Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Катманду на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
«Гора Пулчоки, пейзажи Гималаев и древний лес»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
Откройте для себя древние города Непала: Киртипур и Парпинг. Погрузитесь в атмосферу буддийских мест силы и попробуйте местные деликатесы
«Священное озеро Таудаха, в котором обитают наги»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$240 за человека
Мистический Катманду
Пешая
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Катманду
Погрузитесь в мир тибетского буддизма и индуизма на индивидуальной экскурсии по Катманду. Узнайте о жизни монахов и посетите древние храмы
Начало: Монастырь Копан, Катманду
«В семейном горном кафе, сквозь стеклянные стены которого виден весь город, вас угостят традиционным непальским чаем»
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
$350 за всё до 4 чел.
Катманду - первое знакомство
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Катманду
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
«Именно с этой горы началась история древнего города, который раскинулся на дне огромного горного озера»
12 дек в 10:30
13 дек в 10:30
$390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
    Экскурсия понравилась. Узнала и увидела много нового. Рекомендую для начала знакомства с историей и культурой Непала.
  • Т
    Таны
    14 сентября 2025
    Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
    Недавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут был продуман, а темп прогулки
    читать дальше

    оказался удобным и комфортным. Гид не просто делился фактами, а увлекательно рассказывал историю, дополняя её легендами и интересными деталями. Особенно ценно было то, что была возможность задавать вопросы и обсуждать услышанное. Атмосфера сложилась дружеская и лёгкая, а остановки для отдыха и фотографий сделали путешествие ещё приятнее. Эта экскурсия подарила новые знания, радость и вдохновение. Я искренне рекомендую её всем, кто хочет глубже познакомиться с этим удивительным местом.

    Недавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут былНедавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут былНедавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут былНедавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут былНедавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут былНедавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут был
  • М
    Мария
    12 июля 2025
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут был активный и очень интересный. Рекомендую)
    Виктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. МаршрутВиктория - отличный гид! Знаем много тонкостей местной культуры. Рассказала интересностей про флажки, местные церемонии. Маршрут
  • Н
    Надежда
    26 июня 2025
    Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
    Добрый день!
    Очень понравилась экскурсия, благодарю!!!!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • М
    Марина
    27 февраля 2025
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Огромное спасибо душевной прекрасной Виктории за отличный день в ее компании! Мы прогулялись по таинственному лесу со старинными ступенями, насладились
    читать дальше

    фантастическими видами, цветением деревьев, обедом, приготовленным местными жителями и многим другим. Мы просто отлично провели время в течение всех 10 часов. Все эмоции от увиденного не уместить в один отзыв. Виктория сразу же располагает к себе, чувствуется, что она искренне хочет, чтобы ты понял и полюбил страну так, как любит ее она. Такие люди очень сильно вдохновляют.

  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть горы и прогуляться по ним, но при этом не идти в долгий треккинг. Также
    читать дальше

    интересно было посмотреть как живёт народ не в столице. Виктория рассказала очень много интересной информации именно про жизнь народа, традиции, обычаи. Писать про виды гор, которые открывались перед глазами в пути не буду, так как красота не описуемая. Просто дух захватывало. Также хочу отметить, что маршрут действительно физически не сложный, хотя при заказе экскурсии у меня были сомнения т. к. я никогда ранее не гуляла по горам.

  • В
    Владимир
    2 декабря 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала по ходу всей экскурсии,
    читать дальше

    а также подробно ответила на все наши вопросы по истории и культуре Непала и особенностям индуизма и буддизма.
    Я был очень приятно удивлен тому, как глубоко Виктория понимает тонкости религиоведения и как ясно их излагает. Рекомендуем!!!

    Виктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывалаВиктория - лучший гид, который проводил для меня какие-либо экскурсии. Она продуманно выстроила программу, увлекательно рассказывала
  • А
    Анастасия
    17 июня 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Виктория - лучшая! Благодаря ей мы совершили увлекательное глубокое погружение в историю, культуру, религию Непала и искренне его полюбили. Если исследовать Катманду и его окрестности, то только с Викторией!
  • О
    Ольга
    23 января 2024
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
    читать дальше

    знакомство и первая встреча с Непалом и Катманду произошла при содействии Вики. Она не только профессионал высочайшего уровня, но и фантастический рассказчик. За каждой новой историей стоит предыдущая, все настолько связано, что ты погружаешься в культуру, традиции полностью! Вика смогла заинтересовать слушателей самого разного возраста - от моей дочери 11 лет до мамы 60 лет, с каждым из нас была на одной волне. Но самое главное, что Вика оставалась с нами на связи в течение всего нахождения в Непале. Не передать словами, насколько спокойно мы себя чувствовали с такой поддержкой за спиной! Мне хочется искренне поблагодарить Вику и я абсолютно уверена, что выбрав ее в качестве гида, вы получите максимальное удовольствие от знакомства с этой удивительной страной!

    Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколькоХотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько
  • И
    Инга
    2 мая 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Я была в персональной экскурсии с гидом Ириной (изначально бронировала гида Викторию, но она через пару дней написала, что в
    читать дальше

    этот день не может и произошла замена)
    Так вот это был мой счастливый случай, так как Ирина просто великолепный гид, умнейшая женщина, настолько искренне и интересно рассказывает о катманду(истории города, верованиях, современной жизни) что не оторваться. День прошел на одном дыхании - мы очень много увидели разного, интересного и без Ирины моя поездка в Непал была бы совсем не такой яркой и красочной. Очень рекомендую ее как вашего проводника в мир Непала

  • Р
    Ростислав
    31 марта 2023
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую.
    Ходил вместе с Ириной Маховой!!! Всем рекомендую
  • А
    Анастасия
    10 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но хочет насладиться тишиной и
    читать дальше

    прекрасными видами Гималайев. Всё прошло очень приятно, информация подавалась порционнно, что было время осмыслить, фокус внимания был именно на этнографии, особенностях жизни местных жителей, их быте, миропонимании, привычках. Виктория поделилась подробностями, которые не узнаешь в обычном путеводителе, что очень ценно. Так же мне понравился размеренный темп нашего тура, не надо было никуда спешить, было время насладиться моментом, сделать все желаемые фотографии. Большое спасибо!

    Было чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, ноБыло чудесное путешествие – идеальный вариант для тех, кто не готов идти в многодневный треккинг, но
  • В
    Василий
    5 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    С первых часов нашего пребывания в Непале стало понятно, что без профессионального гида здесь не обойтись. Непал - это страна,
    читать дальше

    которая не будет раскрываться перед вами сама собой, она живет по своим законам. Тут нужен проводник. Вот таким проводником и стала для нас Виктория. Вместе с ней мы оправились в путешествие в совершенно незнакомый нам мир, и это было невероятно интересно! Уникальная информация, история во всем ее многообразии, наблюдения из своего опыта - все это сложилось в удивительную картину жизни народов Непала. А что уж тут говорить про сверкающую бесконечную гряду Гималаев - эта картина уж точно не оставит никого равнодушным.
    После этой экскурсии можно уверенно сказать, что ваше отношение к жизни изменится навсегда. Спасибо, Виктория, за Вашу открытость, заботу и искреннее желание сделать для нас этот день незабываемым.

  • Е
    Евгения
    5 декабря 2022
    Этнографическое путешествие по холмам Катманду
    Очень понравилась прогулка с Викторией.
    Узнали много нового про культуру, быт, жизнь народово Непала. Полюбовались прекрасной природой. Рекомендую эту экскурсию, главное, берите удобную обувь.

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Этнографическое путешествие по холмам Катманду
  2. Из Катманду - в Киртипур и Парпинг
  3. Мистический Катманду
  4. Катманду - первое знакомство
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 240 до 650. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 48 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль