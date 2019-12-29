5 отзывов оставили туристы

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Катманду — первое знакомство

Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча лобби гостиницы
  • Заказать экскурсию

$130 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Лариса – Гид в Катманду
Вы увидите Катманду таким, какой он есть: азиатским, шумным, духовным, историческим и контрастным.

Посетите все основные достопримечательности 🏛️ непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы.

Я расскажу об истории 📖 города и страны, верованиях, традициях и религиях Непала.
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство

Что вас ожидает

Катманду сквозь века
Вы посетите все «визитные карточки» города. В программе экскурсии:

  • Ступа Сваямбунатх — вы подниметесь к расположенной на холме ступе, которую также называют храмом Обезьян, и насладитесь потрясающим видом на город с высоты птичьего полета. Сваямбу переводится как «самообразовавшаяся». Я расскажу легенду, согласно которой хрустальная ступа возникла на вершине холма сама по себе. Именно с этой горы началась история древнего города, который раскинулся на дне огромного горного озера.
  • Площадь Дурбар — самая большая из трех дворцовых площадей в долине Катманду. Здесь происходили ключевые события страны, рождались и короновались наследники престола. Я расскажу о богине Кумари, которая живет в деревянном дворце, украшенном замысловатой резьбой, в образе маленькой неварской девочки. Вы узнаете о королях и династиях, пикантных исторических подробностях, интригах, прошлом и настоящем современного Непала. А еще попробуете в первом уличном городском кафе Катманду традиционный йогуртовый напиток Ласси.
  • Тамил — лабиринтом узких улочек, через местный городской рынок, вы переместитесь в туристический район, облюбованный хиппи с 60-х годов прошлого столетия. «Хипповая» атмосфера царит здесь до сих пор. Я расскажу о лучших барах и ресторанах, ценах на сувениры и особенностях торговли в Непале.
  • Ступа Боудханат — самая большая и старинная ступа Катманду, насчитывающая более 2500 лет. Она расположена в тибетском районе столицы — вы почувствуете, что атмосфера в нем очень отличается от центра города. Ступа находится на бывшем торговом пути из Тибета в Индию. Я расскажу, как путники останавливались здесь для молитвы до и после сложных гималайских перевалов. Многие экспаты говорят, что ступа как магнит притянула десятки людей из разных стран остаться в Катманду на многие годы.
  • Храмовый комплекс Пашупатинатх — главный храм индуистского бога Шивы в одной из его многочисленных форм — Пашупати, защитника животных. Рядом с удивительными памятниками архитектуры на берегах священной реки Багмати вы почувствуете близость и практическое слияние двух религий — индуизма и буддизма. Увидите, как на горе живут медитирующие йоги-отшельники. Я покажу вам так называемые «гхаты» на берегу реки, где на больших кострах происходит обряд кремации усопших. Вечером вы сможете посетить красочную службу с песнопениями, возжиганием огней и благовоний.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты — 30$ с человека.
  • Экскурсия пешая, перемещение между отдаленными точками (Тамил и тибетский район) на такси — 15$ за машину.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство
Катманду — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала лобби гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Мне 34 года. Я знаток-любитель, специализируюсь в частности, на теме тибетского буддизма. Изучаю буддизм с 2009 года, прохожу 5-ти летнюю монастырскую программу по специальности буддология в ФПМТ, мои экскурсии это скорей разговор о вечных человеческих ценностях с точки зрения Востока и Запада, о практиках, личном опыте, о том, что дают практики, как они изменили меня и какое влияние оказывают на Мир.
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5 отзывов оставили туристы

