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И это совершенное возвращение в детство, когда не знаешь, что тебя подстерегает за углом, когда рядовая поездка всего-то на пару-тройку десятков километров от дома превращается в настоящее приключение, а любая пустячная находка — в настоящее сокровище. Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €300 за экскурсию Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 10 чел. 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой понравившейся станции, и идти по любой приглянувшейся улочке, не беспокоясь о том, куда она заведет. И это совершенное возвращение в детство, когда не знаешь, что тебя подстерегает за углом, когда рядовая поездка всего-то на пару-тройку десятков километров от дома превращается в настоящее приключение, а любая пустячная находка — в настоящее сокровище. Что вас ждет? Мы предлагаем вам отправиться не на экскурсию, но в путешествие по нашему любимому городу, руководствуясь принципом «куда глаза глядят». Единственное, что вам нужно сделать — выбрать любую симпатичную вам стартовую точку в пределах кольца каналов и договориться с нами о встрече. И мы вам обещаем, что какой бы путь вы не выбрали, куда бы вы не свернули, с нашей помощью на этой экскурсии увидите и узнаете вы ничуть не меньше, чем тщательно планирующие свой маршрут путешественники. А вот сюрпризов и чудесных находок будет у нас с вами не в пример больше. Идем? Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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