9 отзывов оставили туристы

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Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

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9 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €220 за экскурсию

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Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Мы приглашаем вас на прогулку 👣 по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, нам не удастся обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности 🏛️. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз. Именно там сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.
Вы узнаете об истории 📖, архитектуре, дизайне, искусстве, традиционной еде и об особенностях голландского характера. О том, как устроили первую в мире биржу, о тюльпаномании и «торговле воздухом», о тайной жизни амстердамских подвалов и о том, почему голландские окна такие большие.
Мы начнем прогулку от центрального вокзала, потратим немного времени на шумный туристический квартал, зайдем в один из самых красивых 🤩 соборов Голландии — собор Святого Николая, увидим Биржу, построенную по проекту самого почитаемого голландцами архитектора. Немного поговорим об архитектуре, домах, напечатанных на 3d-принтере, домах-баржах, плавучих кварталах и других необычных вещах.
В минуте ходьбы от проторенных туристических троп и королевского дворца — а его нам не миновать так же, как и рассказов о королевской семье — находится магазин необычных подарков. Благодаря отличному чувству юмора голландских дизайнеров, даже самые мрачные люди здесь не смогут удержаться от улыбки.
Непременно заглянем на букинистический, либо на арт-рынок. Здесь же находятся отличные книжные магазины с художественными альбомами. При желании можно заглянуть в магазин одежды молодых дизайнеров — довольно радикальное и жизнерадостное зрелище. Войдем в старинные перекошенные от времени ворота и прогуляемся через дворики и галереи музея Амстердама, которые выведут нас к живописному и тихому хофье. С этим местом связано несколько презабавных легенд. Поговорим о «шпионах» и рельефах, которыми голландцы любили украшать свои дома. Попробуем разгадать их загадки.
Прогуляемся по роскошному плавающему цветочному рынку, где можно купить все, начиная от луковиц тюльпанов и заканчивая венериной мухоловкой в консервной банке. Узнаем о тюльпаномании, фьючерсах и «торговле воздухом». А также о том, как маленькая луковичка чуть не стала причиной краха экономики одной из самых преуспевающих стран. Поговорим и о художниках, живущих здесь.
Зайдем в одну из лучших галерей голландского дизайна. Это отличное место для покупки необычных сувениров и предметов интерьера — немыслимых столиков, бумажных складных ваз и всего того, что рождено фантазией дизайнеров самой, пожалуй, креативной страны в мире.
По улочке с колоритными лавками — здесь есть все от шоколадных конфет ручной работы до реквизита для жонглеров и колониальных товаров — прогуляемся до китайского квартала. При желании можно будет перекусить в одном из многочисленных китайских/вьетнамских/тайских или даже аргентинских ресторанчиков. По дороге мы увидим самое страшное место города — площадь, где казнили людей, и самый узкий дом Амстердама. А заодно узнаем, почему в Амстердаме никогда нельзя доверять своим глазам.
А также посмотрим на город 🏙️ с высоты, заглянем в университетский дворик, узнаем историю весовой палаты и как она связана с великим Рембрандтом. По пути мы обязательно расскажем, где можно продегустировать традиционные голландские ликеры, попробовать самое вкусное шоколадное печенье в мире и сделать отличные сувениры 🎁 почти своими руками. Или даже заглянем к обезьянкам.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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