5 отзывов оставили туристы

Я был в Непале с 7-го по 11-е января. А 8-го, 9-го и 10-го у меня были экскурсии с гидом Ларисой. Мы с ней объехали весь Катманду, всю долину Катманду и забрались даже в Нагаркот, где я встречал рассвет. Но пики Гималаев, увы, не увидел: был сильный туман. Зато мой милый гид была очень хороша. Лариса прекрасно знает и любит Непал, очень хорошо разбирается в буддизме и индуизме, а о её жизни на Востоке можно целый роман написать: как эта рязанская девочка попала сюда, какой путь прошла и что свершила. А среди этих свершений есть, без преувеличения, даже подвиги, например, её участие в ликвидации страшных последствий землетрясения в Катманду. Я желаю Ларисе всего того, чего желал при нашем прощании в гостинице "Аннапурна" в Катманду. А всем приезжающим в Непал твёрдо заявляю: лучшего гида и желать не приходится! Член-корреспондент Российской академии наук Ю. Воротников.