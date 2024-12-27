5 отзывов оставили туристы

На экскурсии «Катманду - первое знакомство» вы увидите азиатский, шумный и духовный город.
Программа включает посещение площади Дурбар, храма Пашупатинатх, района Тамил и старинных буддистских ступ. Вы узнаете об истории города
Программа включает посещение площади Дурбар, храма Пашупатинатх, района Тамил и старинных буддистских ступ. Вы узнаете об истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Площадь Дурбар
- 🏯 Храм Пашупатинатх
- 🌏 Район Тамил
- 🕉️ Ступа Сваямбунатх
- 🙏 Ступа Боудханат
Что можно увидеть
- Ступа Сваямбунатх
- Площадь Дурбар
- Тамил
- Ступа Боудханат
- Храмовый комплекс Пашупатинатх
Описание экскурсии
Катманду сквозь века
Вы посетите все «визитные карточки» города. В программе экскурсии:
- Ступа Сваямбунатх — вы подниметесь к расположенной на холме ступе, которую также называют храмом Обезьян, и насладитесь потрясающим видом на город с высоты птичьего полета. Сваямбу переводится как «самообразовавшаяся». Я расскажу легенду, согласно которой хрустальная ступа возникла на вершине холма сама по себе. Именно с этой горы началась история древнего города, который раскинулся на дне огромного горного озера.
- Площадь Дурбар — самая большая из трех дворцовых площадей в долине Катманду. Здесь происходили ключевые события страны, рождались и короновались наследники престола. Я расскажу о богине Кумари, которая живет в деревянном дворце, украшенном замысловатой резьбой, в образе маленькой неварской девочки. Вы узнаете о королях и династиях, пикантных исторических подробностях, интригах, прошлом и настоящем современного Непала. А еще попробуете в первом уличном городском кафе Катманду традиционный йогуртовый напиток Ласси.
- Тамил — лабиринтом узких улочек, через местный городской рынок, вы переместитесь в туристический район, облюбованный хиппи с 60-х годов прошлого столетия. «Хипповая» атмосфера царит здесь до сих пор. Я расскажу о лучших барах и ресторанах, ценах на сувениры и особенностях торговли в Непале.
- Ступа Боудханат — самая большая и старинная ступа Катманду, насчитывающая более 2500 лет. Она расположена в тибетском районе столицы — вы почувствуете, что атмосфера в нем очень отличается от центра города. Ступа находится на бывшем торговом пути из Тибета в Индию. Я расскажу, как путники останавливались здесь для молитвы до и после сложных гималайских перевалов. Многие экспаты говорят, что ступа как магнит притянула десятки людей из разных стран остаться в Катманду на многие годы.
- Храмовый комплекс Пашупатинатх — главный храм индуистского бога Шивы в одной из его многочисленных форм — Пашупати, защитника животных. Рядом с удивительными памятниками архитектуры на берегах священной реки Багмати вы почувствуете близость и практическое слияние двух религий — индуизма и буддизма. Увидите, как на горе живут медитирующие йоги-отшельники. Я покажу вам так называемые «гхаты» на берегу реки, где на больших кострах происходит обряд кремации усопших. Вечером вы сможете посетить красочную службу с песнопениями, возжиганием огней и благовоний.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты — около $20 с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Лобби гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 186 туристов
Журналист и буддолог по образованию, с 2015 года постоянно живу в Непале и показываю моим гостям эту удивительную гималайскую страну. Я работаю в партнёрстве с лучшими русскоговорящими гидами, которые покажут вам Непал так же, как я. Экскурсию для вас проведу я сама или кто-то из моей команды.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Большое спасибо!!! Супер интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Гуляли по Катманду с Ларисой 12 декабря. Сра отмечу два момента: 1. Хорошо, что мы взяли экскурсию 2. Хорошо, что гидом была Лариса.
Если вы впервые попали в Катманду и ненадолго,
Если вы впервые попали в Катманду и ненадолго,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
В мае 2019 года группе из 6 россиян посчастливилось побывать в Непале. Все мы оказались здесь впервые. И хотя все путешественники со стажем, сердце томило ожидание неизвестного и неожиданного. И
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Я был в Непале с 7-го по 11-е января. А 8-го, 9-го и 10-го у меня были экскурсии с гидом Ларисой. Мы с ней объехали весь Катманду, всю долину Катманду
Вам был полезен этот отзыв?
Для меня как человека, не успевшего подиянуть матчасть перед поездкой, прогулки по Катманду и окрестностям с Ларисой оказались отличной возможностью восполнить пробелы в знаниях об этой прекрасной стране, городе и
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Провели с гидом 2 дня и остались полными впечатлений. Увлекателная и познавателная экскурсия, полная историческими фактами и преподнесенная простым доступным способом помогла нам понять и полюбить Непал, прочувствовать его культуру, улыбнуться. ужаснуться, удивиться, поразиться, возмутиться и… согласиться… Не каждый экскурсовод способен на это! Огромная благодарность Ларисе и обещание вернуться с детьми!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Катманду
Похожие экскурсии на «Катманду - первое знакомство»
Индивидуальная
до 6 чел.
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Отправьтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Катманду, поднимитесь на Пулчоки, насладитесь видами Гималаев и познакомьтесь с бытом тамангов
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $600 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от $400 за всё до 5 чел.
от $390 за экскурсию