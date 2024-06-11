Экскурсия в Патан — это возможность прикоснуться к эпохе, когда в долине Катманду существовали отдельные княжества, каждое из которых обладало своей историей, легендами и монаршей династией. Из этих древних княжеств Патан выделялся красотой и изяществом своей архитектуры и произведений ремесленников. Поэтому второе имя это города — Лалитпур, что переводится как «Прекрасный город». Едем исследовать его!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с визита к живой богине Кумари, если позволит её расписание: вместе с почётом к этой девочке приходят и традиционные обязанности, связанные, в основном, с участием в многочисленных церемониях. Следуя традиции, для получения благословения Кумари рекомендуется сделать денежное подношение, а также можно порадовать девочку-богиню небольшим подарком из вашей страны — куклой, игрушкой или предметом канцелярии, главное — красного цвета.

Затем мы отправимся гулять по уютным улочкам древнего города, где камень и дерево превратились в самобытные домики с резными ставнями маленьких окон, а затейливый орнамент храмов указывает на божественное во всём — от сюжетов древних легенд до эротических сцен, ошеломляющих своей откровенностью.

Поворот за поворотом — и мы окажемся на дворцовой площади Дурбар, где мастерство неварских архитекторов и ремесленников достигло своего пика. Эта площадь целиком внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Мы осмотрим храмы и многочисленные статуи, обсудим, какую роль они играли на протяжении столетий, и проникнем в глубокий символизм этих форм.

Посетим музей, где на фоне королевских покоев размещены самые ценные, с культурной точки зрения, исторические артефакты. Также это возможность увидеть площадь Дурбар из окон дворца.

Уникальные святыни

Золотой храм. Самый значимый храм для многих поколений неварских буддистов. Он впечатляет изысканностью деталей и аутентичностью

Самый значимый храм для многих поколений неварских буддистов. Он впечатляет изысканностью деталей и аутентичностью Кумбешвор. Один из древнейших индуистских храмов, который уже 7-е столетие принимает постоянный поток паломников

Один из древнейших индуистских храмов, который уже 7-е столетие принимает постоянный поток паломников Шри Багалмукхи. Этот храм известен у местных жителей тем, что, находясь в нём, легко погрузиться в медитативное состояние

Этот храм известен у местных жителей тем, что, находясь в нём, легко погрузиться в медитативное состояние Одна из четырёх ступ, которые в 4 веке нашей эры воздвиг правитель Ашока по периметру Патана. Обход этой ступы станет прекрасным завершением знакомства с Прекрасным городом

Организационные детали