Мы начнем с классического модернизма и вместе с вами проследим, как менялось видение мира с начала XX века. В том числе и на примере Малевича, Кандинского, Шагала. Кстати, знали ли вы, что именно в Stedelijk собрана самая большая коллекция работ Малевича за пределами постсоветского пространства? Поговорим о том, что современное искусство требует непременного взаимодействия зрителя с арт-объектами. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками нашей личной зоны комфорта. Мы будем изучать с вами проблемы прошлого, настоящего и будущего — посмотрим, как это показано художниками и как это резонирует с нами, — поверьте, такой способ чтения современного искусства вдохновляет и заставляет задуматься. Мы приветствуем дискуссию и ваш критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать понять окружающий мир немного лучше. Тем более, что современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой:). Важно знать:

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