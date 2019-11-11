15 отзывов оставили туристы

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Мистический Катманду

Прогулка по городу с буддологом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$125 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Лариса – Гид в Катманду
Непал — одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии.

Обычно экскурсии 🧭 в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, мы же посвятим день разговору о тибетском буддизме и влиянии его на современное общество и личность.

Мы пройдёмся по всем самым любимым местам этого древнейшего города, местам «силы», начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием — Пашупатинатх.

А вечером вы посетите вечернюю пуджу (службу) на берегах священной реки, которая, несомненно, станет достойным завершением насыщенного дня.
Мистический Катманду
Мистический Катманду

Что вас ожидает

Знакомство с традициями тибетского буддизма
Я смогу ответить на все вопросы о тибетском буддизме, поскольку изучаю его с 2009 года и в Катманду учусь в монастырском университете по специальности буддология. Наш разговор будет посвящён таким темам, как счастье, страдания, человеческий эгоизм, жизнь и смерть, депрессия и ценность человеческого рождения, моральные и материальные ценности с точки зрения тибетского буддизма.

Сакральные места Катманду
Мы встретимся у ворот знаменитого монастыря Копан — моего духовного Дома, откуда открывается потрясающий вид на город. Я расскажу вам о его истории, о жизни монахов и их распорядке дня, а также об известных ламах, связанных с Копаном. Если монастырь будет открыт для посещения, вы сможете прогуляться по его территории, если нет — отправимся по узкой живописной тропинке в соседние не менее интересные монастыри (женский и мужской), где можно будет понаблюдать за удивительным миром людей, посвятивших себя глубоким буддийским практикам. В семейном горном кафе, сквозь стеклянные стены которого виден весь город, вас угостят традиционным непальским чаем. А после — спустимся к одной из древнейших ступ в мире, построенной, по легенде, примерно во времена самого Шакьямуни Будды.

Индуизм в Непале и его отличия от буддизма
Пообедав в уютном ресторанчике с видом на огромную ступу, вы поедете в крупный храмовый комплекс индуизма Пашупатинатх, возле которого на берегах священной реки Багмати происходит кремация на кострах. Здесь речь пойдёт о тибетской книге мёртвых и различиях между индуистскими и буддистскими традициями, о жизни после смерти и перерождениях сознания. Вечером вы примете участие в традиционном красочном ритуале — вечерней пудже, которая проходит ежедневно, в 6 часов, на берегах священной реки и всегда производит особенное впечатление на гостей. После окончания экскурсии я провожу вас до такси и помогу договориться с местными водителями, чтобы вы за разумную цену благополучно добрались до гостиниц.

Здесь я живу уже три года не случайно, это мой осознанный выбор, я влюблена в Катманду и готова открыть вам его потрясающую жизнь.

Организационные детали

В стоимость не входит: обед в ресторане (от 3 до 10 долларов с человека), билеты в храм Пашупатинатх (10 долларов) и к ступе Боудханат (5 долларов). Такси по городу (15 — 20 долларов, в зависимости от расположения вашего отеля).

Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду
Мистический Катманду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Мне 34 года. Я знаток-любитель, специализируюсь в частности, на теме тибетского буддизма. Изучаю буддизм с 2009 года, прохожу 5-ти летнюю монастырскую программу по специальности буддология в ФПМТ, мои экскурсии это скорей разговор о вечных человеческих ценностях с точки зрения Востока и Запада, о практиках, личном опыте, о том, что дают практики, как они изменили меня и какое влияние оказывают на Мир.
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15 отзывов оставили туристы

