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Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
В коллекции Городского музея Стеделейк представлены все течения и направления искусства с начала XX и до XXI века.

Здесь вам удастся неспешно и тщательно изучить модернизм, современное искусство и дизайн.

Здесь же вы сможете просто погулять по музею и получить невероятное удовольствие от идей, инноваций, философских концепций, неожиданных и остроумных решений.

В компании со специалистом вы не пропустите ни одного значительного нюанса и почувствуете себя знатоком живописи и других видов искусства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €196 за экскурсию

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Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности

Что вы увидите

  • музей Stedelijk
Мы начнем с классического модернизма и вместе с вами проследим, как менялось видение мира с начала XX века. В том числе и на примере Малевича, Кандинского, Шагала. Кстати, знали ли вы, что именно в Stedelijk собрана самая большая коллекция работ Малевича за пределами постсоветского пространства?
Поговорим о том, что современное искусство требует непременного взаимодействия зрителя с арт-объектами. О том, как понимать его через ощущения, а как — через серьезную интеллектуальную работу. И о том, что почти всегда диалог с художником начинается за рамками нашей личной зоны комфорта. Мы будем изучать с вами проблемы прошлого, настоящего и будущего — посмотрим, как это показано художниками и как это резонирует с нами, — поверьте, такой способ чтения современного искусства вдохновляет и заставляет задуматься.
Мы приветствуем дискуссию и ваш критический взгляд на вещи. И предлагаем через искусство попробовать понять окружающий мир немного лучше. Тем более, что современное искусство и понимать значительно проще, чем то, что мы привыкли считать классикой😃.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • билеты в музей
  • личные расходы
  • каждый дополнительный час экскурсии 40 EUR с человека
Начало и место завершения
🚩 Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности
Арт-тур в музей Стеделейк. Смерть искусства, или истоки современности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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