Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках

Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
В Бхактапуре есть всё, за что любят Непал: концентрация божеств на квадратный метр, красочные ритуалы, размеренность, тонкая работа ремесленников.

Здесь вы окунётесь в хаотичный, но отлично работающий механизм жизни, где основу составляют семья, урожай и вера в высшие силы. Мы заглянем в лавки и храмы, посидим в уютном кафе и откроем потаённые двери древнего города.
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Зачем ехать в Бхактапур

Это один из самых маленьких и чистых городов Непала. Здесь всё кружится вокруг храмов и религиозных церемоний, и у каждого человека есть своя роль в общей жизни. Вы пройдёте узкими улочками города, пронизанного поиском духовного и художественного совершенства.

Что вас ожидает

Три главные площади Бхактапура

  • На площади Дурбар вы посетите уникальный дворец 55 окон, королевскую купальню и дворец богини Таледжу, той самой, которая вселяется в живую богиню Кумари
  • На площади Даттатрея мы обойдём храм «Троицы» — Брахмы, Вишну и Шивы — и загадаем желания
  • На площади Ньятапола вы увидите самое высокое здание города, сделаете красочные фото и полюбуетесь храмами Бхайрава и Сиддхи Лакшми, которые воплощают знания о женских и мужских энергиях в архитектуре

Духовные детали города

Я расскажу о значении Бхактапура в непальской истории и о том, как некогда процветающая столица пришла в забвение из-за легендарной храбрости местных жителей.
Также вы узнаете, как культ преданности Шиве, Вишну и другим божествам превратился здесь в индуизм и буддизм. Какую роль эти религиозные различия играют для самих жителей? Каждый день в Непале неповторим, поэтому есть смысл объяснить происходящее на месте.

Народные ремесленники и высокогорный кофе

В Бхактапуре затаился удивительный мастер, который не только собрал старинные артефакты в своём доме-музее, но и вырезал буддийские произведения на его колоннах и перилах. Вы рассмотрите их во всех деталях и увидите процесс ручного изготовления бумаги, которая хранится веками. Тут же недалеко посидим в кафе — в доме 15 века. Неторопливо попьём непальский высокогорный кофе, прикроем глаза и насладимся атмосферой королевского Бхактапура!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mahindra Scorpio с кондиционером. Дорога в одну сторону занимает примерно 40 минут.
  • Дополнительные расходы: вход в старый Бхактапур — $15 с человека, обед по желанию — около $10-20 на человека
  • Возможно провести экскурсию и для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Катманду по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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