29 декабря 2019
Гуляли по Катманду с Ларисой 12 декабря. Сра отмечу два момента: 1. Хорошо, что мы взяли экскурсию 2. Хорошо, что гидом была Лариса. Если вы впервые попали в Катманду и ненадолго, без гида вы потеряете кучу времени и сил. Город большой, интересные места разбросаны. А Лариса - просто замечательная. Спокойная, эрудированная и просто интересная. С ней было очень комфортно. Еще она нам порекомендовала местного водителя, который возил нас в Непале еще пару дней. Он тоже молодец. Адекватные цены и уровновешенность. Она не подвела его даже когда мы попали в жесточайшую пробку, а до вылета оставалось часа полтора. Вылет привычно задержали, но по нашим подсчетам, успели бы и так. В общем, мы с женой рекомендуем Ларису как гида однозначно. И да - у нее глаза светятся
9 мая 2019
В мае 2019 года группе из 6 россиян посчастливилось побывать в Непале. Все мы оказались здесь впервые. И хотя все путешественники со стажем, сердце томило ожидание неизвестного и неожиданного. И нам действительно повезло... Повезло с тем, что в пасмурной московской зиме мы смело строили весьма насыщенные планы на вполне продолжительное путешествие. Задавались сложными организационными и "логистическими" вопросами... Повезло и в том, что судьба познакомила нас с Ларисой. Она весьма удивительный человек. Ещё за долго до выезда мы интересовались что да как, и не один наш вопрос не оставался без ее точного и обстоятельного ответа. Ещё не ступив на землю Непала мы уже очень многое хорошо себе представляли и это вселяло уверенность и спокойствие в нашем смелом путешествии... А потом мы встретились и прошли по 2-ум интереснейшим экскурсия, из которых узнали очень много интересного о культуре и народе Непала, исторических и религиозных аспектах и многом другом. Как обычно мы много спрашивали и на все находились интересные и точные ответы. Экскурсии нам очень понравились... Лариса может не только интересно рассказать, но и успешно решать любые сложные вопросы и ситуации, которые могут поджидать путешественников. И в любой ситуации она на стороне своей группы, будь то вопросы размещения, перемещения или "оптимизации" затрат. Исключительно рекомендуем - все очень понравилось. Лариса, большое спасибо за все !!! Хочется попасть и на другие Ваши экскурсии!
2 мая 2019
Провели с гидом 2 дня и остались полными впечатлений. Увлекателная и познавателная экскурсия, полная историческими фактами и преподнесенная простым доступным способом помогла нам понять и полюбить Непал, прочувствовать его культуру, улыбнуться. ужаснуться, удивиться, поразиться, возмутиться и... согласиться... Не каждый экскурсовод способен на это! Огромная благодарность Ларисе и обещание вернуться с детьми!
12 февраля 2019
Сын был полностью доволен, сказал, что кругозор значительно расширился
24 января 2019
Я был в Непале с 7-го по 11-е января. А 8-го, 9-го и 10-го у меня были экскурсии с гидом Ларисой. Мы с ней объехали весь Катманду, всю долину Катманду и забрались даже в Нагаркот, где я встречал рассвет. Но пики Гималаев, увы, не увидел: был сильный туман. Зато мой милый гид была очень хороша. Лариса прекрасно знает и любит Непал, очень хорошо разбирается в буддизме и индуизме, а о её жизни на Востоке можно целый роман написать: как эта рязанская девочка попала сюда, какой путь прошла и что свершила. А среди этих свершений есть, без преувеличения, даже подвиги, например, её участие в ликвидации страшных последствий землетрясения в Катманду. Я желаю Ларисе всего того, чего желал при нашем прощании в гостинице "Аннапурна" в Катманду. А всем приезжающим в Непал твёрдо заявляю: лучшего гида и желать не приходится! Член-корреспондент Российской академии наук Ю. Воротников.

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

Мистический КатмандуМистический КатмандуМистический Катманду
$125 за экскурсию
5 часов
15 отзывов
Прогулка по городу с буддологом
Непал — одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Обычно экскурсии в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, мы же посвятим день разговору о тибетском буддизме и влиянии его на современное общество и личность. Мы пройдёмся по всем самым любимым местам этого древнейшего города, местам «силы», начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием — Пашупатинатх. А вечером вы посетите вечернюю пуджу (службу) на берегах священной реки, которая, несомненно, станет достойным завершением насыщенного дня.

Обзорные экскурсии в Катманду

Влюбиться в Катманду за один день!Влюбиться в Катманду за один день!Влюбиться в Катманду за один день!
$130 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Катманду похож на слоеный пирог, в котором разные культуры, не перемешиваясь, органично сочетаются друг с другом. Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини. А еще узнаете о жизни современных непальцев и поймете, чем Катманду отличается от других городов мира.

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