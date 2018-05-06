4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Нескучная история 📖 Голландии

Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное из истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали устраивать гей-вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город 🏙️ глазами местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке 👣.

Настоящий Амстердам: увидеть и попробовать

За пару часов вы увидите главные культурные, гастрономические и туристические визитные карточки Амстердама. Попробуете настоящий голландский сыр, заглянете в магазин в Голландии, где продают настоящий абсент, который пил Ван Гог. Зайдете в католический и протестантские храмы, а еще увидите самый большой в городе буддийский храм. Пройдете по кварталу Красных фонарей, заглянете в Китайский квартал и единственный антипохмельный бар 🍹. Попробуете вкуснейшую селедочку и купите черные тюльпаны на плавающем цветочном рынке. Это же Амстердам!

Всё, что вам нужно знать о городе!

Я проконсультирую вас по всем легальным шопам Амстердама, подскажу интересные кофешопы и магазинчики. А после прогулки мы поднимемся на смотровую площадку с отличным видом на город, где за чашечкой кофе я помогу вам спланировать последующие дни в Амстердаме!