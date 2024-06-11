Погружение в Непал: древний город Патан

Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Экскурсия в Патан — это возможность прикоснуться к эпохе, когда в долине Катманду существовали отдельные княжества, каждое из которых обладало своей историей, легендами и монаршей династией.

Из этих древних княжеств Патан выделялся красотой и изяществом своей архитектуры и произведений ремесленников. Поэтому второе имя это города — Лалитпур, что переводится как «Прекрасный город». Едем исследовать его!
Погружение в Непал: древний город Патан
Погружение в Непал: древний город Патан
Погружение в Непал: древний город Патан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с визита к живой богине Кумари, если позволит её расписание: вместе с почётом к этой девочке приходят и традиционные обязанности, связанные, в основном, с участием в многочисленных церемониях. Следуя традиции, для получения благословения Кумари рекомендуется сделать денежное подношение, а также можно порадовать девочку-богиню небольшим подарком из вашей страны — куклой, игрушкой или предметом канцелярии, главное — красного цвета.

Затем мы отправимся гулять по уютным улочкам древнего города, где камень и дерево превратились в самобытные домики с резными ставнями маленьких окон, а затейливый орнамент храмов указывает на божественное во всём — от сюжетов древних легенд до эротических сцен, ошеломляющих своей откровенностью.

Поворот за поворотом — и мы окажемся на дворцовой площади Дурбар, где мастерство неварских архитекторов и ремесленников достигло своего пика. Эта площадь целиком внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Мы осмотрим храмы и многочисленные статуи, обсудим, какую роль они играли на протяжении столетий, и проникнем в глубокий символизм этих форм.

Посетим музей, где на фоне королевских покоев размещены самые ценные, с культурной точки зрения, исторические артефакты. Также это возможность увидеть площадь Дурбар из окон дворца.

Уникальные святыни

  • Золотой храм. Самый значимый храм для многих поколений неварских буддистов. Он впечатляет изысканностью деталей и аутентичностью
  • Кумбешвор. Один из древнейших индуистских храмов, который уже 7-е столетие принимает постоянный поток паломников
  • Шри Багалмукхи. Этот храм известен у местных жителей тем, что, находясь в нём, легко погрузиться в медитативное состояние
  • Одна из четырёх ступ, которые в 4 веке нашей эры воздвиг правитель Ашока по периметру Патана. Обход этой ступы станет прекрасным завершением знакомства с Прекрасным городом

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте в зависимости от размера вашей компании (легковое авто/микроавтобус). Можем также организовать поездку для больших компаний до 20 чел. — детали уточняйте в переписке
  • Стоимость входных билетов не включена в стоимость экскурсии. Рассчитывайте примерно на $28 на человека
  • Также в стоимость не входят подношения в храмах (для богини Кумари ориентировочно 1000 непальских рупий, это около $10) и траты на еду
  • Порядок посещения объектов и сам маршрут могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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