В Бхактапуре есть всё, за что любят Непал: концентрация божеств на квадратный метр, красочные ритуалы, размеренность, тонкая работа ремесленников. Здесь вы окунётесь в хаотичный, но отлично работающий механизм жизни, где основу составляют семья, урожай и вера в высшие силы. Мы заглянем в лавки и храмы, посидим в уютном кафе и откроем потаённые двери древнего города.

Описание экскурсии

Зачем ехать в Бхактапур

Это один из самых маленьких и чистых городов Непала. Здесь всё кружится вокруг храмов и религиозных церемоний, и у каждого человека есть своя роль в общей жизни. Вы пройдёте узкими улочками города, пронизанного поиском духовного и художественного совершенства.

Что вас ожидает

Три главные площади Бхактапура

На площади Дурбар вы посетите уникальный дворец 55 окон, королевскую купальню и дворец богини Таледжу, той самой, которая вселяется в живую богиню Кумари

На площади Даттатрея мы обойдём храм «Троицы» — Брахмы, Вишну и Шивы — и загадаем желания

На площади Ньятапола вы увидите самое высокое здание города, сделаете красочные фото и полюбуетесь храмами Бхайрава и Сиддхи Лакшми, которые воплощают знания о женских и мужских энергиях в архитектуре

Духовные детали города

Я расскажу о значении Бхактапура в непальской истории и о том, как некогда процветающая столица пришла в забвение из-за легендарной храбрости местных жителей.

Также вы узнаете, как культ преданности Шиве, Вишну и другим божествам превратился здесь в индуизм и буддизм. Какую роль эти религиозные различия играют для самих жителей? Каждый день в Непале неповторим, поэтому есть смысл объяснить происходящее на месте.

Народные ремесленники и высокогорный кофе

В Бхактапуре затаился удивительный мастер, который не только собрал старинные артефакты в своём доме-музее, но и вырезал буддийские произведения на его колоннах и перилах. Вы рассмотрите их во всех деталях и увидите процесс ручного изготовления бумаги, которая хранится веками. Тут же недалеко посидим в кафе — в доме 15 века. Неторопливо попьём непальский высокогорный кофе, прикроем глаза и насладимся атмосферой королевского Бхактапура!

Организационные детали