5 отзывов оставили туристы

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нам действительно повезло… Повезло с тем, что в пасмурной московской зиме мы смело строили весьма насыщенные планы на вполне продолжительное путешествие. Задавались сложными организационными и "логистическими" вопросами… Повезло и в том, что судьба познакомила нас с Ларисой. Она весьма удивительный человек. Ещё за долго до выезда мы интересовались что да как, и не один наш вопрос не оставался без ее точного и обстоятельного ответа. Ещё не ступив на землю Непала мы уже очень многое хорошо себе представляли и это вселяло уверенность и спокойствие в нашем смелом путешествии… А потом мы встретились и прошли по 2-ум интереснейшим экскурсия, из которых узнали очень много интересного о культуре и народе Непала, исторических и религиозных аспектах и многом другом. Как обычно мы много спрашивали и на все находились интересные и точные ответы. Экскурсии нам очень понравились… Лариса может не только интересно рассказать, но и успешно решать любые сложные вопросы и ситуации, которые могут поджидать путешественников. И в любой ситуации она на стороне своей группы, будь то вопросы размещения, перемещения или "оптимизации" затрат.

Исключительно рекомендуем - все очень понравилось. Лариса, большое спасибо за все!!!

Хочется попасть и на другие Ваши экскурсии!