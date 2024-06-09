Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Приглашаю в путешествие по ближайшим окрестностям Катманду! Вы посетите ступу Сваямбунатх на окраине столицы и узнаете о ритуале кремации. После этого отправитесь исследовать удивительные города по соседству с Катманду. В Киртипуре познакомитесь с традициями коренных жителей неваров. А в Лалитпуре полюбуетесь древней архитектурой и погуляете по колоритным улочкам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Священная ступа Сваямбунатх
Расположенная на вершине холма Сваямбху, она подарит вам чудесный вид на долину Катманду. Вы узнаете, почему здесь издавна занимаются духовными практиками йогины. Зайдёте в буддистский музей, а также осмотрите коллекцию тханок и мандал. Кроме того, увидите место, где проводят кремации. Я поделюсь особенностями этого ритуала и расскажу, как трактуют смерть буддистские тексты.
Неварский город Киртипур
Невары — коренные жители долины Катманду, знаменитые уникальной культурой. Они по сей день следуют многим древним традициям. Например, выдают девочек замуж за солнце и плод дерева. Вы поймёте, почему одно из названий города переводится как «город безносых». Познакомитесь с особенностями неварской храмовой архитектуры, погрузитесь в глубину местных обычаев и ритуалов.
Лалитпур — один из самых красивых городов Непала
По легенде сам Будда Шакьямуни был в этом месте со своим учеником Анандой. Вы посетите центральную площадь Дурбар с королевским дворцом и храмами, поражающими искусной резьбой по дереву и камню. А затем отправитесь гулять по старинным улочкам с традиционными домами, заглядывая в красивые дворики и лавки ремесленников.
Организационные детали
Расстояние от Катманду до Киртипура — 8 км, до Лалитпура — 10 км
Между городами мы будем перемещаться на такси. Общие расходы составят около 30$ с группы до трёх человек
По запросу можно арендовать авто на целый день. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Входные билеты оплачиваются дополнительно — около 10$ c человека
По желанию можно начать экскурсию рано утром, чтобы встретить рассвет на холме
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Катманду
Я организую авторские туры в Непал, Тибет, Бутан и Индию, а также провожу экскурсии по долине Катманду и священному городу Варанаси. Последние четыре года непрерывно живу в Непале и Индии, глубоко изучаю индуистскую и буддистскую традиции. Мои туры и экскурсии ценят, прежде всего, за глубину погружения в философию, традиции, ритуалы и уклад общественной жизни тех мест, которые мы посещаем.