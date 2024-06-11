Из этих древних княжеств Патан выделялся красотой и изяществом своей архитектуры и произведений ремесленников. Поэтому второе имя это города — Лалитпур, что переводится как «Прекрасный город». Едем исследовать его!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём с визита к живой богине Кумари, если позволит её расписание: вместе с почётом к этой девочке приходят и традиционные обязанности, связанные, в основном, с участием в многочисленных церемониях. Следуя традиции, для получения благословения Кумари рекомендуется сделать денежное подношение, а также можно порадовать девочку-богиню небольшим подарком из вашей страны — куклой, игрушкой или предметом канцелярии, главное — красного цвета.
Затем мы отправимся гулять по уютным улочкам древнего города, где камень и дерево превратились в самобытные домики с резными ставнями маленьких окон, а затейливый орнамент храмов указывает на божественное во всём — от сюжетов древних легенд до эротических сцен, ошеломляющих своей откровенностью.
Поворот за поворотом — и мы окажемся на дворцовой площади Дурбар, где мастерство неварских архитекторов и ремесленников достигло своего пика. Эта площадь целиком внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Мы осмотрим храмы и многочисленные статуи, обсудим, какую роль они играли на протяжении столетий, и проникнем в глубокий символизм этих форм.
Посетим музей, где на фоне королевских покоев размещены самые ценные, с культурной точки зрения, исторические артефакты. Также это возможность увидеть площадь Дурбар из окон дворца.
Уникальные святыни
- Золотой храм. Самый значимый храм для многих поколений неварских буддистов. Он впечатляет изысканностью деталей и аутентичностью
- Кумбешвор. Один из древнейших индуистских храмов, который уже 7-е столетие принимает постоянный поток паломников
- Шри Багалмукхи. Этот храм известен у местных жителей тем, что, находясь в нём, легко погрузиться в медитативное состояние
- Одна из четырёх ступ, которые в 4 веке нашей эры воздвиг правитель Ашока по периметру Патана. Обход этой ступы станет прекрасным завершением знакомства с Прекрасным городом
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте в зависимости от размера вашей компании (легковое авто/микроавтобус). Можем также организовать поездку для больших компаний до 20 чел. — детали уточняйте в переписке
- Стоимость входных билетов не включена в стоимость экскурсии. Рассчитывайте примерно на $28 на человека
- Также в стоимость не входят подношения в храмах (для богини Кумари ориентировочно 1000 непальских рупий, это около $10) и траты на еду
- Порядок посещения объектов и сам маршрут могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды