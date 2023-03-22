9 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии
Мы приглашаем вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, нам не удастся обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз. Именно там сосредоточены душа и очарование этого волшебного города. Вы узнаете об истории, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде и об особенностях голландского характера. О том, как устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговле воздухом», о тайной жизни амстердамских подвалов и о том, почему голландские окна такие большие. Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере, домах-баржах, плавучих кварталах и других необычных вещах. В минуте ходьбы от проторенных туристических троп и королевского дворца — а его нам не миновать так же, как и рассказов о королевской семье — находится магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки. Непременно заглянем на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище. Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. С этим местом связано несколько презабавных легенд. Поговорим о «шпионах» и рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки. Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка чуть не стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран. Поговорим и о художниках, живущих здесь. Зайдем в одну из лучших галерей голландского дизайна. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире. По улочке с колоритными лавками — здесь есть все от шоколадных конфет ручной работы до реквизита для жонглеров и колониальных товаров — прогуляемся до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из многочисленных китайских/вьетнамских/тайских или даже аргентинских ресторанчиков. По дороге мы увидим самое страшное место города — площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А заодно узнаем, почему в Амстердаме никогда нельзя доверять своим глазам. А также посмотрим на город с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом. По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры почти своими руками. Или даже заглянем к обезьянкам. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени. Важная информация: Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана - самый лучший фотограф в мире. Очень веселая, задорная и при этом супер профессионал. Время пролетело незаметно. От ее фотографий в восторге даже острые на язык критики. Молодчинка.
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Д
Диана - самый лучший фотограф в мире. Очень веселая, задорная и при этом супер профессионал. Время пролетело незаметно. От ее фотографий в восторге даже острые на язык критики. Молодчинка.
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