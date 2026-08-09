SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Эта обзорная экскурсия подходит для людей с ограниченными физическими возможностями. Маршрут проходит через комфортную городскую среду: специально оборудованные спуски, лифты и туалеты. Нас ждет настоящее приключение длиной в восемь веков — с историями трагическими и комическими, с легендами, удивительными историческими казусами и загадками. За три с половиной часа прогулки по старому городу мы познакомимся с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:). Увидим старинную палату весов, биржу, резиденцию Ост-Индской компании, Квартал красных фонарей и Китайский квартал. Обязательно разыщем тайный собор, «душу» Амстердама и спрятанные от посторонних глаз дворики с летучими мышами, посмотрим на город с высоты птичьего полета, побываем в одном из самых авторитетных в мире дизайнерских хабов и попробуем знаменитую голландскую селедку, сыр и лучшее в мире печенье. Выпьем кофе в старинном соборе. Да мало ли интересных вещей могут придумать хорошие люди в самом счастливом городе Земли!) И, конечно, все время экскурсии мы будем вам рассказывать об истории Амстердама и Нидерландов. Но непременно и о том, как устроена современная жизнь страны, и каково это — быть голландцем сегодня. Как можно в буквальном смысле слова создать страну собственными руками? Почему Амстердаму нельзя верить? Как арендовать дворец за сорок центов? За каким секретом охотились первые русские шпионы? Как разобраться в огромном количестве сортов сыра? Как стресс у летучих мышей или сорок влияет на градостроительную политику? Непременно узнаем! Важно знать:

Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.