2 отзыва оставили туристы

Скажите, вы любите гулять 👣 в толпе туристов? Вот так, чтобы проталкиваться сквозь встречную толпу, пытаться выкроить момент для фото, пока никто не влез в кадр, чтобы от души постоять в очереди за картошкой-фри и не найти ни одного свободного столика в окрестных кафе? Если нет, мы приглашаем вас в настоящий Амстердам. Сегодня мы пойдем гулять вдоль кольца каналов и увидим город 🏙️ таким, какие его увидел Петр I. Увидел и потерял голову. Что совсем и неудивительно😃

На кольце каналов старинные домики XVII века соседствуют с дворцами богатых купцов, адмиралов, банкиров и работорговцев. А рядом склады с яркими нарядными ставнями, тайные часовни и самый красивый протестантский собор города. Воспоминания и таинственные истории 📖 таятся здесь в каждом доме. Во многих из них жили люди, творившие не только историю страны, но и - без преувеличений - мира в целом. И многих из них вы знаете😃. Здесь восхитительные дворики и лавочки со всякой всячиной - дизайнерские, книжные, с изысканными привезенными со всего мира сырами или сигарами, с королевскими шляпами или музыкальными инструментами. И вьющиеся розы, и высокие крылечки, на которые так хорошо выходить с чашечкой кофе или бокалом шампанского. И все это вместе - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы подслушаем с вами сплетни жителей Золотой излучины и узнаем, где собирались лучшие философы планеты. И что при этом они предпочитали пить, есть и курить. Научимся определять возраст дома по фасаду и грамотно топить велосипеды. Поймаем ускользающие воспоминания и несбывшиеся мечты и разгадаем ужасные тайны. Заглянем в в удивительные лавки и дворики. И в окна - делать это здесь можно и нужно - чтобы увидеть потрясающую лепнину, роспись плафонов, старинные зеркала в позолоченных рамах, но и современные арт-объекты. И нам непременно надо будет выпить 🍹 кофе или вина, сидя на берегу канала. И почувствовать себя совершенно счастливыми!

А хотите услышать все эти истории, не прогуливаясь пешком, а плывя, как настоящий амстердамец, на частном кораблике? И это тоже возможно!😃

Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.