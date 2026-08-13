2 отзыва оставили туристы

Свернём с переполненных туристических улиц к каналам, старинным особнякам, тайным часовням и дворикам Амстердама XVII века.
Вы прогуляетесь по Золотой излучине, узнаете истории её купцов, банкиров, адмиралов и знаменитых мыслителей и
Вы прогуляетесь по Золотой излучине, узнаете истории её купцов, банкиров, адмиралов и знаменитых мыслителей и
Описание экскурсииОставим самые многолюдные туристические улицы в стороне и пойдём искать Амстердам, в который когда-то влюбился Пётр I. Здесь, вдоль знаменитого кольца каналов, старинные дома XVII века соседствуют с купеческими дворцами, бывшими складами, тайными часовнями и тихими двориками, а за красивыми фасадами скрываются истории людей, влиявших на судьбу Нидерландов и всего мира. Мы пройдём по Золотой излучине — одному из самых престижных исторических районов города — и поговорим о его состоятельных жителях: купцах, банкирах, адмиралах и тех, чьи состояния были связаны с колониальной торговлей и работорговлей. Узнаем местные сплетни, выясним, где собирались знаменитые философы и что они предпочитали пить, есть и курить. Амстердамские дома тоже умеют рассказывать истории. Вы научитесь определять их возраст по фасадам, рассмотрите высокие крылечки и заглянете в окна — здесь это часть знакомства с городом, ведь за стеклом можно заметить старинные зеркала, лепнину, расписные плафоны и современные произведения искусства. По дороге будем находить скрытые дворики, необычные лавки и старинные склады с яркими ставнями. В этой части города книжные и дизайнерские магазины соседствуют с сырными лавками, магазинами сигар, музыкальных инструментов и шляп, связанных с королевскими традициями. Поговорим и о повседневных странностях Амстердама — вплоть до велосипедов, которые регулярно оказываются на дне каналов. За лёгкими городскими историями постепенно проявится более сложный портрет столицы с её богатством, противоречиями, тайнами и памятью о Золотом веке. Само кольцо каналов Амстердама включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и лучше всего его характер раскрывается без спешки. Поэтому по пути можно сделать остановку у воды, выпить кофе или бокал вина и ненадолго почувствовать себя местным жителем. А если хочется увидеть город с самого естественного для Амстердама ракурса, пешую прогулку по запросу можно заменить экскурсией на частном кораблике. Важно: экскурсия проводится по запросу.
В любой день по запросу
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кольцо каналов Амстердама - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Золотую излучину
- Старинные дома XVII века
- Особняки амстердамских купцов, банкиров и адмиралов
- Исторические склады с яркими ставнями
- Тайные часовни
- Протестантский собор
- Скрытые дворики
- Старинные интерьеры амстердамских домов
- Дизайнерские и книжные лавки
- Магазины сыров, сигар, шляп и музыкальных инструментов
- Исторические каналы и набережные Амстердама
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Прогулка на кораблике по каналам
- Чашечка кофе или бокал вина
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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