11 ноября 2019
Обратила внимание на эту экскурсию, когда собиралась в Непал в третий раз. Был сложный период в жизни, и прочитав описание, я поняла, что хотела бы узнать, как на мои вопросы отвечает тибетский буддизм. Ну и конечно, узнать что-то интересное от знающего человека про любимые места в Катманду, связанные с буддизмом и индуизмом. С организацией никаких проблем не возникло, не смотря на то, что пришлось изменить дату и время. Лариса всегда была доступна, и мы оперативно скорректировали планы. Прогулялись по территории Копана, застали ступу, всю украшенную бархатцами по случаю фестиваля, понаблюдали кремацию и службу в Пашупати - впечатлений осталась масса! Но! Мы задавали так много своих вопросов, а Лариса так глубоко владеет предметом, что наши дискуссии в итоге увели в сторону от многих тем, про которые хотелось узнать... Может быть и к лучшему- узнали что-то другое :) Поэтому мой совет - если вас заинтересовали какие-то специфические вопросы, перечисленные в описании - не поленитесь, просмотрите их перед началом, чтобы ничего не упустить. 5 часов пролетят незаметно!
14 мая 2019
Здравствуйте, экскурсия была чудесная !!! Удалось взглянуть на страну не только взглядом туриста, но и местного жителя! Узнать много интересного о буддизме и индуизме! Большое спасибо за профессионализм Ларисе!!!!
21 апреля 2019
Провела отличный день с замечательной Ларисой и ее удивительной историей. Экскурсия по Катманду получилась увлекательной и поистине мистической! Спасибо, Лариса! Вы замечательный собеседник, психолог и гид, который знает и понимает эту страну, ее историю и особенности. Это было отличное завершение моей поездки в Непал!
9 марта 2019
Мы заказали эту экскурсию заранее и, по прибытии в Катманду, гид ожидала нас в холле отеля, как ранее и было условлено. По завершении экскурсии могу сказать, что знания гида весьма глубоки и основательны. Рассказ был очень живым и интересным, что выгодно отличает Ларису от огромного множества заурядных "гидов", которые в лучшем случае перескажут вам своими словами текст путеводителя. Весьма рекомендуем Ларису в качестве гида, особенно если вы интересуетесь историей, этнографией и религией.
Екатерина
1 декабря 2018
Лариса провела для нас интереснейшую экскурсию по индуистским и буддийским храмам Катманду, рассказала и показала многое из того, что скрыто от глаз обычного туриста, и дала много полезных советов. Большое спасибо!
30 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась. С гидом было очень легко и приятно общаться, тем самым из простой экскурсии получилась очень интересная беседа (то есть диалог с обсуждениями), что очень приятно удивило. Тем самым экскурсия получилась намного интереснее, чем рассчитывал.
18 сентября 2018
Лариса - прекрасный гид, особенно если вы хотите тур на русском языке с человеком, который давно живет в Непале и знает его изнутри. Можно увидеть загадочные и мистичные места города и узнать о них то, что обычно не написано в справочниках. Было приятно провести день и поговорить обо всем - культуре, традиции, религии, мистике, будущем и настоящем.
20 мая 2018
Исключительно интересная и полезная экскурсия. Получил большое удовольствие от беседы и полностью удовлетворил свое любопытство:)
12 мая 2018
Хорошая экскурсия, гид интересно рассказывает, с удовольствием делится собственными наблюдениями и впечатлениями. Отличная возможность познакомиться с современной жизнью города. Рекомендую!
10 мая 2018
Приятная, спокойная экскурсия, наполненная размышлениями о человеческих ценностях, о смысле жизни и очень-очень приятными романтическими моментами. Лариса - интересный, открытый человек. Складывалось ощущение, что мы не на экскурсии, а в гостях у хороших знакомых. Интересно было узнать о традициях тибетского буддизма, индуизма и их различиях. Мы прошли пешком десятки километров по Катманду и за увлекательной беседой ничуть не устали. Хочу поблагодарить Ларису за такую прекрасную экскурсию и пожелать ей огромной удачи во всех сферах ее начинаний!
Ещё 5 отзывов

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

Катманду — первое знакомствоКатманду — первое знакомствоКатманду — первое знакомство
$130 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Вы увидите Катманду таким, какой он есть: азиатским, шумным, духовным, историческим и контрастным. Посетите все основные достопримечательности непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы. Я расскажу об истории города и страны, верованиях, традициях и религиях Непала.

Обзорные экскурсии в Катманду

Влюбиться в Катманду за один день!Влюбиться в Катманду за один день!Влюбиться в Катманду за один день!
$130 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Катманду похож на слоеный пирог, в котором разные культуры, не перемешиваясь, органично сочетаются друг с другом. Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини. А еще узнаете о жизни современных непальцев и поймете, чем Катманду отличается от других городов мира.

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