Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
«Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
Откройте для себя древние города Непала: Киртипур и Парпинг. Погрузитесь в атмосферу буддийских мест силы и попробуйте местные деликатесы
«Священное озеро Таудаха, в котором обитают наги»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$240 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма и индуизма на индивидуальной экскурсии по Катманду. Узнайте о жизни монахов и посетите древние храмы
Начало: Монастырь Копан, Катманду
«В семейном горном кафе, сквозь стеклянные стены которого виден весь город, вас угостят традиционным непальским чаем»
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Катманду
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
«Именно с этой горы началась история древнего города, который раскинулся на дне огромного горного озера»
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 ноября 2025Экскурсия понравилась. Узнала и увидела много нового. Рекомендую для начала знакомства с историей и культурой Непала.
- ТТаны14 сентября 2025Недавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут был продуман, а темп прогулки
- ММария12 июля 2025Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут был активный и очень интересный. Рекомендую)
- ННадежда26 июня 2025Добрый день!
Очень понравилась экскурсия, благодарю!!!!
- ММарина27 февраля 2025Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
- ЕЕкатерина20 декабря 2024Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
- ВВладимир2 декабря 2024Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
- ААнастасия17 июня 2024Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
- ИИнга2 мая 2023Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
- РРостислав31 марта 2023Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
- ААнастасия10 декабря 2022Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но хочет насладиться тишиной и
- ВВасилий5 декабря 2022С первых часов нашего пребывания в Непале стало понятно, что без профессионального гида здесь не обойтись. Непал - это страна,
- ЕЕвгения5 декабря 2022Очень понравилась прогулка с Викторией.
Узнали много нового про культуру, быт, жизнь народово Непала. Полюбовались прекрасной природой. Рекомендую эту экскурсию, главное, берите удобную обувь.
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 240 до 650. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 48 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль