SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии
Эта обзорная экскурсия подходит для людей с ограниченными физическими возможностями. Маршрут проходит через комфортную городскую среду: специально оборудованные спуски, лифты и туалеты. Нас ждет настоящее приключение длиной в восемь веков — с историями трагическими и комическими, с легендами, удивительными историческими казусами и загадками. За три с половиной часа прогулки по старому городу мы познакомимся с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:). Увидим старинную палату весов, биржу, резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. Обязательно разыщем тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики с летучими мышами, посмотрим на город с высоты птичьего полета, побываем в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов и попробуем знаменитую голландскую селедку, сыр и лучшее в мире печенье. Выпьем кофе в старинном соборе. Да мало ли интересных вещей могут придумать хорошие люди в самом счастливом городе Земли!) И, конечно, все время экскурсии мы будем вам рассказывать об истории Амстердама и Нидерландов. Но непременно и о том, как устроена современная жизнь страны, и каково это — быть голландцем сегодня. Как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками? Почему Амстердаму нельзя верить? Как арендовать дворец за сорок центов? За каким секретом охотились первые русские шпионы? Как разобраться в огромном количестве сортов сыра? Как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику? Непременно узнаем! Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
- При необходимости мы можем предоставить дополнительно услуги сопровождающего. Стоимость: 25 евро в час.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дам Сквер
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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