в зависимости от сезона года. Дойдём вниз за 1-1,5 часа и ещё немного отдохнём. Вы увидите, как вокруг кипит обычная сельская жизнь: дети идут со школы, пасутся куры и козы, хозяйки развешивают бельё, мужчины пьют полуденный чай и что-то обсуждают. С этой точки до городка Панаути можно будет дойти пешком или прокатиться на местном транспорте.

Древний городок неваров

В 3-4 часа дня мы будем в Панаути и пойдём гулять старинными улочками в неварском стиле. Вы осмотрите дома, построенные из красного кирпича и богато украшенные резьбой. Откроете атмосферное место, где скрывается комплекс храмов Шивы и Вишну. Посетите древний храм, посвященный богу Индре, а в месте соединения двух рек увидите площадки для кремации умерших. Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией. После этого сядем в джип и вернёмся в Катманду. Вы будете в отеле примерно к 6 часам вечера.

Взгляд изнутри

Всё это время у вас будет возможность узнать максимально много о жизни Непала и непальцев. Их быте, истории, культуре, верованиях и традициях, привычках, политике и особенностях современного бытия от человека, который много лет живёт здесь и самозабвенно любит эту страну.

За день мы преодолеем 1200 метров по спуску и примерно 18 километров по предгорью. Специальная подготовка не требуется, но нагрузка всё равно будет больше, чем в обычной жизни, нужно быть к этому готовым.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

— входные билеты в национальный парк и музей в Панаути (5$/человека)

— обед в семье тамангов (5$/человека)

— напитки в дороге