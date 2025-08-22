читать дальше

впечатлений. Экскурсия была отлично организована: все этапы тщательно продуманы, время распределено удобно, а программа оказалась насыщенной и познавательной.



Гид Виктория Якута — настоящий профессионал. Она рассказывала увлекательно, с энтузиазмом и глубокой экспертизой. В её рассказах было множество интересных фактов, которые сложно найти в обычных путеводителях. Виктория не только знакомила нас с историческими событиями, но и помогала понять культуру и атмосферу древних городов.



Особенно меня впечатлил Киртипур — его узкие улочки, величественные храмы и неповторимая атмосфера перенесли нас в далекое прошлое Непала. Лалитпур (Патан) поразил своим богатым архитектурным наследием: изысканными храмами, резными деревянными окнами и аутентичным обликом старого города.



Организация экскурсии была на высшем уровне: комфортный транспорт, удобный маршрут, продуманное распределение времени. Благодаря этому мы могли наслаждаться каждым моментом без спешки.



Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Непала. Огромное спасибо Виктории и организаторам за незабываемый опыт!