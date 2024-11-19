15 отзывов оставили туристы

Непал - одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Обычно экскурсии в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, но эта экскурсия посвящена тибетскому буддизму и его влиянию на современное общество и личность. Посетите любимые места города, начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием Пашупатинатх. Вечером вас ждёт вечерняя пуджа на берегах священной реки, которая станет достойным завершением насыщенного дня

Описание экскурсии

Знакомство с традициями тибетского буддизма

Я смогу ответить на все вопросы о тибетском буддизме, поскольку изучаю его с 2009 года и в Катманду учусь в монастырском университете по специальности буддология. Наш разговор будет посвящён таким темам, как счастье, страдания, человеческий эгоизм, жизнь и смерть, депрессия и ценность человеческого рождения, моральные и материальные ценности с точки зрения тибетского буддизма.

Сакральные места Катманду

Мы встретимся у ворот знаменитого монастыря Копан — моего духовного Дома, откуда открывается потрясающий вид на город. Я расскажу вам о его истории, о жизни монахов и их распорядке дня, а также об известных ламах, связанных с Копаном. Если монастырь будет открыт для посещения, вы сможете прогуляться по его территории, если нет — отправимся по узкой живописной тропинке в соседние не менее интересные монастыри (женский и мужской), где можно будет понаблюдать за удивительным миром людей, посвятивших себя глубоким буддийским практикам. В семейном горном кафе, сквозь стеклянные стены которого виден весь город, вас угостят традиционным непальским чаем. А после — спустимся к одной из древнейших ступ в мире, построенной, по легенде, примерно во времена самого Шакьямуни Будды.

Индуизм в Непале и его отличия от буддизма

Пообедав в уютном ресторанчике с видом на огромную ступу, вы поедете в крупный храмовый комплекс индуизма Пашупатинатх, возле которого на берегах священной реки Багмати происходит кремация на кострах. Здесь речь пойдёт о тибетской книге мёртвых и различиях между индуистскими и буддистскими традициями, о жизни после смерти и перерождениях сознания. Вечером вы примете участие в традиционном красочном ритуале — вечерней пудже, которая проходит ежедневно, в 6 часов, на берегах священной реки и всегда производит особенное впечатление на гостей. После окончания экскурсии я провожу вас до такси и помогу договориться с местными водителями, чтобы вы за разумную цену благополучно добрались до гостиниц.

Здесь я живу не случайно, это мой осознанный выбор, я влюблена в Катманду и готова открыть вам его потрясающую жизнь.

Организационные детали