20 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Представьте, как за несколько часов можно охватить всё самое важное и интересное, что предлагает Амстердам.
Эта экскурсия подарит вам не только знания о знаменитых достопримечательностях, но и покажет скрытые уголки города, читать дальшеуменьшить
о которых знают только местные.
От истории сыра и тюльпанов до уникальных архитектурных решений и культурных особенностей - все это сделает ваше путешествие незабываемым. Позвольте себе открыть Амстердам с новой стороны, полной удивительных открытий и ярких впечатлений
🕒 Экскурсия занимает всего 2 часа, идеально для насыщенного графика
🌟 Увидите главные достопримечательности и скрытые жемчужины Амстердама
📚 Узнаете увлекательные исторические факты и легенды города
🏞 Прогулка вдоль живописных каналов и через уютные районы
😌 Возможность отдохнуть от туристической суеты в тихих уголках
🚲 Погружение в атмосферу свободного и прогрессивного города
👨🏫 Профессиональные гиды, готовые адаптировать экскурсию под ваши интересы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Амстердаме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и более коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Дам
Река Амстел
Потайная католическая церковь
Цветочный Рынок
Район Йордан
Канал Пивоваров
Описание экскурсии
Must-see места
История города начинается с площади Дам: она проделала долгий путь от рыбного базара к политическому и экономическому центру Амстердама. А название городу дала река Амстел — вы прогуляетесь вдоль берега и узнаете, как деревушка разрослась до столицы. Пройдете вдоль каналов, которым больше 400 лет. Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века.
Вдали от толпы
Район Йордан — тихое местечко с уютными кафе, узкими улочками и потайными двориками, спрятанными от любопытных глаз. Здесь можно отдохнуть от суеты туристических мест и почувствовать атмосферу старого Амстердама. Канал Пивоваров, который считают самым красивым в городе, покажет вам дома-баржи, пришвартованные у берега. В прошлом в таких ночевали не самые обеспеченные граждане, а сегодня это элитное жилье.
Город в прошлом и сегодня
Амстердам разбогател за счет своего прогрессивного делового подхода. По сей день он остается городом свободы. На экскурсии фрагменты истории города, как детали мозаики, соберутся в единое целое: вдохновляющие колониальные завоевания, первое в мире акционерное общество и особенности современной жизни на велосипеде. Вы узнаете, как прекрасный цветок, один из символов страны, привел её к финансовому кризису. Услышите о сыре — здесь его производят в таких количествах, что соседи стали называть голландцев «сырными головами». Мы научим вас правильно отдыхать и дадим необходимые советы, чтобы ваш отпуск в Амстердаме прошел на ура!
Организационные детали
Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Мы ценим ваше время и можем начать прогулку из любой центральной точки города
При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Центрального Вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3613 туристов
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Евгений
Нам очень повезло с экскурсоводом. Николай очень интересно рассказал нам об Амстердаме, коснулся и истории города, и рассказал некоторые интересные моменты, и показал все основные достопримечательности. Время с ним промелькнуло, читать дальшеуменьшить
как одна минута! Материал подается живо и интересно. После такой экскурсии создается впечатление, что Вы не в первый раз в Амстердаме, а уже прожили здесь какое-то время. Совет: лучше всего взять экскурсию сразу на следующий день после приезда в город. Тогда, узнав об основных особенностях, интересностях, нюансах, Вам проще будет спланировать Ваше дальнейшее пребывание в городе.
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Сергей
Экскурсию проводил Николай. На мой взгляд, отличная экскурсия, большая часть которой проходит в стороне от основных туристических потоков - уютные дворики, каналы и дома рядом с ними со своей историей. читать дальшеуменьшить
Гид интересно рассказал о пройденных частях города, отвечал на возникающие вопросы, адаптировал программу и маршрут под состав группы - семью с двумя детьми, показал маленькие уютные дворики, куда самостоятельно вряд ли бы заглянули.
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Н
Надежда
Нашу экскурсию проводил Николай. Маршрут составлен отлично, настолько, что захотелось вернуться в Амстердам. Очень гибкий подход к экскурсантам: наша группа - двое взрослых и двое детей - всем было интересно! читать дальшеуменьшить
Особо отмечу, что из-за задержки вылета в Амстердам, начало экскурсии пришлось сдвинуть на час, но никакой спешки или недовольства по этому поводу не было. Огромное спасибо, что показали город, в который хочется вернуться!
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И
Игорь
Прекрасный сервис, организация на высоте с самого начала. Очень повезло с экскурсоводом - Марина. Интересный рассказ и маршрут. Очень рекомендую и агентство и моего экскурсовода Марину.
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A
Alexey
Экскурсоводом у нас была замечательная девушка Марина: очень хорошее знание предмета, любовь к стране и городу, отсутствие в рассказе излишней информации про даты и географические названия, вежливость и внимательность к слушателям. Также по завершении экскурсии по нашей просьбе нам заказали и организовали индивидуальную прогулку на катере по каналам. Всё было супер, категорически рекомендуем!
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Ж
Жанна
Огромное спасибо Екатерине за чудесную экскурсию! Она смогла в непринужденной легкой манере донести до нас всю самую главную информацию. Было очень познавательно, интересно, а в конце даже не хотелось расставаться 😊 Очень рекомендую тем, кто первый раз в Амстердаме и хотел бы, чтобы знакомство с городом было увлекательным путешествием в прошлое, а не занудной чередой исторических дат.
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