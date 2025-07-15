В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«Сегодня у каждого будет выбор: подняться к Ледяному озеру (4624 м) или отправиться в Мананг»
21 мар в 10:00
5 апр в 10:00
99 000 ₽ за человека
Туда, где под вами парят облака: трек вокруг Аннапурны с рюкзаками в мини-группе
Преодолеть перевал Торонг-Ла, насладиться массажем, подняться к озеру Тиличо и насладиться горами
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«С обзорной площадки откроются панорамные виды на пройденный путь через ущелье, на горные вершины и на живописное озеро Гангапурна, расположенное у подножия тропы»
6 апр в 12:00
$1350 за человека
Трекинг вокруг Аннапурны и озеро Тиличо
Один из самых высокогорных перевалов мира с русскоговорящими гидами в команде
«Изюминка Покхары живописное озеро Фева с видами на Большой Гималайский Хребет Аннапурны»
3 мая в 10:00
3 ноя в 10:00
от 82 480 ₽ за человека
Непал: трек вокруг Аннапурны с озером Тиличо
Побывать в сердце Гималаев и увидеть самые высокие горы на планете
«Для тех, кто хочет провести день активно, будет возможность отправиться в поход к Ледяному озеру — одному из самых живописных в Непале»
29 мар в 10:00
от 108 001 ₽ за человека
