4 отзыва оставили туристы

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Амстердам изнутри

Пройти по самым атмосферным местам города и узнать секреты голландской предприимчивости!

4.8
4 отзыва
Мария
Мария – Гид из Амстердама
Если вы устали от скучных экскурсий с горой фактов и дат, то вам ко мне! Мы прогуляемся по самым необычным местам Амстердама – от магазинчика, где покупал абсент Ван Гог, до церкви, где устраивают гей-вечеринки.

Вы попробуете голландский сыр, заглянете в квартал Красных фонарей, купите черные тюльпаны и узнаете небанальную историю 📖 Голландии.

А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От €200 за экскурсию

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Амстердам изнутри
Амстердам изнутри

Что вас ожидает

Нескучная история 📖 Голландии
Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное из истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали устраивать гей-вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город 🏙️ глазами местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке 👣.

Настоящий Амстердам: увидеть и попробовать
За пару часов вы увидите главные культурные, гастрономические и туристические визитные карточки Амстердама. Попробуете настоящий голландский сыр, заглянете в магазин в Голландии, где продают настоящий абсент, который пил Ван Гог. Зайдете в католический и протестантские храмы, а еще увидите самый большой в городе буддийский храм. Пройдете по кварталу Красных фонарей, заглянете в Китайский квартал и единственный антипохмельный бар 🍹. Попробуете вкуснейшую селедочку и купите черные тюльпаны на плавающем цветочном рынке. Это же Амстердам!

Всё, что вам нужно знать о городе!
Я проконсультирую вас по всем легальным шопам Амстердама, подскажу интересные кофешопы и магазинчики. А после прогулки мы поднимемся на смотровую площадку с отличным видом на город, где за чашечкой кофе я помогу вам спланировать последующие дни в Амстердаме!

Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Путешественница и авантюристка. Достигнув должности управляющей в ресторане, бросила работу и сделала хобби заработком. Начала судить соревнования по сноуборду и тренировать детей, а еще через пару лет уехала с рюкзаком путешествовать по миру, Америка, Азия, Европа.. Амстердам покорил меня своей красотой, свободой и предприимчивостью и вот я уже 5 лет исследую любимый город и показываю его путешествникам. Если в календаре день занят, но вы не против присоединиться к другим, напишите.
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4 отзыва оставили туристы

6 мая 2018
Легко и доступно о культурном и «не культурном», о чем не напишут в путеводителе. Вам об этом рассказал бы друг, живущий в Амстердаме. Рекомендуем для тех, кто впервые и в первый день, для ориентирования на местности и ознакомления с правилами и тонкостями отдыха в Амстердаме. Мы нуждались в такой информации и получили ответы на все вопросы. Мария - невероятно приятный и тактичный в общении человек, с хорошим чувством юмора. Цена за экскурсию несколько завышена.
23 апреля 2018
Спасибо, Машенька! Нам очень повезло с экскурсией, - то, что мы любим - не энциклопедическая информация о достопримечательностях из путеводителей (читать мы сами умеем), а любопытные факты, местечки... Не хотите - идем дальше, хотели это - вот смотрите, пробуйте. Да, обзорно, но это и понятно, зато много разного и 3, 5 часа пролетели незаметно. Экскурсия адаптируется под ваш запрос. Как совет - сформулируйте ваши пожелания заранее, так гиду легче спланировать. Спасибо, Маша, общаться было легко, комфортно, приятно! Удачи тебе! Мы хорошо отдохнули, хоть и устали к концу дня. Рекомендую!
7 декабря 2017
Очень живая и настоящая экскурсия! Прочувствовали город изнутри! Спасибо огромное!
18 октября 2017
Чудесная, Мария! Отличная экскурсия! Три часа пролетели незаметно! Мария показала места в Амстердаме, о которых хочется рассказать близкими! Мария, спасибо за знакомство с городом!!! Буду ждать новых встреч весной!)))

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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