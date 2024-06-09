Приглашаю в путешествие по ближайшим окрестностям Катманду! Вы посетите ступу Сваямбунатх на окраине столицы и узнаете о ритуале кремации. После этого отправитесь исследовать удивительные города по соседству с Катманду. В Киртипуре познакомитесь с традициями коренных жителей неваров. А в Лалитпуре полюбуетесь древней архитектурой и погуляете по колоритным улочкам.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Священная ступа Сваямбунатх

Расположенная на вершине холма Сваямбху, она подарит вам чудесный вид на долину Катманду. Вы узнаете, почему здесь издавна занимаются духовными практиками йогины. Зайдёте в буддистский музей, а также осмотрите коллекцию тханок и мандал. Кроме того, увидите место, где проводят кремации. Я поделюсь особенностями этого ритуала и расскажу, как трактуют смерть буддистские тексты.

Неварский город Киртипур

Невары — коренные жители долины Катманду, знаменитые уникальной культурой. Они по сей день следуют многим древним традициям. Например, выдают девочек замуж за солнце и плод дерева. Вы поймёте, почему одно из названий города переводится как «город безносых». Познакомитесь с особенностями неварской храмовой архитектуры, погрузитесь в глубину местных обычаев и ритуалов.

Лалитпур — один из самых красивых городов Непала

По легенде сам Будда Шакьямуни был в этом месте со своим учеником Анандой. Вы посетите центральную площадь Дурбар с королевским дворцом и храмами, поражающими искусной резьбой по дереву и камню. А затем отправитесь гулять по старинным улочкам с традиционными домами, заглядывая в красивые дворики и лавки ремесленников.

Организационные детали