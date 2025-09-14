Откройте для себя древние города Непала: Киртипур и Парпинг. Погрузитесь в атмосферу буддийских мест силы и попробуйте местные деликатесы
Экскурсия из Катманду в Киртипур и Парпинг предлагает уникальную возможность посетить древние города Непала. В Парпинге можно насладиться видами на долину Катманду и помедитировать в пещере Асуры. В Киртипуре вас читать дальше
ждёт храм Бхаг Бхайрав, где можно загадать желание. На озере Таудаха обитают наги, а в Дакшинкали можно сделать подношение богине. Попробуйте момо и йомари, наблюдая за их приготовлением на открытой кухне
4
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды на долину Катманду
🕌 Посещение древних храмов
🧘 Медитация в пещере Асуры
🍽️ Дегустация момо и йомари
🧭 Путешествие в буддийские места силы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Катманду в Киртипур и Парпинг - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и обильных дождей, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможное увеличение количества туристов. В остальные месяцы, особенно в сезон дождей, экскурсия может быть менее комфортной, но всё же остаётся возможной для посещения.
Парпинг — одно из признанных мировых буддийских мест силы. Кто-то ловит тут энергии космоса, а кто-то приезжает полюбоваться видами на долину Катманду. Здесь учитель Пхадмасамбхава, почитаемый как второй Будда, достиг просветления.
Пещеры Янглешо и Асуры. Помедитируем в пещере Асуры, попробуем разгадать тайну самопроявляющегося образа Тары и повесим на вершине священного холма гирлянду из тибетских флажков — на счастье и удачу.
Обед в спокойном месте с красивым видом на долину, где можно отведать легендарные паровые пельмени — момо.
Киртипур, основанный в 11 веке. Здесь находится еще одно место силы Непала — 400-летний храм Бхаг Бхайрав, в котором можно загадать заветные желания.
Священное озеро Таудаха, в котором обитают наги. Каждый год в определённые дни они, по преданию, выходят из озера.
В Киртипуре попробуем десерт йомари, который делается с разными начинками — ореховой или творожной. Понаблюдаем, как десерт готовят на открытой кухне.
Дакшинкали — один из мощнейших храмов Непала. Сделаем подношение богине, а затем отправимся обратно в Катманду.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Skoda, Kia или минибасе
Дополнительно оплачивается питание — от $15 за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Катманду
Я работаю в сфере туризма и гостеприимства с 2007 года. Путешествия — моя страсть. Знаю, как организовать путешествие наилучшим образом, а моя команда профессионалов и экспертов в области туризма помогает читать дальше
в этом.
Мы специализируемся на турах по Непалу, Бутану, Тибету и Индии. Главная ценность наших туров — маленькие группы. Это позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому гостю. Отлично знаем религию, философию и можем показать жизнь обычных людей Гималаев. Поэтому, если хотите погрузиться в богатейшую историю и культуру этих волшебных стран, то вам к нам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
1
2
–
1
–
Т
Таны
14 сен 2025
Недавно я приняла участие в экскурсии, которая оставила неизгладимые впечатления. Встреча прошла по расписанию, маршрут был продуман, а темп прогулки оказался удобным и комфортным. Гид не просто делился фактами, а читать дальше
увлекательно рассказывал историю, дополняя её легендами и интересными деталями. Особенно ценно было то, что была возможность задавать вопросы и обсуждать услышанное. Атмосфера сложилась дружеская и лёгкая, а остановки для отдыха и фотографий сделали путешествие ещё приятнее. Эта экскурсия подарила новые знания, радость и вдохновение. Я искренне рекомендую её всем, кто хочет глубже познакомиться с этим удивительным местом.
Надежда
Ответ организатора:
Таня, добрый день! Спасибо за ваши комментарии, обязательно передам их гиду. Будем рады видеть вас снова!
Надежда
26 июн 2025
Добрый день! Очень понравилась экскурсия, благодарю!!!!