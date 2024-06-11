Два древних города долины Катманду

Увидеть всё самое интересное в Патане и Бхактапуре за 1 день
Патан и Бхактапур в прошлом — два отдельных государства.

Со своими королевскими площадями, потрясающей резьбой и живыми богинями Кумари (да-да, она не одна!). Вы познакомитесь с историческим и культурным наследием неварцев — коренных жителей долины Катманду. И полюбуетесь красотой их творений — дворцами и храмами, которыми издавна славится Непал.
Два древних города долины Катманду
Два древних города долины Катманду
Два древних города долины Катманду
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Патан — город красоты

  • Для начала нанесём визит живой богине Кумари, которая принимает гостей в свободное от праздников и церемоний время. Подробно расскажем, как возникла удивительная традиция почитания маленькой девочки в качестве живой богини.
  • Следуя традиции, сделаем подношение живой богине Кумари и получим её благословение. Вважно, чтобы подарок был красного цвета.
  • Отправимся на прогулку по улочкам древнего Патана. Будем любоваться прекрасной резьбой по дереву и камню, скульптурами и архитектурными изысками. Не зря второе название города — Лалитпур («город красоты»).
  • По пути отведаем традиционные сладости и посмотрим, как работают мастера по дереву и металлу.
  • Выйдем к королевской площади Дурбар, которая занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Исследуем, пожалуй, лучший музей страны, где познакомимся с местным искусством и представим, как жили в Гималаях королевские особы — музей расположен в бывшем королевском дворце.
  • Зайдём в изысканный Золотой храм, а также увидим пагоду Кумбешвор, от которой, по легенде, и берёт начало этот древний город.

Бхактапур — город, застывший в вечности

  • Что может быть старше Лалитпура? Только Бхактапур — древняя столица долины Катманду. Поговорим о его истории и удивительной неизменности.
  • Заглянем в уютный двор храма Вакупати, полюбуемся зодчим искусством Павлиньего окна, прогуляемся по площади перед храмом Даттатреи и попробуем местный десерт джу-джу доу.
  • По извилистым улочкам мы придем к площади Таумади с величественной пагодой Ньятапола.
  • Посетим королевскую площади Дурбар с великолепной резьбой на зданиях и самыми большими сатталами — расскажем, что это такое.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле SUV или микроавтобусе Hiace (для большего числа участников).
  • Порядок посещения и сами объекты посещения могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты во все локации — около $28 на человека.
  • Подношения в храмt для богини Кумари — 1000 непальских рупий/$10.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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