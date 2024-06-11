Патан и Бхактапур в прошлом — два отдельных государства.
Со своими королевскими площадями, потрясающей резьбой и живыми богинями Кумари (да-да, она не одна!). Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием неварцев — коренных жителей долины Катманду. И полюбуетесь красотой их творений — дворцами и храмами, которыми издавна славится Непал.
Со своими королевскими площадями, потрясающей резьбой и живыми богинями Кумари (да-да, она не одна!). Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием неварцев — коренных жителей долины Катманду. И полюбуетесь красотой их творений — дворцами и храмами, которыми издавна славится Непал.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Патан — город красоты
- Для начала нанесём визит живой богине Кумари, которая принимает гостей в свободное от праздников и церемоний время. Подробно расскажем, как возникла удивительная традиция почитания маленькой девочки в качестве живой богини.
- Следуя традиции, сделаем подношение живой богине Кумари и получим её благословение. Вважно, чтобы подарок был красного цвета.
- Отправимся на прогулку по улочкам древнего Патана. Будем любоваться прекрасной резьбой по дереву и камню, скульптурами и архитектурными изысками. Не зря второе название города — Лалитпур («город красоты»).
- По пути отведаем традиционные сладости и посмотрим, как работают мастера по дереву и металлу.
- Выйдем к королевской площади Дурбар, которая занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Исследуем, пожалуй, лучший музей страны, где познакомимся с местным искусством и представим, как жили в Гималаях королевские особы — музей расположен в бывшем королевском дворце.
- Зайдём в изысканный Золотой храм, а также увидим пагоду Кумбешвор, от которой, по легенде, и берёт начало этот древний город.
Бхактапур — город, застывший в вечности
- Что может быть старше Лалитпура? Только Бхактапур — древняя столица долины Катманду. Поговорим о его истории и удивительной неизменности.
- Заглянем в уютный двор храма Вакупати, полюбуемся зодчим искусством Павлиньего окна, прогуляемся по площади перед храмом Даттатреи и попробуем местный десерт джу-джу доу.
- По извилистым улочкам мы придем к площади Таумади с величественной пагодой Ньятапола.
- Посетим королевскую площади Дурбар с великолепной резьбой на зданиях и самыми большими сатталами — расскажем, что это такое.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле SUV или микроавтобусе Hiace (для большего числа участников).
- Порядок посещения и сами объекты посещения могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране.
Дополнительные расходы
- Входные билеты во все локации — около $28 на человека.
- Подношения в храмt для богини Кумари — 1000 непальских рупий/$10.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Катманду
Провели экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу вЗадать вопрос
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