Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии из Катманду в Киртипур и Парпинг - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и обильных дождей, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможное увеличение количества туристов. В остальные месяцы, особенно в сезон дождей, экскурсия может быть менее комфортной, но всё же остаётся возможной для посещения.

Экскурсия из Катманду в Киртипур и Парпинг предлагает уникальную возможность посетить древние города Непала. В Парпинге можно насладиться видами на долину Катманду и помедитировать в пещере Асуры. В Киртипуре вас

ждёт храм Бхаг Бхайрав, где можно загадать желание. На озере Таудаха обитают наги, а в Дакшинкали можно сделать подношение богине. Попробуйте момо и йомари, наблюдая за их приготовлением на открытой кухне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Парпинг — одно из признанных мировых буддийских мест силы. Кто-то ловит тут энергии космоса, а кто-то приезжает полюбоваться видами на долину Катманду. Здесь учитель Пхадмасамбхава, почитаемый как второй Будда, достиг просветления.

Пещеры Янглешо и Асуры. Помедитируем в пещере Асуры, попробуем разгадать тайну самопроявляющегося образа Тары и повесим на вершине священного холма гирлянду из тибетских флажков — на счастье и удачу.

Обед в спокойном месте с красивым видом на долину, где можно отведать легендарные паровые пельмени — момо.

Киртипур, основанный в 11 веке. Здесь находится еще одно место силы Непала — 400-летний храм Бхаг Бхайрав, в котором можно загадать заветные желания.

Священное озеро Таудаха, в котором обитают наги. Каждый год в определённые дни они, по преданию, выходят из озера.

В Киртипуре попробуем десерт йомари, который делается с разными начинками — ореховой или творожной. Понаблюдаем, как десерт готовят на открытой кухне.

Дакшинкали — один из мощнейших храмов Непала. Сделаем подношение богине, а затем отправимся обратно в Катманду.

Организационные детали