Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
В Бхактапуре есть всё, за что любят Непал: концентрация божеств на квадратный метр, красочные ритуалы, размеренность, тонкая работа ремесленников.
Здесь вы окунётесь в хаотичный, но отлично работающий механизм жизни, где основу составляют семья, урожай и вера в высшие силы. Мы заглянем в лавки и храмы, посидим в уютном кафе и откроем потаённые двери древнего города.
Это один из самых маленьких и чистых городов Непала. Здесь всё кружится вокруг храмов и религиозных церемоний, и у каждого человека есть своя роль в общей жизни. Вы пройдёте узкими улочками города, пронизанного поиском духовного и художественного совершенства.
Что вас ожидает
Три главные площади Бхактапура
На площади Дурбар вы посетите уникальный дворец 55 окон, королевскую купальню и дворец богини Таледжу, той самой, которая вселяется в живую богиню Кумари
На площади Даттатрея мы обойдём храм «Троицы» — Брахмы, Вишну и Шивы — и загадаем желания
На площади Ньятапола вы увидите самое высокое здание города, сделаете красочные фото и полюбуетесь храмами Бхайрава и Сиддхи Лакшми, которые воплощают знания о женских и мужских энергиях в архитектуре
Духовные детали города
Я расскажу о значении Бхактапура в непальской истории и о том, как некогда процветающая столица пришла в забвение из-за легендарной храбрости местных жителей. Также вы узнаете, как культ преданности Шиве, Вишну и другим божествам превратился здесь в индуизм и буддизм. Какую роль эти религиозные различия играют для самих жителей? Каждый день в Непале неповторим, поэтому есть смысл объяснить происходящее на месте.
Народные ремесленники и высокогорный кофе
В Бхактапуре затаился удивительный мастер, который не только собрал старинные артефакты в своём доме-музее, но и вырезал буддийские произведения на его колоннах и перилах. Вы рассмотрите их во всех деталях и увидите процесс ручного изготовления бумаги, которая хранится веками. Тут же недалеко посидим в кафе — в доме 15 века. Неторопливо попьём непальский высокогорный кофе, прикроем глаза и насладимся атмосферой королевского Бхактапура!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Mahindra Scorpio с кондиционером. Дорога в одну сторону занимает примерно 40 минут.
Дополнительные расходы: вход в старый Бхактапур — $15 с человека, обед по желанию — около $10-20 на человека
Возможно провести экскурсию и для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dina — ваш гид в Катманду
Меня зовут Дина. Родом я из Восточного Казахстана. Детство провела в горах Алтая. Возможно, поэтому я так и не смогла жить без гор и постоянно живу в Гималаях с 2015 читать дальше
года. В Непале я окончила местный вуз по специальности «Буддийская философия и гималайские языки». Перевожу устно и письменно между тибетским, английским и русским языками. Жизнь моя неразрывно связана с тибетской культурой и буддизмом. Самым прекрасным времяпрепровождением считаю паломничество по святым местам, коих в Непале множество. В основном я провожу экскурсии по Катманду с особым погружением в буддизм неварцев и тибетцев. Со мной можно глубже погрузиться в тему духовной реализации и пообщаться напрямую с тибетскими ламами и докторами. Провести по правильным маршрутам и привести к нужным ламам и целителям — в этом обычно заключается моя миссия как гида. Многие маршруты в Непале можно посетить самостоятельно, поэтому моя задача — поделиться опытом и квинтэссенцией жизни в Непале и сохранить драгоценные время и силы гостей.