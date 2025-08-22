Мои заказы

Необычные дома в Катманду

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Катманду на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Катманду - земная обитель богов
Пешая
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Пешая
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$425 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 августа 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Потрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовность.
    Рай для фотографа))
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Отличная экскурсия, ее проводила гид Виктория! Очень познавательно и интересно.
  • Н
    Наталия
    2 августа 2025
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Это было исключительно увлекательное, восхитительное путешествие! Прекраснейший гид Дина настолько мудро, настольно глубоко раскрыла все темы, заложенные в экскурсию, что я насладилась ее присутствием в полном масштабе! Совершенно индивидуальный подход к клиенту!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Виктория отличный экскурсовод и замечательный человек. Я была на экскурсии одна. Чувствует когда устала, когда по-меньше информации, что поменять. Отвечает
    читать дальше

    на все вопросы. Экскурсия закончилась посещением аювердического массажа с поющими чашами. Все получилось очень гармонично. Спасибо большое! Буду вас обязательно рекомендовать.

  • М
    Маргарита
    12 мая 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Отличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была в «самый лучший день в
    читать дальше

    году» акшая тритья, во всех храмах проводились службы, свадьбы, местные обряды. Получилось очень интересно, гид рассказывала про тот или иной обряд, и тут, заходя в храм, мы видели его воочию. Сами тоже поучаствовали, благодаря объяснениям гида. Экскурсию рекомендую. Города очень красивые, и можно насладиться ими чисто снаружи, но с погружением в культуру и историю впечатления гораздо полнее

  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия с Викторией! Интересные описания,лёгкость подачи информации,множество интересных фактов!! Очень много узнал нового и познавательного для себя. Рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    11 марта 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория
    читать дальше

    - прекрасный рассказчик, она знает очень многое о Непале и с удовольствием делится своими знаниями. Вместе с ней мы поразились священной Ступе с глазами, увидели девочку-богиню, любовались неварской архитектурой и многое другое. А больше всего нас впечатлил храмовый комплекс Пашупатинатх и проходящие в нем церемонии кремации. Очень отрезвляет - начинаешь задумываться о вечном. Вообще день прошел на одном дыхании - это еще раз доказывает, что с нами был правильный человек. Спасибо еще раз Виктории за ее профессионализм, доброту и душевность.

  • А
    Алина
    13 февраля 2025
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Недавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставила у меня массу положительных
    читать дальше

    впечатлений. Экскурсия была отлично организована: все этапы тщательно продуманы, время распределено удобно, а программа оказалась насыщенной и познавательной.

    Гид Виктория Якута — настоящий профессионал. Она рассказывала увлекательно, с энтузиазмом и глубокой экспертизой. В её рассказах было множество интересных фактов, которые сложно найти в обычных путеводителях. Виктория не только знакомила нас с историческими событиями, но и помогала понять культуру и атмосферу древних городов.

    Особенно меня впечатлил Киртипур — его узкие улочки, величественные храмы и неповторимая атмосфера перенесли нас в далекое прошлое Непала. Лалитпур (Патан) поразил своим богатым архитектурным наследием: изысканными храмами, резными деревянными окнами и аутентичным обликом старого города.

    Организация экскурсии была на высшем уровне: комфортный транспорт, удобный маршрут, продуманное распределение времени. Благодаря этому мы могли наслаждаться каждым моментом без спешки.

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру Непала. Огромное спасибо Виктории и организаторам за незабываемый опыт!

  • А
    Александр
    10 февраля 2025
    Катманду - земная обитель богов
    Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории
    читать дальше

    раскрылся с разных граней, что хочется еще побывать в других местах. Благодарим Викторию за классную экскурсию и с радостью рекомендуем именно с этого маршрута начать свое знакомство со столицей Непала.

  • Е
    Елена
    21 декабря 2024
    Катманду - земная обитель богов
    На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий
    читать дальше

    язык с ребятами по очень близким темам, имея понимание сформированное до приезда в Непал. Сам Катманду,как и окрестности-это отдельный разговор, поэтому необходимо понимать,что колорит страны предполагает уже необычную экскурсию,а когда это дополнено ещё и необычными людьми,то бинго и двойная удача. Я вообще рекомендую экскурсии,особенно если вы мало проинформированы о тех или иных местах, ну а со знающими,эрудированными,влюблёнными в своё дело гидами-так не обсуждается!
    Рекомендую однозначно!

  • Е
    Екатерина
    20 декабря 2024
    Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
    Эта экскурсия просто "взрыв мозгов"! То что я читала про буддизм и казалось сложным для понимания Виктория изложила в виде
    читать дальше

    стройной и логичной системы, ипользуя "наглядные пособия" - храмы, ступы, алтари и т. д. Во время этой экскурсии я получила ответы на многие вопросы и вообще вечером вернувшись с экскурсии бвло ощущение, что я слегка "просветлилась". Хочу отметить манеру подачи информации. Виктория благожелательная, улыбчивая, при разговоре были такие плавные движения рук как - будто повествуя она совершала какой- то древний индуистский ритуал. Вообщем заворожила она нас основательно:) Можно долго писать про свои ощущения, но невозможно в этом мире всё описать словами. Это просто надо попробовать каждому самому.

  • Е
    Екатерина
    16 декабря 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Однозначно рекомендую экскурсию с Викторией. Маршрут экскурсии четко продуман и организован. Виктория прекрассный рассказчик и глубоко погружена в тему религий
    читать дальше

    Непала (их две: буддизм и индуизм). Благодаря этому мы узнали много интересной информации про духовную сторону непальцев. Конечно же и историю самого города Виктория не обошла стороной и сумела его показать так увлекательно, что день просто пролетел незаметно.

  • А
    Алексей
    7 ноября 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Прекрасный гид. Отличное образование, эксперт в своей области. При этом интересный рассказчик. Хорошо знакома с традициями и обычаями страны. Рекомендую, особенно в начале поездки, для погружения в культуру и традиции Непала.
  • Н
    Наталья
    2 октября 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Рассказ был очень интересным и познавательным, узнали много нового. Дина отвечала на все вопросы
    читать дальше

    понятно и развёрнуто, демонстрируя глубокие знания в истории буддизма, храмовой архитектуре, в прошлом и настоящем Непала. Прекрасно знает Катманду и его окрестности.
    Огромное спасибо за проведённое время и море впечатлений!
    С удовольствием буду рекомендовать Ваши экскурсии своим друзьям и знакомым.

  • В
    Вероника
    14 июня 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
  • Г
    Геннадий
    3 апреля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом.

    Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели.

    Провел нам прекрасную
    читать дальше

    экскурсию по Дели.

    В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами.

    Однозначно рекомендую!

    Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы!

    С уважением,

    Иван

  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2024
    Катманду - земная обитель богов
    Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
    читать дальше

    быть полезной. Она очень милая, спокойная девушка. С ней будет интересно и хорошо особенно тем, кто также сильно погружен в индуизм и местную религию. Очень рекомендуем ее как гида

  • В
    Вера
    24 февраля 2024
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Катманду
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Катманду - земная обитель богов
  2. Храмы Катманду: всё самое важное
  3. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Сколько стоит экскурсия по Катманду в декабре 2025
Сейчас в Катманду в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 425. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 19 ⭐ отзывов, цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль