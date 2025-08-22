Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по духовным местам Катманду
Погрузитесь в духовные традиции Катманду с индивидуальной экскурсией. Узнайте о священных текстах, ритуалах и легендах
6 янв в 10:00
7 янв в 10:00
$385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Индивидуальная экскурсия по Катманду - уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Непала
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$425 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 августа 2025Потрясающее погружение в сердце Непала, в его атмосферу, культуру, историю и духовность.
Рай для фотографа))
- ЕЕкатерина17 августа 2025Отличная экскурсия, ее проводила гид Виктория! Очень познавательно и интересно.
- ННаталия2 августа 2025Это было исключительно увлекательное, восхитительное путешествие! Прекраснейший гид Дина настолько мудро, настольно глубоко раскрыла все темы, заложенные в экскурсию, что я насладилась ее присутствием в полном масштабе! Совершенно индивидуальный подход к клиенту!
- ННаталья29 мая 2025Виктория отличный экскурсовод и замечательный человек. Я была на экскурсии одна. Чувствует когда устала, когда по-меньше информации, что поменять. Отвечает
- ММаргарита12 мая 2025Отличная экскурсия. Удалось погрузиться в местную культуру, можно сказать, с головой)) Так как экскурсия была в «самый лучший день в
- ААлександр30 апреля 2025Очень понравилась экскурсия с Викторией! Интересные описания,лёгкость подачи информации,множество интересных фактов!! Очень много узнал нового и познавательного для себя. Рекомендую всем!!!
- ММарина11 марта 2025Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория
- ААлина13 февраля 2025Недавно я посетил экскурсию «Из Катманду – в древние города Киртипур и Лалитпур», и она оставила у меня массу положительных
- ААлександр10 февраля 2025Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории
- ЕЕлена21 декабря 2024На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий
- ЕЕкатерина20 декабря 2024Эта экскурсия просто "взрыв мозгов"! То что я читала про буддизм и казалось сложным для понимания Виктория изложила в виде
- ЕЕкатерина16 декабря 2024Однозначно рекомендую экскурсию с Викторией. Маршрут экскурсии четко продуман и организован. Виктория прекрассный рассказчик и глубоко погружена в тему религий
- ААлексей7 ноября 2024Прекрасный гид. Отличное образование, эксперт в своей области. При этом интересный рассказчик. Хорошо знакома с традициями и обычаями страны. Рекомендую, особенно в начале поездки, для погружения в культуру и традиции Непала.
- ННаталья2 октября 2024Экскурсия прошла замечательно, время пролетело незаметно. Рассказ был очень интересным и познавательным, узнали много нового. Дина отвечала на все вопросы
- ВВероника14 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Однозначно советую Викторию, если хотите получить огромное удовольствие от пребывания в Катманду!
- ГГеннадий3 апреля 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом.
Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели.
Провел нам прекрасную
- ЕЕлена19 марта 2024За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
- ТТатьяна5 марта 2024Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
- ВВера24 февраля 2024Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
