Туда, где под вами парят облака: трек вокруг Аннапурны с рюкзаками в мини-группе
Преодолеть перевал Торонг-Ла, насладиться массажем, подняться к озеру Тиличо и насладиться горами
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
6 апр в 12:00
$1350 за человека
В Непал своей компанией и с комфортом: Катманду, Патан, Куринтар, нацпарк «Читван» и Покхара
Отправиться в сафари, увидеть буддийские святыни, поплавать на каноэ и спуститься в подземный храм
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибыт...
«В нацпарке «Читван» отправитесь на сафари, пройдётесь по джунглям с натуралистами и покатаетесь на каноэ»
12 апр в 10:00
12 окт в 10:00
$2070 за человека
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени»
21 мар в 08:00
$2990 за человека
