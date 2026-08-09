Вам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой
Описание экскурсииВам когда-нибудь приходилось пускаться в путь, просто ткнув пальцем в произвольную точку на карте? Или садиться на любой поезд, в каком бы направлении он ни шел, и выходить на первой понравившейся станции, и идти по любой приглянувшейся улочке, не беспокоясь о том, куда она заведет. И это совершенное возвращение в детство, когда не знаешь, что тебя подстерегает за углом, когда рядовая поездка всего-то на пару-тройку десятков километров от дома превращается в настоящее приключение, а любая пустячная находка — в настоящее сокровище. Что вас ждет? Мы предлагаем вам отправиться не на экскурсию, но в путешествие по нашему любимому городу, руководствуясь принципом «куда глаза глядят». Единственное, что вам нужно сделать — выбрать любую симпатичную вам стартовую точку в пределах кольца каналов и договориться с нами о встрече. И мы вам обещаем, что какой бы путь вы не выбрали, куда бы вы не свернули, с нашей помощью на этой экскурсии увидите и узнаете вы ничуть не меньше, чем тщательно планирующие свой маршрут путешественники. А вот сюрпризов и чудесных находок будет у нас с вами не в пример больше. Идем? Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
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