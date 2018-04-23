4 отзыва оставили туристы

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Амстердам изнутри

Пройти по самым атмосферным местам города и узнать секреты голландской предприимчивости
Если вы устали от скучных экскурсий с горой фактов и дат, то вам ко мне! Мы прогуляемся по самым необычным местам Амстердама – от магазинчика, где покупал абсент Ван Гог,
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до церкви, где устраивают вечеринки.

Вы попробуете голландский сыр, заглянете в квартал Красных фонарей, купите черные тюльпаны и узнаете небанальную историю Голландии. А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город!

4.9
6 отзывов
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри
Амстердам изнутри

Описание экскурсии

Нескучная история Голландии

Я постараюсь рассказать вам всё самое интересное из истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали устраивать вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город глазами местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.

Настоящий Амстердам: увидеть и попробовать

За пару часов вы увидите главные культурные, гастрономические и туристические визитные карточки Амстердама. Попробуете настоящий голландский сыр, заглянете в магазин в Голландии, где продают настоящий абсент, который пил Ван Гог. Зайдете в католический и протестантские храмы, а еще увидите самый большой в городе буддийский храм. Пройдете по кварталу Красных фонарей, заглянете в Китайский квартал и единственный антипохмельный бар. Попробуете вкуснейшую селедочку и купите черные тюльпаны на плавающем цветочном рынке. Это же Амстердам!

Всё, что вам нужно знать о городе!

Я проконсультирую вас по всем легальным шопам Амстердама, подскажу интересные магазинчики. А после прогулки мы поднимемся на смотровую площадку с отличным видом на город, где за чашечкой кофе я помогу вам спланировать последующие дни в Амстердаме!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 8 часов 20 минут
Провела экскурсии для 148 туристов
Мы — команда гидов и уже более 10 лет показываем путешественникам эту потрясающую страну мельниц и тюльпанов! Экскурсии с нами — это захватывающее приключение в лёгком темпе под интересные рассказы, после которых вы влюбитесь в Нидерланды так же, как когда-то это произошло с нами, и обязательно захотите вернуться сюда вновь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Спасибо, Машенька!
Нам очень повезло с экскурсией, - то, что мы любим - не энциклопедическая информация о достопримечательностях из путеводителей (читать мы сами умеем), а любопытные факты, местечки… Не хотите -
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идем дальше, хотели это - вот смотрите, пробуйте. Да, обзорно, но это и понятно, зато много разного и 3,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия адаптируется под ваш запрос. Как совет - сформулируйте ваши пожелания заранее, так гиду легче спланировать.
Спасибо, Маша, общаться было легко, комфортно, приятно! Удачи тебе!
Мы хорошо отдохнули, хоть и устали к концу дня.
Рекомендую!

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Gennadiy
Лена - прекрасный гид и интересный рассказчик. Она обладает фундаментальными знаниями, а также знает жизнь города изнутри. Экскурсия построена удобно, Лена прислушивается к пожеланиям клиентов и что нам очень понравилось, обладает чувством юмора. Рекомендую!
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Н
Чудесная, Мария! Отличная экскурсия! Три часа пролетели незаметно! Мария показала места в Амстердаме, о которых хочется рассказать близкими! Мария, спасибо за знакомство с городом!!! Буду ждать новых встреч весной!)))
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Ю
Легко и доступно о культурном и «не культурном», о чем не напишут в путеводителе. Вам об этом рассказал бы друг, живущий в Амстердаме. Рекомендуем для тех, кто впервые и в
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первый день, для ориентирования на местности и ознакомления с правилами и тонкостями отдыха в Амстердаме. Мы нуждались в такой информации и получили ответы на все вопросы. Мария - невероятно приятный и тактичный в общении человек, с хорошим чувством юмора.
Цена за экскурсию несколько завышена.

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А
Очень живая и настоящая экскурсия! Прочувствовали город изнутри! Спасибо огромное!
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К
Большое спасибо за экскурсию!
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