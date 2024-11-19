15 отзывов оставили туристы

Я смогу ответить на все вопросы о тибетском буддизме, поскольку изучаю его с 2009 года и в Катманду учусь в монастырском университете по специальности буддология. Наш разговор будет посвящён таким темам, как счастье, страдания, человеческий эгоизм, жизнь и смерть, депрессия и ценность человеческого рождения, моральные и материальные ценности с точки зрения тибетского буддизма.
Сакральные места Катманду
Мы встретимся у ворот знаменитого монастыря Копан — моего духовного Дома, откуда открывается потрясающий вид на город. Я расскажу вам о его истории, о жизни монахов и их распорядке дня, а также об известных ламах, связанных с Копаном. Если монастырь будет открыт для посещения, вы сможете прогуляться по его территории, если нет — отправимся по узкой живописной тропинке в соседние не менее интересные монастыри (женский и мужской), где можно будет понаблюдать за удивительным миром людей, посвятивших себя глубоким буддийским практикам. В семейном горном кафе, сквозь стеклянные стены которого виден весь город, вас угостят традиционным непальским чаем. А после — спустимся к одной из древнейших ступ в мире, построенной, по легенде, примерно во времена самого Шакьямуни Будды.
Индуизм в Непале и его отличия от буддизма
Пообедав в уютном ресторанчике с видом на огромную ступу, вы поедете в крупный храмовый комплекс индуизма Пашупатинатх, возле которого на берегах священной реки Багмати происходит кремация на кострах. Здесь речь пойдёт о тибетской книге мёртвых и различиях между индуистскими и буддистскими традициями, о жизни после смерти и перерождениях сознания. Вечером вы примете участие в традиционном красочном ритуале — вечерней пудже, которая проходит ежедневно, в 6 часов, на берегах священной реки и всегда производит особенное впечатление на гостей. После окончания экскурсии я провожу вас до такси и помогу договориться с местными водителями, чтобы вы за разумную цену благополучно добрались до гостиниц.
Здесь я живу не случайно, это мой осознанный выбор, я влюблена в Катманду и готова открыть вам его потрясающую жизнь.
Организационные детали
В стоимость входит: такси по городу, услуги русскоговорящего гида
Дополнительно оплачивается обед в ресторане — от $3 до $10 с чел., входные билеты — ~$11 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Монастырь Копан, Катманду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 186 туристов
Журналист и буддолог по образованию, с 2015 года постоянно живу в Непале и показываю моим гостям эту удивительную гималайскую страну. Я работаю в партнёрстве с лучшими русскоговорящими гидами, которые покажут вам Непал так же, как я. Экскурсию для вас проведу я сама или кто-то из моей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Данную экскурсию нам провёл Роман - эрудированный, прекрасно разбирающийся в вопросах буддизма, увлечённый рассказчик и собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании, как встреча со старым другом, с которым можно обсудить читать дальшеуменьшить
вопросы по теме экскурсии, которые интересны именно тебе. Роман легко подстраивает формат встречи под запросы участников, от чего экскурсия только выигрывает. Мы смогли посетить не только заявленные в описании места, но и попробовать местную еду и напитки. А наше общение-погружение в Пашупатинатх и вечерняя пуджа оставили неизгладимое впечатление и наполнили наше путешествие в Непале новыми смыслами. Спасибо Роману от всего сердца!
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Sergei
Изначально мы хотели попасть на экскурсию к Ларисе, но в наши даты она была уже занята, она предложила услуги коллеги Романа, мы немного расстроились, но согласились и не пожалели ни на миг! Роман структурный, с глубокими познаниям Индуизма / Буддизма, уклада местной жизни, знания города к тому же с великолепно поставленной речью! Советуем не раздумывая!!!
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Е
Елена
Огромное спасибо Ларисе за увлекательную экскурсию и, что самое главное, очень интересную и познавательную беседу о буддизме, за ответы на многие вопросы. Это был очень личный и глубокий разговор, в читать дальшеуменьшить
котором мы разобрались в темах, которые давно меня интересовали, и было очень классно разобраться в деталях с образованным и прокачанным человеком в этой области. Лично я получила именно то, что хотела от этой встречи, и даже больше! Очень рекомендую индивидуальный формат экскурсии для этой темы!
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Наталья
Очень понравилась экскурсия с Ларисой, скорее даже правильнее было бы назвать ее прогулкой с беседой. Было, действительно, очень интересно, при этом очень легко во всех отношениях. Пооучили ответы на все вопросы, которые у нас были. Рекомендуем всем! Лариса, еще раз спасибо!
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А
Анна
В Непале была 7 дней и экскурсия по Катманду с Романом подытожила всю мою поездку и стала для меня настоящим подарком. Гид ответил на все мои вопросы, его рассказ о читать дальшеуменьшить
Непале, религии и культуре был невероятно увлекательным. Информации было очень много, она была настолько интересной, что я не заметила как пролетело время. Если бы я не побывала на этой экскурсии я бы была очень далеко от того ощущения Непала, которое дал мне гид. Я действительно увидела мистический Катманду и теперь на некоторые вещи смотрю иначе. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это очень ценно.
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В
Василий
В Непал мы приехали впервые и, готовясь заранее, через Трипстер мы забронировали экскурсию по Катманду с буддологом. Нам просто повезло, так как Лариса достаточно занятой человек и на экскурсию действительно читать дальшеуменьшить
надо попасть. Благодаря ей мы смогли оказаться в таких интересных местах, как женский монастырь, посмотреть и восхититься внутренним пространством монастыря, потрясающее буйство красок.. Лариса нам, западным людям, очень интересно и доходчиво рассказала и показала на росписях стен, смысл и путь человека в медитации. Провела по Тибетскому району(он надо отдать должное, отличается от индийских), завела в маленькую, уютную кафешечку с самыми вкусными в Катманду момошками с сыром. Вобщем сами мы бы никогда не попали б и не узнали столько интересного, сколько получили от нашего Гида. Ну и, конечно, гвоздь программы - это Пашупатинах. Если бы не комментарии Лары и её объяснения всех ритуальных действий в этом сакральном месте, то для нас бы не сложилось такой полной картины культуры Непала. Спасибо огромное! Вы, Лариса, как маленький мостик между двумя такими разными мирами! Спасибо!