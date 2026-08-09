В коллекции Городского музея Стеделейк представлены все течения и направления искусства с начала XX и до XXI века. Здесь вам удастся неспешно и тщательно изучить модернизм, современное искусство и дизайн.
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Описание экскурсии
Мы начнем с классического модернизма и вместе с вами проследим, как менялось видение мира с начала XX века. В том числе и на примере Малевича, Кандинского, Шагала. Кстати, знали ли вы, что именно в Stedelijk собрана самая большая коллекция работ Малевича за пределами постсоветского пространства? Поговорим о том, что современное искусство требует непременного взаимодействия зрителя с арт-объектами. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками нашей личной зоны комфорта. Мы будем изучать с вами проблемы прошлого, настоящего и будущего — посмотрим, как это показано художниками и как это резонирует с нами, — поверьте, такой способ чтения современного искусства вдохновляет и заставляет задуматься. Мы приветствуем дискуссию и ваш критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать понять окружающий мир немного лучше. Тем более, что современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой:). Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Личные расходы
- Каждый дополнительный час экскурсии 70 EUR с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музеумплейн 10, 1071 ДЖ Амстердам
Завершение: Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
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