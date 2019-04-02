20 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Амстердаме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и более коротким дням.

Представьте, как за несколько часов можно охватить всё самое важное и интересное, что предлагает Амстердам.Эта экскурсия подарит вам не только знания о знаменитых достопримечательностях, но и покажет скрытые уголки города,

о которых знают только местные. От истории сыра и тюльпанов до уникальных архитектурных решений и культурных особенностей - все это сделает ваше путешествие незабываемым. Позвольте себе открыть Амстердам с новой стороны, полной удивительных открытий и ярких впечатлений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Must-see места

История города начинается с площади Дам: она проделала долгий путь от рыбного базара к политическому и экономическому центру Амстердама. А название городу дала река Амстел — вы прогуляетесь вдоль берега и узнаете, как деревушка разрослась до столицы. Пройдете вдоль каналов, которым больше 400 лет. Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века.

Вдали от толпы

Район Йордан — тихое местечко с уютными кафе, узкими улочками и потайными двориками, спрятанными от любопытных глаз. Здесь можно отдохнуть от суеты туристических мест и почувствовать атмосферу старого Амстердама. Канал Пивоваров, который считают самым красивым в городе, покажет вам дома-баржи, пришвартованные у берега. В прошлом в таких ночевали не самые обеспеченные граждане, а сегодня это элитное жилье.

Город в прошлом и сегодня

Амстердам разбогател за счет своего прогрессивного делового подхода. По сей день он остается городом свободы. На экскурсии фрагменты истории города, как детали мозаики, соберутся в единое целое: вдохновляющие колониальные завоевания, первое в мире акционерное общество и особенности современной жизни на велосипеде. Вы узнаете, как прекрасный цветок, один из символов страны, привел её к финансовому кризису. Услышите о сыре — здесь его производят в таких количествах, что соседи стали называть голландцев «сырными головами». Мы научим вас правильно отдыхать и дадим необходимые советы, чтобы ваш отпуск в Амстердаме прошел на ура!

Организационные детали

Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.

Как проходит экскурсия