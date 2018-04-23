4 отзыва оставили туристы

Описание экскурсии
Нескучная история Голландии
Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное из истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали устраивать вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город глазами местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.
Настоящий Амстердам: увидеть и попробовать
За пару часов вы увидите главные культурные, гастрономические и туристические визитные карточки Амстердама. Попробуете настоящий голландский сыр, заглянете в магазин в Голландии, где продают настоящий абсент, который пил Ван Гог. Зайдете в католический и протестантские храмы, а еще увидите самый большой в городе буддийский храм. Пройдете по кварталу Красных фонарей, заглянете в Китайский квартал и единственный антипохмельный бар. Попробуете вкуснейшую селедочку и купите черные тюльпаны на плавающем цветочном рынке. Это же Амстердам!
Всё, что вам нужно знать о городе!
Я проконсультирую вас по всем легальным шопам Амстердама, подскажу интересные магазинчики. А после прогулки мы поднимемся на смотровую площадку с отличным видом на город, где за чашечкой кофе я помогу вам спланировать последующие дни в Амстердаме!
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Нам очень повезло с экскурсией, - то, что мы любим - не энциклопедическая информация о достопримечательностях из путеводителей (читать мы сами умеем), а любопытные факты, местечки… Не хотите -