4 отзыва оставили туристы

Если вы устали от скучных экскурсий с горой фактов и дат, то вам ко мне! Мы прогуляемся по самым необычным местам Амстердама – от магазинчика, где покупал абсент Ван Гог,

до церкви, где устраивают вечеринки. Вы попробуете голландский сыр, заглянете в квартал Красных фонарей, купите черные тюльпаны и узнаете небанальную историю Голландии. А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нескучная история Голландии

Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное из истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали устраивать вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город глазами местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.

Настоящий Амстердам: увидеть и попробовать

За пару часов вы увидите главные культурные, гастрономические и туристические визитные карточки Амстердама. Попробуете настоящий голландский сыр, заглянете в магазин в Голландии, где продают настоящий абсент, который пил Ван Гог. Зайдете в католический и протестантские храмы, а еще увидите самый большой в городе буддийский храм. Пройдете по кварталу Красных фонарей, заглянете в Китайский квартал и единственный антипохмельный бар. Попробуете вкуснейшую селедочку и купите черные тюльпаны на плавающем цветочном рынке. Это же Амстердам!

Всё, что вам нужно знать о городе!

Я проконсультирую вас по всем легальным шопам Амстердама, подскажу интересные магазинчики. А после прогулки мы поднимемся на смотровую площадку с отличным видом на город, где за чашечкой кофе я помогу вам спланировать последующие дни в Амстердаме!