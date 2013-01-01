Виктория проводит ещё 2 экскурсии

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Этнографическое путешествие по холмам Катманду

Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

$250 за экскурсию

Виктория
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Виктория – представитель в Катманду
В поездке по окрестностям Катманду вы подниметесь на самую высокую точку долины — Пулчоки и взглянете на снежные Гималаи с прекрасных ракурсов.

Прогуляетесь 👣 по сказочному рододендроновому лесу 🌲 и террасным полям.

Побываете в гостях у семьи тамангов и познакомитесь с их бытом.

А также посетите городок неваров, древний храм и этнографический музей Панаути.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду

Что вас ожидает

Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес
Примерно в 8:00 я заеду за вами в отель, и мы на джипе отправимся прямо на Пулчоки. Через 1,5-2 часа доберемся до вершины горы (2700 м), что переводится как «место цветов». Вы увидите небольшое древнее святилище и взглянете на Гималаи с прекрасного ракурса. Оттуда уже пешком начнём спуск по древнему красивому лиственному лесу. Следуя по старинной каменной тропе, вы снова полюбуетесь снежными вершинами, а весной застанете цветение рододендронов.

В гостях у семьи тамангов
Примерно через 1,5-2 часа мы придём к домику представителей народа тамангов, что расположился на вершине хребта. Здесь вы отдохнете, пообщаетесь и пообедаете в душевной компании. Вас угостят главным блюдом местной кухни — далбхатом. Это рис, чечевичный суп, тушёные и свежие овощи и немного острой закваски (всё отдельно). Блюдо приготовит хозяйка семейства на очаге традиционным методом. Не потому, что для туристов, а потому, что иначе никак — они сами так живут, так и гостей угощают.

Деревушки тамангов и террасные поля
После еды и отдыха продолжим спуск грунтовой дорогой в самый низ долины. Через поля риса, пшеницы, горчицы — в зависимости от сезона года. Дойдём вниз за 1-1,5 часа и ещё немного отдохнём. Вы увидите, как вокруг кипит обычная сельская жизнь: дети идут со школы, пасутся куры и козы, хозяйки развешивают бельё, мужчины пьют полуденный чай и что-то обсуждают. С этой точки до городка Панаути можно будет дойти пешком или прокатиться на местном транспорте.

Древний городок неваров
В 3-4 часа дня мы будем в Панаути и пойдём гулять старинными улочками в неварском стиле. Вы осмотрите дома, построенные из красного кирпича и богато украшенные резьбой. Откроете атмосферное место, где скрывается комплекс храмов Шивы и Вишну. Посетите древний храм, посвященный богу Индре, а в месте соединения двух рек увидите площадки для кремации умерших. Отсюда направимся в этнографический музей, где вы поближе познакомитесь со столь необычными традициями непальцев, их архитектурой и религией. После этого сядем в джип и вернёмся в Катманду. Вы будете в отеле примерно к 6 часам вечера.

Взгляд изнутри
Всё это время у вас будет возможность узнать максимально много о жизни Непала и непальцев. Их быте, истории, культуре, верованиях и традициях, привычках, политике и особенностях современного бытия от человека, который много лет живёт здесь и самозабвенно любит эту страну.

Организационные детали

Аренда джипа на всё время экскурсии (100$), входные билеты в национальный парк и музей в Панаути (5$/человека), обед в семье тамангов (5$/человека), напитки в дороге не включены в стоимость экскурсии.

Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Этнографическое путешествие по холмам Катманду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу в туристической сфере. Это был длинный путь, но я рада, что правительство Непала подтвердило важность моего вклада в развитие туристической сферы. Я организатор отдыха, проводник по экзотической культуре и консультант по приключениям. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!
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