SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €163 за экскурсию

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Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Эта обзорная экскурсия ⛳ подходит для людей с ограниченными физическими возможностями.
Маршрут проходит через комфортную городскую среду: специально оборудованные спуски, лифты и туалеты.
Нас ждет настоящее приключение длиной в восемь веков — с историями трагическими и комическими, с легендами, удивительными историческими казусами и загадками. За три с половиной часа прогулки по старому городу мы познакомимся с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом😃. Увидим старинную палату весов, биржу, резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. Обязательно разыщем тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики с летучими мышами, посмотрим на город 🏙️ с высоты птичьего полета, побываем в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов и попробуем знаменитую голландскую селедку, сыр и лучшее в мире печенье. Выпьем кофе в старинном соборе. Да мало ли интересных вещей могут придумать хорошие люди в самом счастливом городе Земли!)
И, конечно, все время экскурсии 🧭 мы будем вам рассказывать об истории 📖 Амстердама и Нидерландов. Но непременно и о том, как устроена современная жизнь страны, и каково это — быть голландцем сегодня. Как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками? Почему Амстердаму нельзя верить? Как арендовать дворец за сорок центов? За каким секретом охотились первые русские шпионы? Как разобраться в огромном количестве сортов сыра? Как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику? Непременно узнаем!
Важно знать: – Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Питание, личные расходы
  • При необходимости мы можем предоставить дополнительно услуги сопровождающего. Стоимость: 15 евро в час.
Начало
🚩 Dam Square
Место завершения
🏁 По договоренности
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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