Амстердам для своих. Случайное приключение

Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте

Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой понравившейся станции, и идти по любой приглянувшейся улочке, не беспокоясь о том, куда она заведет.

И это совершенное возвращение в детство, когда не знаешь, что тебя подстерегает за углом, когда рядовая поездка всего-то на пару-тройку десятков километров от дома превращается в настоящее приключение, а любая пустячная находка — в настоящее сокровище.
Амстердам для своих. Случайное приключение
Амстердам для своих. Случайное приключение
Амстердам для своих. Случайное приключение
Амстердам для своих. Случайное приключение
Амстердам для своих. Случайное приключение
Амстердам для своих. Случайное приключение
Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой понравившейся станции, и идти по любой приглянувшейся улочке, не беспокоясь о том, куда она заведет. И это совершенное возвращение в детство, когда не знаешь, что тебя подстерегает за углом, когда рядовая поездка всего-то на пару-тройку десятков километров от дома превращается в настоящее приключение, а любая пустячная находка — в настоящее сокровище.
Что вас ждет?
Мы предлагаем вам отправиться не на экскурсию, но в путешествие по нашему любимому городу, руководствуясь принципом «куда глаза глядят». Единственное, что вам нужно сделать — выбрать любую симпатичную вам стартовую точку в пределах кольца каналов и договориться с нами о встрече.
И мы вам обещаем, что какой бы путь вы не выбрали, куда бы вы не свернули, с нашей помощью на этой экскурсии увидите и узнаете вы ничуть не меньше, чем тщательно планирующие свой маршрут путешественники. А вот сюрпризов и чудесных находок будет у нас с вами не в пример больше. Идем?

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человек
Стандартное предложение
€126
€155
€186
€217

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

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