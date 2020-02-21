20 отзывов оставили туристы

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Главное в Амстердаме за 2 часа

Прогуляться вдоль каналов, посетить площадь Дам, увидеть тайную церковь и пройти по улочкам Йордана

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 100 за экскурсию

У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Артем
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Артем – экскурсионное агентство в Амстердаме
Эта экскурсия — концентрация из наиболее интересных мест и историй, яркое и веселое погружение в атмосферу Амстердама.

За пару часов вы увидите как известные достопримечательности 🏛️, так спрятанные вдали от туристических троп: сердце города — площадь Дам, его артерию — реку Амстел, и сотни вен и капилляров — водные каналы.

Вы узнаете о тысячах сортов сыра и знаменитой селедке, услышите трагическую историю 📖 тюльпана и поймете, как Амстердам достиг такого величия.
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа

Что вас ожидает

Must-see места
История города начинается с площади Дам: она проделала долгий путь от рыбного базара к политическому и экономическому центру Амстердама. А название городу дала река Амстел — вы прогуляетесь вдоль берега и узнаете, как деревушка разрослась до столицы. Пройдете вдоль каналов, которым больше 400 лет. Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века.

Вдали от толпы
Район Йордан — тихое местечко с уютными кафе, узкими улочками и потайными двориками, спрятанными от любопытных глаз. Здесь можно отдохнуть от суеты туристических мест и почувствовать атмосферу старого Амстердама. Канал Пивоваров, который считают самым красивым в городе, покажет вам дома-баржи, пришвартованные у берега. В прошлом в таких ночевали не самые обеспеченные граждане, а сегодня это элитное жилье.

Город в прошлом и сегодня
Амстердам разбогател за счет своего прогрессивного делового подхода. По сей день он остается городом свободы. На экскурсии фрагменты истории города, как детали мозаики, соберутся в единое целое: вдохновляющие колониальные завоевания, первое в мире акционерное общество и особенности современной жизни на велосипеде. Вы узнаете, как прекрасный цветок, один из символов страны, привел её к финансовому кризису. Услышите о сыре — здесь его производят в таких количествах, что соседи стали называть голландцев «сырными головами». Мы научим вас правильно отдыхать и дадим необходимые советы, чтобы ваш отпуск в Амстердаме прошел на ура!

Организационные детали

Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы ценим ваше время и можем начать прогулку из любой центральной точки города
  • При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артем
Артем
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Забудьте все, что вы знали об экскурсиях. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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20 отзывов оставили туристы

21 февраля 2020
Спасибо за экскурсию, узнали то, что не на поверхности, внутри... очень красиво, интересно, необычно, познавательно. Маршрут удобен, советы полезные
11 января 2020
Хорошая прогулка по Амстердаму с гидом. Всё понравилось.
2 января 2020
Провели свободные 2 часа с пользой во время познавательной экскурсии. Это было наше первое знакомство с Амстердамом. Захотелось вернуться! Спасибо.
23 декабря 2019
Нам очень понравилось! Для первого посещения Амстердама, то что нужно
17 ноября 2019
Мы очень хорошо провели время. Спасибо за полезные советы и помощь с выбором ресторана.
26 сентября 2019
Нашего гида звали Николай, он интересный, эрудированный рассказчик, поделился информацией о жизни Амстердама и его жителей, провёл по интересным районам города, рассказал о структуре города, о его каналах и дал нам дополнительные рекомендации для покупок, прогулок и трапез !)) хотели попасть на экускурсию к нему по Вечернему Амстердаму, но не сложилось. Вообщем рекомендуем !!!
22 июня 2019
Экскурсию проводил Николай. На мой взгляд, отличная экскурсия, большая часть которой проходит в стороне от основных туристических потоков - уютные дворики, каналы и дома рядом с ними со своей историей. Гид интересно рассказал о пройденных частях города, отвечал на возникающие вопросы, адаптировал программу и маршрут под состав группы - семью с двумя детьми, показал маленькие уютные дворики, куда самостоятельно вряд ли бы заглянули.
18 июня 2019
Нашу экскурсию проводил Николай. Маршрут составлен отлично, настолько, что захотелось вернуться в Амстердам. Очень гибкий подход к экскурсантам: наша группа - двое взрослых и двое детей - всем было интересно ! Особо отмечу, что из-за задержки вылета в Амстердам, начало экскурсии пришлось сдвинуть на час, но никакой спешки или недовольства по этому поводу не было. Огромное спасибо, что показали город, в который хочется вернуться !
8 июня 2019
Спасибо огромное Инне за экскурсию! Все понравилось.
14 мая 2019
Полина! Умна, обаятельна, коммуникабельна. Умеет понять запрос путешественника и показать город так как его хочется увидеть...
Ещё 10 отзывов

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